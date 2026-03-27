26 MART 2026 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI | Zirvenin sahibi değişti!

26 Mart 2026 Perşembe reyting sonuçları belli oldu ve ekran yarışında zirvenin sahibi değişti. TV8’de yayınlanan Türkiye-Romanya FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşması, 16,83 reyting ile günün açık ara lideri oldu. Böylece perşembe akşamı reyting tablosunda spor yayını tüm yapımları geride bıraktı.

Dizi tarafında ise günün en güçlü sonucu Star TV’den geldi. Sevdiğim Sensin, milli maça rağmen bir puanı aşkın artış yaşayarak 8,53 reyting ile ikinci sıraya yerleşti. NOW TV dizisi Halef: Köklerin Çağrısı da 5,78 reyting ile günü üçüncü sırada tamamladı.

26 MART 2026 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

Perşembe gününün reyting tablosuna göre zirvede Türkiye-Romanya maçı yer aldı. Milli maçın ardından gelen ilgi, listenin genel dengesini de değiştirdi. Bu nedenle “Zirvenin sahibi değişti” ifadesi, günün reyting sonucunu özetleyen en güçlü başlık olarak öne çıktı.

Dizi rekabetinde ise Sevdiğim Sensin ve Halef: Köklerin Çağrısı yükseliş gösteren yapımlar oldu. Show TV dizisi Veliaht ise final bölümünde 3,03 reyting alarak dokuzuncu sırada yer aldı ve ekranlara veda etti.

GÜNLÜK EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM (26 MART 2026 PERŞEMBE – 20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Türkiye-Romanya FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Karşılaşması 16,83 2 Sevdiğim Sensin 8,53 3 Halef: Köklerin Çağrısı 5,78 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,25 5 Milli Maçın Ardından 3,90 6 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,87 7 Esra Erol'da 3,51 8 Sevdiğim Sensin (Özet) 3,35 9 Veliaht 3,03 10 Halef: Köklerin Çağrısı (Özet) 2,99

Veri kaynağı: TİAK

DİZİ TARAFINDA HANGİ YAPIMLAR ÖNE ÇIKTI?

Milli maçın açık ara lider olduğu tabloda, dizi tarafının en güçlü yapımı Sevdiğim Sensin oldu. 8,53 reytinge ulaşan dizi, spor yayınına rağmen yüksek performans göstererek ikinci sıraya yerleşti. Halef: Köklerin Çağrısı ise 5,78 reyting ile üçüncü sırada yer aldı.

Final bölümüyle ekrana gelen Veliaht, 3,03 reytingle listeye dokuzuncu sıradan girdi ve yayın hayatını tamamladı. Böylece perşembe akşamı dizi cephesinde en çok konuşulan yapımlar netleşmiş oldu.

GÜNDÜZ KUŞAĞI VE HABER BÜLTENLERİNDE SON DURUM

ATV’nin sabah kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 4,25 reyting ile dördüncü sırada yer aldı. Esra Erol'da ise 3,51 reyting ile yedinci sıraya yerleşti.

Haber bültenleri arasında Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber, 3,87 reyting ile günün en çok izlenen haber programı oldu. Milli maç sonrası yayınlanan Milli Maçın Ardından programı da 3,90 reytingle beşinci sırada yer aldı.

