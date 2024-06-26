26 Nisan hangi burç? 26 Nisan'da doğanların burcu ve özellikleri
Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 26 Nisan hangi burç sorusu ise 26 Nisan tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 26 Nisan hangi burç? İşte 26 Nisan'da doğanların burcu ve özellikleri!
26 Nisan hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 26 Nisan'da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 26 Nisan hangi burç? İşte 26 Nisan'da doğanların burcu ve özellikleri!
26 NİSAN HANGİ BURÇ?
26 Nisan'da doğan kişiler Boğa burcuna mensuptur. Boğa burcu, 20 Nisan - 20 Mayıs tarihleri arasında doğanları kapsar. Toprak elementi ile ilişkilendirilen Boğa burcu, kararlılığı, sabrı ve pratik zekası ile bilinir.
26 NİSAN'DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ
26 Nisan’da doğan boğa burçlarının astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:
- Sabırlı ve Kararlı: Boğa burcu insanları, hedeflerine ulaşmak için büyük bir azim ve kararlılık gösterirler. Sabırlı yapıları sayesinde zorlu süreçlerde bile dirençli olurlar.
- Güvenilir ve Sorumluluk Sahibi: Boğa burcuna mensup kişiler, güvenilirlikleri ile tanınır. Sorumluluklarını yerine getirmek konusunda oldukça titizdirler.
- Maddi Güvenlik: Boğa burçları, maddi güvenliğe büyük önem verirler. Finansal açıdan istikrarlı olmayı ve tasarruf yapmayı severler.
- Duygusal ve Romantik: Boğa burcu, romantik ilişkilerde sadık ve tutkulu olma eğilimindedir. Sevdiklerine karşı derin bir bağ hissederler.
26 NİSAN'DA DOĞAN ÜNLÜLER
- 121 - Marcus Aurelius, Roma İmparatoru (ö. 180)
- 757 - I. Hişâm, Endülüs Emevî Devleti'nin ikinci emiri (ö. 796)
- 764 - Hâdî, Dördüncü Abbasi halifesi (ö. 786)
- 1319 - II. Jean, Fransa Kralı (ö. 1364)
- 1564 - William Shakespeare, İngiliz şair, oyun yazarı ve oyuncu (ö. 1616)
- 1575 - Marie de 'Medici, Fransa Kralı IV. Henry'nin ikinci eşi (ö. 1642)
- 1710 - Thomas Reid, İskoç filozof (ö. 1796)
- 1725 - Pasquale Paoli, İtalyalı devlet adamı ve yurtsever (ö. 1807)
- 1785 - John James Audubon, Amerikalı ressam (ö. 1851)
- 1798 - Eugène Delacroix, Fransız ressam (ö. 1863)
- 1822 - Frederick Law Olmsted, Amerikalı mimar (ö. 1903)
- 1856 - Henry Morgenthau, Amerikalı siyasetçi (ö. 1946)
- 1865 - Akseli Gallen-Kallela, Fin ressamdır (ö. 1931)
- 1879 - Eric Campbell, İngiliz asıllı sessiz sinema dönemi oyuncusu, tiyatrocu (ö. 1917)
- 1879 - Owen Richardson, İngiliz fizikçi (ö. 1959)
- 1886 - Abdullah Tukay (Ğabdulla Tuqay), Tatar şair (ö. 1913)
- 1889 - Ludwig Wittgenstein, Avusturya kökenli İngiliz filozof (ö. 1951)
- 1894 - Rudolf Hess, Alman siyasetçi ve NSDAP Milletvekili (ö. 1987)
- 1896 - Ernst Udet, Alman Pilot (ö. 1941)
- 1897 - Douglas Sirk, Alman asıllı Amerikalı sinema yönetmeni (ö. 1987)
- 1898 - Vicente Aleixandre, İspanyol yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1984)
- 1900 - Charles Francis Richter, Amerikalı yer bilimci ve mucit (ö. 1985)
- 1904 - Ksenofon Zolotas, Yunanistan eski başbakanı (1989-90) ve ekonomist (ö. 2004)
- 1905 - Jean Vigo, Fransız yönetmen (ö. 1934)
- 1907 - Ilias Tsirimokos, bir Yunan politikacıydı (ö. 1968)
- 1909 - Marianne Hoppe, Alman tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur (ö. 2002)
- 1911 - Paul Verner, Alman komünist siyasetçi (ö. 1986)
- 1914 - Bernard Malamud, Amerikalı romancı ve kısa öykü yazarı (ö. 1986)
- 1917 - Ieoh Ming Pei, Çin asıllı Amerikalı mimar ve Pritzker Mimarlık Ödülü sahibi (ö. 2019)
- 1918 - Fanny Blankers-Koen, Hollandalı eski atlet (ö. 2004)
- 1925 - Michele Ferrero, İtalyan iş insanı (ö. 2015)
- 1927 - Anne McLaren, İngiliz biyolog ve zoolog (ö. 2007)
- 1927 - Harry Gallatin, Amerikalı profesyonel basketbol oyuncusu ve koçudur (ö. 2015)
- 1929 - Jerzy Turonek, Polonyalı-Belaruslu tarihçi ve yazar (ö. 2019)
- 1931 - John Cain, Avustralyalı siyasetçi (ö. 2019)
- 1932 - Francis Lai, Fransız besteci (ö. 2018)
- 1932 - Michael Smith, İngiliz asıllı Kanadalı kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 2000)
- 1933 - Carol Burnett, Amerikalı oyuncu, varyete sanatçısı, şarkıcı ve yazar
- 1933 - Arno Allan Penzias, Alman asıllı Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2024)
