26 Mayıs hangi burç? 26 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 26 Mayıs hangi burç sorusu ise 26 Mayıs tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 26 Mayıs hangi burç? İşte 26 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!

26 Mayıs hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 26 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 26 Mayıs hangi burç? İşte 26 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!

26 MAYIS HANGİ BURÇ?

26 Mayıs’ta doğan kişiler ikizler burcuna mensuptur. Boğa burcu, 26 Mayıs - 20 Haziran tarihleri arasında doğanları kapsar. hava elementi ile ilişkilendirilen ikizler burcu, zekası, iletişim becerileri ve adaptasyon özellikleriyle bilinir.

26 MAYIS’TA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

26 Mayıs’ta doğan ikizler burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Zeki ve Meraklı: 26 Mayıs doğumlular, bilgiye aç ve sürekli öğrenme isteği olan bireylerdir. Zekaları ve merakları sayesinde yeni bilgilere hızlıca adapte olurlar.

İletişimci ve Sosyal: 26 Mayıs'ta doğanlar, iletişim becerileri yüksek, sosyal ve dışa dönük kişilerdir. Konuşkan yapıları ile dikkat çekerler.

Esnek ve Uyarlanabilir: 26 Mayıs doğumlular, değişime hızlı uyum sağlayan ve esnek bir yapıya sahiptirler. Yeni durumlara ve çevrelere kolayca adapte olabilirler.

Duygusal ve İkircikli: 26 Mayıs'ta doğanlar, duygusal olarak iniş çıkışlar yaşayabilir ve karar verirken ikilemde kalabilirler.

26 MAYIS’TA DOĞAN ÜNLÜLER

1264 - Prens Koreyasu, Kamakura şogunluğunun yedinci şogunudur (ö. 1326)

1478 - VII. Clemens, 19 Kasım 1523'ten ölüm tarihi olan 25 Eylül 1534'e kadar papalık yapmıştır (ö. 1534)

1564 - İmâm-ı Rabbânî, Hint İslâm âlimi ve tasavvuf önderi (ö. 1624)

1566 - III. Mehmet, Osmanlı'nın 13. Padişahı (ö. 1603)

1623 - William Petty, İngiliz iktisatçı, bilim insanı ve filozof (ö. 1687)

1667 - Abraham de Moivre, bir Fransız matematikçidir (ö. 1754)

1689 - Lady Mary Wortley Montagu, İngiliz yazar (Osmanlı toplumu üzerine ayrıntılı gözlemleriyle de bilinir) (ö. 1762)

1863 - Bob Fitzsimmons, Yeni Zelanda'lı boksör (ö. 1917)

1867 - Mary Teck, Birleşik Krallık Kraliçesi (ö. 1953)

1874 - Henri Farman, İngiliz asıllı Fransız pilot ve mühendis (ö. 1958)

1891 - Paul Lukas, Amerikalı oyuncudur (ö. 1971)

1895 - Dorothea Lange, Amerikalı belge fotoğrafçısı (ö. 1965)

1904 - Necip Fazıl Kısakürek, Türk şâir, yazar ve düşünür (ö. 1983)

1907 - John Wayne, Amerikalı oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 1979)

1909 - Matt Busby, İskoç futbolcu, teknik direktör (ö. 1994)

1909 - Adolfo López Mateos, Meksikalı siyasetçi (ö. 1969)

1912 - János Kádár, Macar devlet adamı, politikacı (ö. 1989)

1913 - Peter Cushing, İngiliz oyuncu (ö. 1994)

1914 - Frankie Manning, Amerikalı dansçı ve koreograftı (ö. 2009)

1919 - Rubén González, Kübalı piyanist (Buena Vista Social Club grubunun üyesi) (ö. 2003)

1920 - Peggy Lee, Amerikalı bir caz ve popüler müzik şarkıcısı, söz yazarı, besteci ve oyuncuydu (ö. 2002)

1921 - Inge Borkh, Alman soprano ve opera sanatçısıdır (ö. 2018)

1923 - James King Arness, Amerikalı western film oyuncusudur (ö. 2011)

1925 - Alec McCowen, İngiliz tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu seslendirme sanatçısı (ö. 2017)

1926 - Miles Davis, Amerikalı caz trompetçisi ve bestecisi (ö. 1991)

