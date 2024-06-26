26 Nisan hangi burç? 26 Nisan'da doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 26 Nisan hangi burç sorusu ise 26 Nisan tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 26 Nisan hangi burç? İşte 26 Nisan'da doğanların burcu ve özellikleri!

26 Nisan hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 26 Nisan'da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 26 Nisan hangi burç? İşte 26 Nisan'da doğanların burcu ve özellikleri!

26 NİSAN HANGİ BURÇ?

26 Nisan'da doğan kişiler Boğa burcuna mensuptur. Boğa burcu, 20 Nisan - 20 Mayıs tarihleri arasında doğanları kapsar. Toprak elementi ile ilişkilendirilen Boğa burcu, kararlılığı, sabrı ve pratik zekası ile bilinir.

26 NİSAN'DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

26 Nisan’da doğan boğa burçlarının astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Sabırlı ve Kararlı: Boğa burcu insanları, hedeflerine ulaşmak için büyük bir azim ve kararlılık gösterirler. Sabırlı yapıları sayesinde zorlu süreçlerde bile dirençli olurlar.

Boğa burcu insanları, hedeflerine ulaşmak için büyük bir azim ve kararlılık gösterirler. Sabırlı yapıları sayesinde zorlu süreçlerde bile dirençli olurlar. Güvenilir ve Sorumluluk Sahibi: Boğa burcuna mensup kişiler, güvenilirlikleri ile tanınır. Sorumluluklarını yerine getirmek konusunda oldukça titizdirler.

Boğa burcuna mensup kişiler, güvenilirlikleri ile tanınır. Sorumluluklarını yerine getirmek konusunda oldukça titizdirler. Maddi Güvenlik: Boğa burçları, maddi güvenliğe büyük önem verirler. Finansal açıdan istikrarlı olmayı ve tasarruf yapmayı severler.

Boğa burçları, maddi güvenliğe büyük önem verirler. Finansal açıdan istikrarlı olmayı ve tasarruf yapmayı severler. Duygusal ve Romantik: Boğa burcu, romantik ilişkilerde sadık ve tutkulu olma eğilimindedir. Sevdiklerine karşı derin bir bağ hissederler.

26 NİSAN'DA DOĞAN ÜNLÜLER

121 - Marcus Aurelius, Roma İmparatoru (ö. 180)

757 - I. Hişâm, Endülüs Emevî Devleti'nin ikinci emiri (ö. 796)

764 - Hâdî, Dördüncü Abbasi halifesi (ö. 786)

1319 - II. Jean, Fransa Kralı (ö. 1364)

1564 - William Shakespeare, İngiliz şair, oyun yazarı ve oyuncu (ö. 1616)

1575 - Marie de 'Medici, Fransa Kralı IV. Henry'nin ikinci eşi (ö. 1642)

1710 - Thomas Reid, İskoç filozof (ö. 1796)

1725 - Pasquale Paoli, İtalyalı devlet adamı ve yurtsever (ö. 1807)

1785 - John James Audubon, Amerikalı ressam (ö. 1851)

1798 - Eugène Delacroix, Fransız ressam (ö. 1863)

1822 - Frederick Law Olmsted, Amerikalı mimar (ö. 1903)

1856 - Henry Morgenthau, Amerikalı siyasetçi (ö. 1946)

1865 - Akseli Gallen-Kallela, Fin ressamdır (ö. 1931)

1879 - Eric Campbell, İngiliz asıllı sessiz sinema dönemi oyuncusu, tiyatrocu (ö. 1917)

1879 - Owen Richardson, İngiliz fizikçi (ö. 1959)

1886 - Abdullah Tukay (Ğabdulla Tuqay), Tatar şair (ö. 1913)

1889 - Ludwig Wittgenstein, Avusturya kökenli İngiliz filozof (ö. 1951)

1894 - Rudolf Hess, Alman siyasetçi ve NSDAP Milletvekili (ö. 1987)

1896 - Ernst Udet, Alman Pilot (ö. 1941)

1897 - Douglas Sirk, Alman asıllı Amerikalı sinema yönetmeni (ö. 1987)

1898 - Vicente Aleixandre, İspanyol yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1984)

1900 - Charles Francis Richter, Amerikalı yer bilimci ve mucit (ö. 1985)

1904 - Ksenofon Zolotas, Yunanistan eski başbakanı (1989-90) ve ekonomist (ö. 2004)

1905 - Jean Vigo, Fransız yönetmen (ö. 1934)

1907 - Ilias Tsirimokos, bir Yunan politikacıydı (ö. 1968)

1909 - Marianne Hoppe, Alman tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur (ö. 2002)

1911 - Paul Verner, Alman komünist siyasetçi (ö. 1986)

1914 - Bernard Malamud, Amerikalı romancı ve kısa öykü yazarı (ö. 1986)

1917 - Ieoh Ming Pei, Çin asıllı Amerikalı mimar ve Pritzker Mimarlık Ödülü sahibi (ö. 2019)

1918 - Fanny Blankers-Koen, Hollandalı eski atlet (ö. 2004)

1925 - Michele Ferrero, İtalyan iş insanı (ö. 2015)

1927 - Anne McLaren, İngiliz biyolog ve zoolog (ö. 2007)

1927 - Harry Gallatin, Amerikalı profesyonel basketbol oyuncusu ve koçudur (ö. 2015)

1929 - Jerzy Turonek, Polonyalı-Belaruslu tarihçi ve yazar (ö. 2019)

1931 - John Cain, Avustralyalı siyasetçi (ö. 2019)

1932 - Francis Lai, Fransız besteci (ö. 2018)

1932 - Michael Smith, İngiliz asıllı Kanadalı kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 2000)

