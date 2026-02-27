26 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

26 Şubat 2026 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı sorusu, televizyon izleyicileri tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Dün akşam ekranlara gelen programlar, reyting yarışında büyük bir rekabete sahne oldu. Spor karşılaşmaları ve iddialı diziler aynı akşam izleyici karşısına çıkarken, gözler bugün açıklanacak resmi reyting listelerine çevrildi.

26 Şubat 2026 Perşembe reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Resmi verilerin ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor. Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı sorusu özellikle sosyal medyada ve arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasında yer alıyor.

Sonuçlar açıklandığında, günün birincisi ve diziler arasındaki sıralama netleşmiş olacak.

GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLACAK?

Dün akşamın en dikkat çeken yayını Nottingham Forest - Fenerbahçe karşılaşması oldu. Nottingham Forest - Fenerbahçe maçı reytinglerde günün birincisi olmaya en güçlü aday olarak gösteriliyor.

Spor karşılaşmalarının yüksek izlenme oranlarına ulaşması, 26 Şubat 2026 reyting sonuçları tablosunda zirveyi belirleyebilir. Bu nedenle gözler özellikle maçın reyting performansına çevrilmiş durumda.

DİZİLERDE BÜYÜK REKABET

Perşembe akşamı diziler cephesinde de büyük bir reyting yarışı yaşandı. Halef: Köklerin Çağrısı, Veliaht ve Sevdiğim Sensin dizileri reyting yarışında öne çıkan yapımlar oldu.

Öne Çıkan Diziler

Dizi Durum Halef: Köklerin Çağrısı Reyting yarışında öne çıkan yapım Veliaht Güçlü izleyici rekabeti Sevdiğim Sensin Perşembe akşamı dikkat çeken dizi

Halef: Köklerin Çağrısı reyting performansı, Veliaht reyting oranları ve Sevdiğim Sensin reyting sonuçları resmi açıklamayla birlikte netlik kazanacak.

