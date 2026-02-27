26 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI | En çok izlenen dizi değişti!

26 Şubat 2026 Perşembe reyting sonuçları açıklandı ve televizyon ekranlarında rekabet zirveye çıktı. Hem Avrupa kupası karşılaşmaları hem de iddialı diziler aynı akşam izleyiciyle buluşurken, reyting listesinde dengeler tamamen değişti. Özellikle Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı ve Star TV’nin yeni dizisi Sevdiğim Sensin performanslarıyla dikkat çekti.

NOTTİNGHAM FOREST-FENERBAHÇE MAÇI ZİRVEDE

26 Şubat 2026 Perşembe reyting sonuçları tablosuna göre TRT 1’de yayınlanan Nottingham Forest-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş karşılaşması 11,06 reytingle günü ve haftayı zirvede tamamladı. Avrupa Ligi mücadelesi, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da liderliği bırakmadı.

Spor karşılaşmalarının güçlü etkisi, 20+ABC1 reyting sonuçları listesinde bir kez daha kendini gösterdi.

SEVDİĞİM SENSİN’DEN BÜYÜK SIÇRAMA

Star TV’nin yeni dizisi Sevdiğim Sensin, üçüncü bölümünde de yükselişini sürdürdü. 8,59 reyting elde eden yapım, 26 Şubat 2026 Perşembe reyting sonuçları listesinde ikinci sıraya yerleşti.

Sevdiğim Sensin reyting performansı, diziler arasındaki rekabette dengeleri değiştiren en önemli gelişmelerden biri oldu.

HALEF VE VELİAHT’TA SON DURUM

NOW TV dizisi Halef: Köklerin Çağrısı, düşüş trendini sürdürerek 4,85 reytingle üçüncü sırada yer aldı. Halef: Köklerin Çağrısı reyting oranındaki gerileme dikkat çekti.

Show TV dizisi Veliaht ise hafif artış kaydetmesine rağmen 3,36 reytingle dokuzuncu sırada kaldı. Kanal D’nin final yapması beklenen dizisi İnci Taneleri ise ilk 10 listesine giremedi.

DİĞER PROGRAMLARIN PERFORMANSI

TV8’in yarışma programı Survivor, 3,16 reytingle onuncu sıradan listeye girdi. Samsunspor–Skendija UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşması ise 4,31 reytingle altıncı sırada yer aldı.

GÜNLÜK EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM (26 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE – 20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Nottingham Forest-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması 11,06 2 Sevdiğim Sensin 8,59 3 Halef: Köklerin Çağrısı 4,85 4 Esra Erol’da 4,64 5 Sevdiğim Sensin (Özet) 4,50 6 Samsunspor–Skendija UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması 4,31 7 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 4,08 8 Müge Anlı ile Tatlı Sert 3,62 9 Veliaht 3,36 10 Survivor 3,16

Veri kaynağı: TİAK

26 Şubat 2026 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı?

Evet, 26 Şubat 2026 Perşembe reyting sonuçları açıklandı ve ilk 10 program listesi belli oldu.

Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı kaç reyting aldı?

Karşılaşma 11,06 reytingle günün birincisi oldu.

Sevdiğim Sensin kaç reyting aldı?

Sevdiğim Sensin 8,59 reytingle ikinci sırada yer aldı.

Halef: Köklerin Çağrısı kaçıncı oldu?

Halef: Köklerin Çağrısı 4,85 reytingle üçüncü sırada yer aldı.

26 Şubat 2026 Perşembe reyting sonuçları, spor karşılaşmaları ve diziler arasındaki büyük rekabeti gözler önüne serdi. Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı zirveyi alırken, Sevdiğim Sensin güçlü çıkışını sürdürdü. Dizilerde tüm dengeler alt üst olurken, önümüzdeki haftalarda reyting yarışının daha da kızışması bekleniyor.