26 Mart 2026 Resmi Gazete Kararları | Bugünün Resmi Gazete Kararları

26 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete yayımlandı ve kamuoyunu yakından ilgilendiren önemli kararlar yürürlüğe girdi. Özelleştirme kararlarından yönetmelik değişikliklerine, tebliğlerden yargı kararlarına kadar birçok başlık dikkat çekiyor. Peki bugün Resmi Gazete’de neler var? İşte 26 Mart 2026 tarihli ve 33205 sayılı Resmi Gazete kararlarının tüm detayları…

Bugünkü Resmi Gazete’de yürütme ve idare bölümünde Cumhurbaşkanı kararı, yönetmelik değişiklikleri, tebliğ ve kurul kararları yer alırken; yargı bölümünde ise Anayasa Mahkemesi kararları dikkat çekti.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ KARARLARI

Cumhurbaşkanı Kararı

Maliye Hazinesi adına kayıtlı bazı taşınmazların özelleştirme kapsamına alınmasına karar verildi.

Satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli gibi yöntemler uygulanabilecek.

Özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2028 tarihine kadar tamamlanması planlanıyor.

Elde edilecek gelir, giderler düşüldükten sonra Milli Savunma Bakanlığı yatırımlarında kullanılacak.

Yönetmelikler

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Personel Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi ön lisans ve lisans eğitim-öğretim yönetmeliğinde düzenlemeye gidildi.

Tebliğ

Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ yayımlandı.

Kurul Kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 12/03/2026 tarihli ve 11428 sayılı kararı yayımlandı.

YARGI BÖLÜMÜ KARARLARI

Anayasa Mahkemesi Kararları

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar arasında siyasi parti mali denetimlerine ilişkin çok sayıda Anayasa Mahkemesi kararı yer aldı.

E: 2022/60, K: 2025/123

E: 2022/63, K: 2025/124

E: 2022/71, K: 2025/125

E: 2022/76, K: 2025/126

E: 2022/96, K: 2025/127

E: 2022/97, K: 2025/128

E: 2022/103, K: 2025/129

E: 2023/11, K: 2025/130

E: 2023/12, K: 2025/131

E: 2023/17, K: 2025/132

İLAN BÖLÜMÜ DETAYLARI

Yargı ilanları

Artırma, eksiltme ve ihale ilanları

Çeşitli ilanlar

T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri

ÖNE ÇIKAN KARARLARIN ÖZETİ

Kategori İçerik Cumhurbaşkanı Kararı Taşınmazların özelleştirilmesi ve gelirlerin kamu yatırımlarında kullanılması Yönetmelikler Üniversiteler ve kamu kurumlarına yönelik düzenlemeler Tebliğ Tahkim ücret tarifesi düzenlemesi Yargı Anayasa Mahkemesi siyasi parti mali denetim kararları

26 Mart 2026 Resmi Gazete yayımlandı mı?

Evet, 26 Mart 2026 tarihli ve 33205 sayılı Resmi Gazete yayımlanmıştır.

Bugünkü Resmi Gazete’de hangi kararlar var?

Cumhurbaşkanı kararı, yönetmelikler, tebliğ, kurul kararı ve Anayasa Mahkemesi kararları yer almaktadır.

Özelleştirme kararı neyi kapsıyor?

Maliye Hazinesi’ne ait bazı taşınmazların satış, kiralama veya farklı modellerle özelleştirilmesini kapsamaktadır.

Resmi Gazete kararları ne zaman yürürlüğe girer?

Genellikle yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer, ancak bazı düzenlemelerde farklı tarihler belirtilebilir.

Anayasa Mahkemesi kararları neyi kapsıyor?

Siyasi partilerin mali denetimlerine ilişkin inceleme ve kararları kapsamaktadır.