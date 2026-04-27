26 Nisan 2026 Reyting Sonuçları | Sıralama Değişmedi

Televizyon dünyasında rekabet hız kesmeden devam ederken, 26 Nisan 2026 reyting sonuçları da izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Dün akşam ekranlara gelen yapımlar arasında zirve yarışı dikkat çekerken, listede büyük bir sürpriz yaşanmadı ve sıralama büyük ölçüde değişmedi. İşte 26 Nisan 2026 gününe ait reyting sonuçları ve detaylar…

26 NİSAN 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

Günün en çok izlenen yapımı bir kez daha güçlü performansını sürdüren Teşkilat oldu. Onu yakın farkla Çirkin ve Survivor takip etti. Haber programları ve özet yayınlar da listede kendine yer buldu.

İLK 10 REYTİNG SIRALAMASI

Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating % Share 1 Teşkilat TRT 1 20:59:04 23:59:11 5.86 16.81 2 Çirkin STAR TV 20:58:52 23:46:34 5.75 16.21 3 Survivor TV8 20:33:57 24:23:37 3.84 11.43 4 Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu NOW 19:00:08 20:00:25 2.75 10.36 5 Çirkin (Özet) STAR TV 20:00:21 20:58:52 2.60 7.60 6 Galatasaraylı Futbolcu Uğurcan Çakır Açıklama Yapıyor TRT SPOR 22:56:58 23:00:15 2.59 7.53 7 Galatasaraylı Futbolcu Victor Osimhen Açıklama Yapıyor TRT SPOR 23:01:48 23:11:41 2.49 7.43 8 Gelin KANAL 7 19:35:25 21:20:48 2.49 7.61 9 Teşkilat (Özet) TRT 1 20:00:28 20:59:04 2.20 6.45 10 Kanal D Ana Haber KANAL D 18:58:29 20:00:07 2.09 7.81

ZİRVEDE DEĞİŞİKLİK YOK

26 Nisan 2026 reyting sonuçlarına bakıldığında zirvede önemli bir değişiklik yaşanmadığı görülüyor. Teşkilat, güçlü izleyici kitlesiyle liderliğini sürdürürken, Çirkin ve Survivor da üst sıralardaki yerini korudu.

Özellikle ana haber bültenleri ve özet bölümlerinin de ilk 10’da yer alması, izleyici alışkanlıklarının çeşitlendiğini gösteriyor.

REYTİNGLERDE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Teşkilat, hem ana bölüm hem özet yayınıyla listede yer aldı.

TRT Spor yayınları kısa süreli olmasına rağmen yüksek izlenme oranı yakaladı.

Survivor uzun yayın süresine rağmen üçüncü sırada kaldı.

Haber programları ilk 10’daki yerini korumaya devam ediyor.

