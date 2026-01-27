Giriş / Abone Ol
26 Ocak 2026 Pazartesi Reyting Sonuçları: Günün En Çok İzlenen 10 Programı

26 Ocak 2026 Pazartesi reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu? Uzak Şehir reytingleri geçen haftaya göre arttı mı, düştü mü? Pazartesi günleri en çok izlenen diziler ve programlar hangileri? Günün en çok izlenen 10 programı haberimizde.

BirBilgi
  27.01.2026 10:12
  • Giriş: 27.01.2026 10:12
  • Güncelleme: 27.01.2026 10:12
Kaynak: Haber Merkezi
Televizyon izleyicileri “26 Ocak 2026 Pazartesi reyting sonuçları”, “dün en çok izlenen diziler” ve “Pazartesi reyting sıralaması” gibi aramaları yoğun şekilde yapıyor. TİAK tarafından paylaşılan 20+ABC1 verilerine göre, 26 Ocak 2026 Pazartesi günü ekranlarda kıyasıya bir reyting yarışı yaşandı. Gecenin kazananı ise değişmedi.

26 OCAK 2026 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

26 Ocak 2026 Pazartesi gününün reyting sonuçlarına göre, Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir, geçtiğimiz haftaya çok yakın bir performans sergileyerek 13,60 reyting ile günün zirvesinde yer aldı. İki sezondur istikrarlı bir grafik çizen dizi, liderliğini bu hafta da korudu.

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAMI (26 OCAK 2026 – 20+ABC1)

SıraProgramReyting
1Uzak Şehir13,60
2Uzak Şehir (Özet)7,53
3Cennetin Çocukları5,16
4Müge Anlı ile Tatlı Sert4,98
5Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber4,45
6Esra Erol’da3,77
7Survivor3,68
8ATV Ana Haber3,01
9Kanal D Ana Haber2,58
10Cennetin Çocukları (Özet)2,57

19 OCAK 2026 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARIYLA KARŞILAŞTIRMA

Geçen hafta reyting sonuçları” aramaları, 26 Ocak verileriyle birlikte yeniden gündeme geldi. 19 Ocak 2026 Pazartesi günü açıklanan reyting tablosu, bazı yapımların istikrarını net şekilde ortaya koyuyor.

SıraProgramReyting
1Uzak Şehir13,55
2Uzak Şehir (Özet)6,91
3Cennetin Çocukları5,66
4Müge Anlı ile Tatlı Sert5,23
5Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber4,49
6Esra Erol’da4,31
7Survivor3,43
8Kanal D Ana Haber2,88
9Cennetin Çocukları (Özet)2,86
10Show Ana Haber2,85

HANGİ YAPIMLAR YÜKSELDİ, HANGİLERİ GERİLEDİ?

İki haftalık veriler karşılaştırıldığında Uzak Şehir, reytingini 13,55’ten 13,60’a çıkararak liderliğini güçlendirdi. Dizinin özet bölümü ise yaklaşık 0,6 puanlık artışla en dikkat çeken yükselişlerden birine imza attı.

Cennetin Çocukları ise 19 Ocak haftasına göre yaklaşık 0,5 puanlık bir düşüş yaşamasına rağmen ilk 3 içindeki yerini korudu. Survivor, Müge Anlı ve Esra Erol’da gibi programlar ise istikrarlı performanslarını sürdürdü.

26 Ocak 2026 Pazartesi reyting birincisi kim oldu?

26 Ocak 2026 Pazartesi günü reyting birincisi, 13,60 reytingle Kanal D dizisi Uzak Şehir oldu.

Uzak Şehir reytingleri geçen haftaya göre arttı mı?

Evet. Uzak Şehir, 19 Ocak’ta 13,55 olan reytingini 26 Ocak’ta 13,60’a yükseltti.

Pazartesi günleri en çok izlenen programlar hangileri?

Uzak Şehir, Cennetin Çocukları, Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Survivor, Pazartesi günlerinin en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor.

26 Ocak 2026 Pazartesi reyting sonuçları, Pazartesi akşamlarının liderinin değişmediğini gösterdi. Uzak Şehir zirvedeki yerini sağlamlaştırırken, Cennetin Çocukları ve gündüz kuşağı programları ilk 10’daki güçlü varlığını sürdürdü. Önümüzdeki haftalarda bu dengede yaşanacak olası değişimler, reyting yarışını daha da heyecanlı hâle getirecek.

