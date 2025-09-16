26. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 26'ncısı düzenlenen Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, AKM’de gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Yekta Kopan’ın sunduğu ve iş ile sanat dünyasından birçok ismin katıldığı gecede aynı zamanda Sadri Alışık’ın 100’üncü yaşı kutlandı.

“BÜYÜK PLAN” BİR ÖDÜLE DAHA KAVUŞTU

Gecede “Büyük Plan” adlı yapımdaki performansıyla “Komedi, Kara Komedi, Müzikli Oyun ya da Müzikal” dalında “Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu” ödülü Çiğdem Yıldız’a verildi. Ödülü başarılı oyuncuya takdim eden isim ise geçen yıl aynı kategoride En Başarılı Kadın Oyuncu Ödülü’nü alan Merve Polat oldu. Polat, “Biz kardeş iki tiyatroyuz, geçen yıl ben almıştım şimdi Çiğdem aldı, bu bizim için büyük bir an” dedi.

Yıldız ise “Bu ödülü almak çok onur verici. Sadri Alışık 100 yaşında, bana bu gururu yaşattıkları için değerli jüri üyelerine çok teşekkür ediyorum. Büyük Plan’ı, Tiyatro Proje No2’nin kurucusu canım arkadaşım Onur Duru yazdı ve 19 yıllık dostum, sınıf arkadaşım Can Ali Çalışandemir yönetti. Onların yazıp yönettiği bir oyunla bu ödülü almak ayrıca çok önemli. Beni yetiştiren aileme ve değerli eşim Levent Yıldız’a çok teşekkür ederim” diye konuştu.

ÇİĞDEM YILDIZ KİMDİR?

Çiğdem Yıldız, 1986 yılında Antalya’da doğdu. 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olduktan sonra 2010-2011 tiyatro sezonunda Haldun Dormen’n yönettiği “Kantocu” adlı oyunda, Ankara Devlet Tiyatrosu’nda profesyonel yaşama adım attı. 2011 yılında Van Devlet Tiyatrosu sanatçısı oldu. 2018 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu’na tayin oldu ve halen İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak görev yapmaktadır. Yıldız, yine “Büyük Plan” oyunuyla 11. Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri'nden “Yılın Komedi Kadın Oyuncusu” ödülü almıştı.

“KAÇMAMIZ GEREKEN ŞEY YAŞADIĞIMIZ DÜNYA MI”

R. Onur Duru tarafından yazılan ve Can Ali Çalışandemir tarafından yönetilen; avukat ve gazeteci bir çiftin kaçış planlarını kara mizah unsurlarıyla ele alan “Büyük Plan” oyunu izleyiciyi çürümüş bir adalet sistemi ve yozlaşmış medya arasında sıkışıp kalmış biri avukat diğeri gazeteci bir çiftin sürükleyici ve komik hikayesine davet ediyor.



Büyük Plan, daha önce 50. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri "Yılın En İyi Oyun Yazarı-R. Onur Duru”, 11. Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri "Yılın Komedi Kadın Oyuncusu-Çiğdem Yıldız”, 9. Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri "Yılın Video Art Tasarımı-R. Onur Duru” ödüllerine layık görülmüştü.

PROJE NO2 HAKKINDA

Yenilikçi ve eleştirel yapımlarıyla tanınan bir tiyatro topluluğu olan Proje No2, 2019 yılında kuruldu. Daha önceki yapımlarıyla Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri, Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri, Tiyatro Eleştirmenleri Birliği (TEB) Ödülleri ve Direklerarası Seyirci Ödülleri tarafından çeşitli ödüllere layık görüldü.