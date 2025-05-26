26 Mayıs Resmi Gazete kararları | Bugünün Resmi Gazete kararları neler? Öğretim görevlisi alımı ilanları yayınlandı

26 Mayıs 2025 tarihli bugünün Resmi Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararları arasında yönetmelik düzenlemesi, tebliğ ve ilan bölümü yer aldı. Peki, 26 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları neler? İşte Bugünün Resmi Gazete kararları!

32911 sayılı Resmi Gazete'de, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlandı. Ayrıca Türk Hava Kurumu Üniversitesi, İstanbul Beykent Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim görevlisi alımı ilanları yayınlandı.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, İstanbul’daki birimlerinde istihdam edilmek üzere 7 farklı meslek kolunda toplam 24 kamu işçisi alacağını duyurdu. Adaylar başvurularını 26-30 Mayıs tarihleri arasında İŞKUR’un internet sitesi üzerinden online olarak yapabilecek.

26 MAYIS 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİK



–– 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



TEBLİĞLER



–– 2025 Yılı Nisan Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

–– 2025 Yılı Nisan Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

–– 2025 Yılı Nisan Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi

–– 2025 Yılı Nisan Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



–– Anayasa Mahkemesinin 16/1/2025 Tarihli ve E: 2024/23, K: 2025/12 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/1/2025 Tarihli ve E: 2024/128, K: 2025/19 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 6/3/2025 Tarihli ve E: 2025/45, K: 2025/45 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 12/12/2024 Tarihli ve 2020/17359 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 15/1/2025 Tarihli ve 2021/43521 Başvuru Numaralı Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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