1928 - Jack Kevorkian, Ermeni asıllı Amerikalı patolog, ressam, besteci, enstürmanist (ö. 2011)

1931 - Tarık Dursun K., Türk yazar ve yayıncı (ö. 2015)

1940 - Levon Helm, Amerikalı rock müzisyeni (ö. 2012)

1943 - Maria do Céu Guerra, Portekizli oyuncu

1944 - Can Gürzap, Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu, yazar ve eğitmen (ö. 2023)

1946 - Mick Ronson, İngiliz gitarist, besteci ve yapımcı (ö. 1993)

1948 - Stevie Nicks, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı

1949 - Ward Cunningham, Amerikalı bilgisayar programcısı

1949 - Jeremy Corbyn, İngiliz siyasetçi

1951 - Sally Ride, Amerikalı kadın astronot ve astrofizikçi (ö. 2012)

1954 - Alan Hollinghurst, İngiliz yazar

1954 - Wolfgang Sidka, Alman eski futbolcu ve teknik direktör

1954 - Lisbeth Zwerger, Avusturyalı çocuk kitabı illüstratörü

1957 - Uğur Yücel, Türk oyuncu, yönetmen ve senarist

1962 - Black sahne ismiyle İngiliz şarkıcı (ö. 2016)

1964 - İlkay Akkaya, Türk müzisyen

1964 - Lenny Kravitz, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, yapımcı ve aranjör

1964 - Nazlı Tosunoğlu, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1966 - Helena Bonham Carter, İngiliz oyuncu

1967 - Kristen Pfaff, Amerikalı bas gitarist (ö. 1994)

1968 - Fernando León de Aranoa, ödüllü İspanyol yönetmen ve senarist

1968 - Frederik, Danimarka tahtının varisi

1971 - Matt Stone, Amerikalı oyuncu

1973 - Magdalena Kožená, Çek mezzo-soprano

1975 - Suat Suna, Türk pop şarkıcısı ve besteci

1977 - Luca Toni, İtalyan futbolcu

1979 - Mehmet Okur, Türk basketbolcu

1981 - Anthony Ervin, Amerikalı yüzücü

1981 - Eda-Ines Etti, Eston şarkıcı

1982 - Monique Alexander, Amerikalı porno yıldızı ve çıplak model

1982 - Hasan Kabze, Türk futbolcu[3]

1982 - Maya Petrova Rus hentbolcu

1983 - Demy de Zeeuw, Hollandalı eski futbolcu

1986 - Àstrid Bergès-Frisbey, İspanyol-Fransız kadın oyuncu

1987 - Olcay Şahan, Türk eski millî futbolcudur

1988 - Juan Cuadrado, Kolombiyalı millî futbolcu

1988 - Dani Samuels, Avustralyalı atlet

1989 - Tomáš Pekhart, Çek millî futbolcu

1991 - Julianna Rose Mauriello, Amerikalı aktris

1991 - Ah Young, Güney Koreli bir şarkıcı ve aktris

1992 - Jenni Vähämaa, Fin buz patenci

26 MAYIS BURCUNUN YÜKSELENİ

26 Mayıs’ta doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

26 MAYIS’TA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 3, 5, 7, 12, 18

3, 5, 7, 12, 18 Şanslı Renkler: Sarı, mavi

Sarı, mavi Uğurlu Taşlar: Akik, zümrüt, sitrin

26 Mayıs'ta Doğanların Aşk Hayatı

26 Mayıs'ta doğanlar, aşk hayatında iletişimci ve enerjik bir partnerdir. İlişkilerinde dürüstlük ve açık iletişim en önemli unsurlardır. 26 Mayıs doğumlular, Terazi ve Kova burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Başak ve Balık burçları ile zorluklar yaşayabilir.

26 MAYIS’TA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

26 Mayıs doğumlular, zekaları ve iletişim becerileri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. İkizler burcu gazetecilik, yazarlık, öğretmenlik ve satış gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yaratıcı ve dinamik çalışmaları ile kariyerlerinde hızlı bir yükseliş gösterebilirler.

26 Mayıs’ta doğanların diğer burçlar ile uyumu

26 Mayıs doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Terazi ve Kova yer alırken, Başak ve Balık burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 26 Mayıs'ta doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.