- 1933 - Filiberto Ojeda Rios, Porto Rikolu müzisyen ve Porto Riko adasının bağımsızlığı için savaşan Boricua Halk Ordusu'nun lideri (ö. 2005)
- 1936 - Yılmaz Karakoyunlu, Türk siyasetçi ve yazar (ö. 2024)
- 1937 - Jean-Pierre Beltoise, Fransız Formula 1 yarışçısı (ö. 2015)
- 1938 - Duane Eddy, Amerikalı rock and roll gitaristi
- 1940 - Giorgio Moroder, İtalyan söz yazarı, DJ, albüm yapımcısı, sanatçı
- 1941 - Claudine Auger, Fransız oyuncu (ö. 2019)
- 1942 - Manfred Korfmann, Alman arkeolog (ö. 2005)
- 1942 - Bobby Rydell, Amerikalı rock and roll şarkıcısı, baterist ve aktör (ö. 2022)
- 1943 - Peter Zumthor, İsviçreli mimar
- 1946 - Robert Anker, Hollandalı yazar (ö. 2017)
- 1949 - Carlos Bianchi, Arjantinli profesyonel futbolcu ve teknik direktör
- 1951 - Nuri Alço, Türk sinema oyuncusu
- 1954 - Akrep Nalan, Türk pop müzik şarkıcısı (ö. 2022)
- 1956 - Emrehan Halıcı, Türk siyasetçi
- 1956 - Koo Stark, Amerikalı fotoğrafçı ve oyuncu
- 1958 - Giancarlo Esposito, Amerikalı oyuncu
- 1959 - Gülenay Kalkan, Türk oyuncu
- 1960 - H. G. Carrillo, Amerikalı yazar (ö. 2020)
- 1961 - Anthony Cumia, Amerikalı radyo programcısı
- 1961 - Joan Chen, Çin Halk Cumhuriyeti asıllı Amerikalı sinema oyuncusu ve yönetmeni
- 1963 - Jet Li, Çinli dövüş sanatları oyuncusu ve aktör
- 1964 - Mark Esper, Amerikalı politikacı ve iş insanı
- 1965 - Kevin James, Amerikalı aktör ve komedyen
- 1967 - Marianne Jean-Baptiste, İngiliz aktris
- 1967 - Kane, İspanyol asıllı Amerikalı güreşçi ve aktör
- 1970 - Melania Trump, Sloven asıllı Amerikalı model ve Donald Trump'ın eşi
- 1970 - Ümit Sayın, Türk şarkıcı
- 1970 - Tionne Watkins, ABD'li şarkıcı
- 1972 - Kiko, İspanyol futbolcu
- 1975 - Joey Jordison, Amerikalı müzisyen ve Slipknot bateristi (ö. 2021)
- 1976 - Catie Lazarus, Amerikalı yazar, komedyen ve talk show sunucusu (ö. 2020)
- 1976 - Nefise Karatay, Türk oyuncu, manken ve sunucu
- 1977 - Jason Earles, Amerikalı oyuncu
- 1977 - Tom Welling, Amerikalı oyuncu
- 1978 - Stana Katic, Kanadalı aktris
- 1978 - Peter Madsen, Danimarkalı futbolcu
- 1980 - Jordana Brewster, Amerikalı oyuncudur
- 1980 - Umut Sarıkaya, Türk karikatürist
- 1980 - Channing Tatum, Amerikalı aktör ve film yapımcısı
- 1981 - Ms. Dynamite, İngiliz hiphop müzisyeni ve rap şarkıcısı
- 1983 - Jessica Lynch, ABD Silahlı Kuvvetleri İstihkâm Kolordusuna bağlı eski onbaşı
- 1985 - Anduele Pryor, Hollandalı futbolcu
- 1986 - Lior Refaelov, İsrailli futbolcu
- 1987 - Coke, İspanyol futbolcudur
- 1987 - Jessica Lee Rose, Amerikalı oyuncu
- 1988 - Manuel Viniegra, Meksikalı futbolcu
- 1989 - Daesung, Güney Koreli bir şarkıcı ve oyuncu
- 1992 - Delon Wright, Amerikalı profesyonel basketbolcu
- 1993 - Gizem Örge, Türk voleybolcu
- 1994 - Daniil Kvyat, Rus Formula 1 pilotu
- 1995 - Tilbe Şenyürek, Türk basketbolcu
- 1996 - Yuma Suzuki, Japon futbolcu
- 1997 - Shunta Shimura, Japon futbolcu
- 2001 - Ekrem Sancaklı, Türk basketbolcu
- 2001 - Thiago Almada, Arjantinli futbolcu
- 2001 - Jayden Oosterwolde, Hollandalı futbolcu
26 NİSAN BURCUNUN YÜKSELENİ
26 Nisan'da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.
26 NİSAN’DA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI
- Şanslı Sayılar: 7, 8, 13, 15, 26
- Şanslı Renkler: Yeşil, mavi
- Uğurlu Taşlar: Zümrüt, kuvars, akik
BOĞA BURCUNUN AŞK HAYATI
Boğa burcu, aşk hayatında sadık ve güvenilir bir partnerdir. İlişkilerinde dürüstlük ve bağlılık en önemli unsurlardır. Boğa burcu, Başak ve Oğlak burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Akrep ve Koç burçları ile zorluklar yaşayabilir.
26 NİSAN'DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI
Boğa burcu insanları, pratik zekaları ve sorumluluk duyguları ile iş hayatında başarılı olurlar. Finans, muhasebe, tarım ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Kararlı ve disiplinli çalışmaları ile kariyerlerinde istikrarlı bir yükseliş gösterebilirler.
26 Nisan’da doğanların diğer burçlar ile uyumu
Boğa burcunun diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Başak ve Oğlak yer alırken, Akrep ve Koç burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. Boğa burcunun güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.