1933 - Carol Burnett, Amerikalı oyuncu, varyete sanatçısı, şarkıcı ve yazar

1933 - Arno Allan Penzias, Alman asıllı Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2024)

1933 - Filiberto Ojeda Rios, Porto Rikolu müzisyen ve Porto Riko adasının bağımsızlığı için savaşan Boricua Halk Ordusu'nun lideri (ö. 2005)

1936 - Yılmaz Karakoyunlu, Türk siyasetçi ve yazar (ö. 2024)

1937 - Jean-Pierre Beltoise, Fransız Formula 1 yarışçısı (ö. 2015)

1938 - Duane Eddy, Amerikalı rock and roll gitaristi

1940 - Giorgio Moroder, İtalyan söz yazarı, DJ, albüm yapımcısı, sanatçı

1941 - Claudine Auger, Fransız oyuncu (ö. 2019)

1942 - Manfred Korfmann, Alman arkeolog (ö. 2005)

1942 - Bobby Rydell, Amerikalı rock and roll şarkıcısı, baterist ve aktör (ö. 2022)

1943 - Peter Zumthor, İsviçreli mimar

1946 - Robert Anker, Hollandalı yazar (ö. 2017)

1949 - Carlos Bianchi, Arjantinli profesyonel futbolcu ve teknik direktör

1951 - Nuri Alço, Türk sinema oyuncusu

1954 - Akrep Nalan, Türk pop müzik şarkıcısı (ö. 2022)

1956 - Emrehan Halıcı, Türk siyasetçi

1956 - Koo Stark, Amerikalı fotoğrafçı ve oyuncu

1958 - Giancarlo Esposito, Amerikalı oyuncu

1959 - Gülenay Kalkan, Türk oyuncu

1960 - H. G. Carrillo, Amerikalı yazar (ö. 2020)

1961 - Anthony Cumia, Amerikalı radyo programcısı

1961 - Joan Chen, Çin Halk Cumhuriyeti asıllı Amerikalı sinema oyuncusu ve yönetmeni

1963 - Jet Li, Çinli dövüş sanatları oyuncusu ve aktör

1964 - Mark Esper, Amerikalı politikacı ve iş insanı

1965 - Kevin James, Amerikalı aktör ve komedyen

1967 - Marianne Jean-Baptiste, İngiliz aktris

1967 - Kane, İspanyol asıllı Amerikalı güreşçi ve aktör

1970 - Melania Trump, Sloven asıllı Amerikalı model ve Donald Trump'ın eşi

1970 - Ümit Sayın, Türk şarkıcı

1970 - Tionne Watkins, ABD'li şarkıcı

1972 - Kiko, İspanyol futbolcu

1975 - Joey Jordison, Amerikalı müzisyen ve Slipknot bateristi (ö. 2021)

1976 - Catie Lazarus, Amerikalı yazar, komedyen ve talk show sunucusu (ö. 2020)

1976 - Nefise Karatay, Türk oyuncu, manken ve sunucu

1977 - Jason Earles, Amerikalı oyuncu

1977 - Tom Welling, Amerikalı oyuncu

1978 - Stana Katic, Kanadalı aktris

1978 - Peter Madsen, Danimarkalı futbolcu

1980 - Jordana Brewster, Amerikalı oyuncudur

1980 - Umut Sarıkaya, Türk karikatürist

1980 - Channing Tatum, Amerikalı aktör ve film yapımcısı

1981 - Ms. Dynamite, İngiliz hiphop müzisyeni ve rap şarkıcısı

1983 - Jessica Lynch, ABD Silahlı Kuvvetleri İstihkâm Kolordusuna bağlı eski onbaşı

1985 - Anduele Pryor, Hollandalı futbolcu

1986 - Lior Refaelov, İsrailli futbolcu

1987 - Coke, İspanyol futbolcudur

1987 - Jessica Lee Rose, Amerikalı oyuncu

1988 - Manuel Viniegra, Meksikalı futbolcu

1989 - Daesung, Güney Koreli bir şarkıcı ve oyuncu

1992 - Delon Wright, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1993 - Gizem Örge, Türk voleybolcu

1994 - Daniil Kvyat, Rus Formula 1 pilotu

1995 - Tilbe Şenyürek, Türk basketbolcu

1996 - Yuma Suzuki, Japon futbolcu

1997 - Shunta Shimura, Japon futbolcu

2001 - Ekrem Sancaklı, Türk basketbolcu

2001 - Thiago Almada, Arjantinli futbolcu

2001 - Jayden Oosterwolde, Hollandalı futbolcu

26 NİSAN BURCUNUN YÜKSELENİ

26 Nisan'da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

26 NİSAN’DA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 7, 8, 13, 15, 26

7, 8, 13, 15, 26 Şanslı Renkler: Yeşil, mavi

Yeşil, mavi Uğurlu Taşlar: Zümrüt, kuvars, akik

BOĞA BURCUNUN AŞK HAYATI

Boğa burcu, aşk hayatında sadık ve güvenilir bir partnerdir. İlişkilerinde dürüstlük ve bağlılık en önemli unsurlardır. Boğa burcu, Başak ve Oğlak burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Akrep ve Koç burçları ile zorluklar yaşayabilir.

26 NİSAN'DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

Boğa burcu insanları, pratik zekaları ve sorumluluk duyguları ile iş hayatında başarılı olurlar. Finans, muhasebe, tarım ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Kararlı ve disiplinli çalışmaları ile kariyerlerinde istikrarlı bir yükseliş gösterebilirler.

26 Nisan’da doğanların diğer burçlar ile uyumu

Boğa burcunun diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Başak ve Oğlak yer alırken, Akrep ve Koç burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. Boğa burcunun güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.