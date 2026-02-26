26 Şubat 2026 Resmi Gazete Kararları | Bugünün Resmi Gazete Kararları

26 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete’de hangi kararlar yayımlandı? Sağlık alanında önemli bir yönetmelik değişikliği, üniversitelere ilişkin yeni düzenlemeler, Anayasa Mahkemesi kararları ve dikkat çeken tebliğler… 33180 sayılı Resmi Gazete’de yer alan tüm başlıkları detaylı ve anlaşılır biçimde bu içerikte bulabilirsiniz. İşte bugünün Resmi Gazete kararları ve öne çıkan düzenlemeler.

26 ŞUBAT 2026 TARİHLİ VE 33180 SAYILI RESMİ GAZETE DETAYLARI

Resmi Gazete'nin 26 Şubat 2026 tarihli ve 33180 sayılı nüshasında; yürütme ve idare bölümünde yönetmelikler, tebliğler; yargı bölümünde Anayasa Mahkemesi kararları ve ilan bölümünde çeşitli resmi ilanlar yayımlandı.

Yürütme ve İdare Bölümü

Yönetmelikler

Sağlık Bakanlığına Ait Kurum ve Kuruluşlar ile Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı ile İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Anadolu Üniversitesi Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğ

Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (TÜRKPATENT: 2026/2)

SAĞLIK BAKANLIĞI VE ÜNİVERSİTE HASTANELERİ YÖNETMELİĞİNDE KRİTİK DEĞİŞİKLİK

26 Şubat 2026 Resmi Gazete kararları arasında en dikkat çeken düzenleme, Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar ile devlet üniversitelerinin sağlık birimlerinin birlikte kullanımına ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklik oldu.

Yeni düzenleme Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikle birlikte eğitim sorumlularının görevlendirilmesi, sözleşme süreleri, disiplin süreçleri ve hastane koordinasyon kurullarının yetkileri yeniden düzenlendi.

Eğitim Sorumlusu Tanımı Güncellendi

Tıp ve diş hekimliği eğitimlerinde görev alacak “eğitim sorumlusu”nun tanımı değiştirildi. Buna göre eğitim sorumluları, başhekimin görüşü alınarak ilgili dekan tarafından bir yıllık süreyle görevlendirilecek.

Sözleşme Süresi ve Çalışma Usulleri

Yeni düzenlemeyle birlikte üniversitelerin tıp ve diş hekimliği fakültelerinde görev yapan öğretim elemanları ile birlikte kullanılan sağlık tesisleri arasında iki yıl süreli ayrı sözleşmeler yapılabilecek.

Süre sonunda yazılı itiraz olmazsa sözleşme otomatik olarak birer yıllık dönemlerle uzatılacak.

Bir sözleşme döneminde üç kez yazılı uyarı alan ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğretim elemanlarının sözleşmesi feshedilebilecek.

Bazı yasal koşulların oluşması halinde savunma alınmaksızın fesih mümkün olacak.

Sözleşmesi sona eren üniversite personelinin sağlık tesisindeki görevi bitecek; ancak üniversitedeki görevi devam edecek. Ayrıca ek ödeme yapılabilmesi için hizmet sözleşmesi imzalanması şartı açıkça belirtildi.

Hastane Koordinasyon Kurulunun Yetkileri Genişletildi

Yönetmelik değişikliği ile hastane koordinasyon kurulunun rolü güçlendirildi. Eğitim ve araştırma hastanelerinde görev yapan personelin disiplin fiillerine ilişkin tespitler kurul tarafından yapılacak ve ilgili mercilere bildirilecek.

İki yıl içinde en az dört eğitim kliniği yetkinliği alınamaması durumunda konu Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından hastane koordinasyon kuruluna bildirilecek. Kurulun hazırlayacağı rapora göre Sağlık Bakanlığı birlikte kullanım protokolünün devamına ya da feshedilmesine karar verebilecek.

DİĞER YÖNETMELİKLER VE TEBLİĞLER

Anadolu Üniversitesi Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Anadolu Üniversitesi bünyesindeki Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Yönetmelik Değişikliği

Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Marka Tescil Tebliği (TÜRKPATENT: 2026/2)

Marka tescil başvurularına ait mal ve hizmetlerin sınıflandırılmasına ilişkin yeni tebliğ yayımlandı.

YARGI BÖLÜMÜ: ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

26 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararları şunlardır:

8/7/2025 Tarihli ve 2025/10406 Başvuru Numaralı Karar

15/10/2025 Tarihli ve 2019/17045 Başvuru Numaralı Karar

19/11/2025 Tarihli ve 2022/101020 Başvuru Numaralı Karar

6/1/2026 Tarihli ve 2021/37483 Başvuru Numaralı Karar

İLAN BÖLÜMÜ

Yargı İlanı

Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

Çeşitli İlanlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

26 Şubat 2026 Resmi Gazete’de en önemli karar hangisi?

En dikkat çeken düzenleme, Sağlık Bakanlığı ile devlet üniversitelerinin sağlık birimlerinin birlikte kullanımına ilişkin yönetmelikte yapılan değişikliktir.

Yönetmelik değişikliği ne zaman yürürlüğe girdi?

Yönetmelik, 26 Şubat 2026 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandığı gün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Eğitim sorumluları nasıl görevlendirilecek?

Eğitim sorumluları, başhekimin görüşü alınarak ilgili dekan tarafından bir yıllık süreyle görevlendirilecek.

Sözleşmeler kaç yıllık olacak?

Sağlık tesisleri ile öğretim elemanları arasında iki yıl süreli sözleşme yapılabilecek. Yazılı itiraz olmazsa sözleşmeler birer yıllık dönemlerle uzatılacak.

Hastane koordinasyon kurulunun yetkileri neler?

Kurul, disiplin fiillerini tespit edecek, ilgili mercilere bildirecek ve belirli şartlarda birlikte kullanım protokolüne ilişkin değerlendirme yapacak.