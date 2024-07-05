26 Temmuz hangi burç? 26 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 26 Temmuz hangi burç sorusu ise 26 Temmuz tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 26 Temmuz hangi burç? İşte 26 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!

26 Temmuz hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 26 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 26 Temmuz hangi burç? İşte 26 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!

26 TEMMUZ HANGİ BURÇ?

26 Temmuz’da doğan kişiler aslan burcuna mensuptur. Aslan burcu, 23 Temmuz - 22 Ağustos tarihleri arasında doğanları kapsar. Ateş elementi ile ilişkilendirilen aslan burcu, liderlik özellikleri, karizma ve kendine güveni ile tanınır.

26 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

26 Temmuz’da doğan aslan burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Liderlik ve Karizma: 26 Temmuz doğumlular, doğal liderlik yetenekleri ve karizmaları ile dikkat çekerler. İnsanları yönlendirme ve ilham verme konusunda yeteneklidirler.

Kendine Güvenen ve Cömert: 26 Temmuz'da doğanlar, yüksek özgüvenleri ve cömertlikleri ile bilinirler. Çevrelerindeki insanlara karşı yardımsever ve destekleyici bir tutum sergilerler.

Yaratıcı ve Enerjik: 26 Temmuz doğumlular, yaratıcı zekaları ve enerjik yapıları ile öne çıkarlar. Sanat, drama ve diğer yaratıcı alanlarda başarılı olabilirler.

Sadık ve Koruyucu: 26 Temmuz'da doğanlar, sevdiklerine karşı son derece sadık ve koruyucudur. Aileleri ve arkadaşlarına karşı derin bir bağlılık hissederler.

26 TEMMUZ’DA DOĞAN ÜNLÜLER

1678 - I. Joseph, Kutsal Roma İmparatoru (ö. 1711)

1739 - George Clinton, Amerikalı asker ve devlet adamı (ö. 1812)

1829 - Auguste Beernaert, Belçika'lı siyasetçi (ö. 1912)

1842 - Alfred Marshall, İngiliz iktisatçısı (ö. 1924)

1855 - Ferdinand Tönnies, Alman sosyologdur (ö. 1936)

1856 - George Bernard Shaw, İrlandalı gazeteci, eleştirmen ve oyun yazarı (ö. 1950)

1861 - Vaja Pşavela, Gürcü yazar ve şair (ö. 1915)

1862 - Vasil Kınçov, Bulgar siyasetçi ve bilim insanı (ö. 1902)

1865 - Philipp Scheidemann, Alman siyaset adamı (ö. 1939)

1874 - Serge Koussevitzky, Rus orkestra şefi, besteci ve kontrbasçı (ö. 1951)

1875 - Carl Gustav Jung, Alman psikanalizci (ö. 1961)

1875 - Antonio Machado, İspanyol şair (ö. 1939)

1879 - Shunroku Hata, Japon asker ve siyasetçi (ö. 1962)

1885 - André Maurois, Fransız yazar (ö. 1967)

1893 - George Grosz, Alman ressam (ö. 1959)

1894 - Aldous Huxley, İngiliz yazar (ö. 1963)

1898 - Günther Korten, Nazi Almanyası'nda asker (ö. 1944)

1916 - Dean Brooks, Amerikalı tıp hekimi ve oyuncu (ö. 2013)

1917 - Alberta Adams, Amerikalı caz ve blues şarkıcısı (ö. 2014)

1919 - James Lovelock, İngiliz bilim insanı, çevreci ve fütürist (ö. 2022)

1922 - Blake Edwards, Amerikalı yönetmen (Pembe Panter filminin yönetmeni) (ö. 2010)

1922 - Jason Robards, Amerikalı aktör (ö. 2000)

1926 - James Best, Amerikalı oyuncudur (ö. 2015)

1926 - Dorothy E. Smith, Kanadalı sosyolog (ö. 2022)

1927 - Lorenza Mazzetti, İtalyan kadın film yönetmeni, romancı, ressam ve fotoğraf sanatçısı (ö. 2020)

1928 - Francesco Cossiga, İtalyan politikacı (ö. 2010)

1928 - Joseph Jackson, Amerikalı müzisyen (ö. 2018)

1928 - Stanley Kubrick, Amerikalı film yönetmeni (ö. 1999)

1931 - Telê Santana, Brezilyalı futbolcu ve teknik direktör (ö. 2006)

1939 - John Howard, Avustralya'nın 25. Başbakanı

1943 - Mick Jagger, İngiliz rock müzisyeni, besteci ve Rolling Stones’ın kurucu üyesi

1945 - Metin Çekmez, Türk oyuncu

1945 - Helen Mirren, İngiliz tiyatro, film ve televizyon oyuncusu

1947 - Wiesław Adamski, Polonyalı heykeltıraş (ö. 2017)

1949 - Thaksin Shinawatra, Çin asıllı Tayland eski başbakanı, politikacı ve iş insanıdır

1949 - Roger Taylor, İngiliz baterist

1950 - Nicholas Evans, İngiliz gazeteci, senaryo yazarı, televizyon/sinema filmi yapımcısı ve roman yazarıdır (ö. 2022)

1950 - Susan George, İngiliz oyuncu

1953 - Felix Magath, Alman eski futbolcu, teknik direktör

1955 - Aleksandrs Starkovs, Leton futbolcu ve teknik direktör

1955 - Asıf Ali Zerdari, Pakistan Devlet Başkanı

1957 - Nana Visitor, Amerikalı oyuncudur

1959 - Kevin Spacey, Amerikalı oyuncu, yönetmen ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1964 - Sandra Bullock, Amerikalı sinema oyuncusu ve En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1965 - Jeremy Piven, üç kez Emmy ödülü almış, Altın Küre ödülü sahibi Amerikalı oyuncudur

1966 - Angelo Di Livio, emekli İtalyan Millî futbolcudur.

1966 - Anna Rita Del Piano, İtalyan aktris

1967 - Jason Statham, İngiliz oyuncu

1968 - Frédéric Diefenthal, Fransız oyuncu ve yönetmendir

1968 - Vítor Pereira, Portekizli futbolcu ve teknik direktör

1968 - Olivia Williams, İngiliz dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu

1969 - Tanni Grey-Thompson, Galli siyasetçi, televizyon sunucusu ve eski tekerlekli sandalye yarışçısı

1973 - Kate Beckinsale, İngiliz oyuncu

1973 - Metin Uzun, Türk futbolcu ve antrenör

1975 - Liz Mary Truss, İngiliz Muhafazakar siyasetçi

1977 - Martin Laursen, Danimarkalı millî futbolcu ve teknik direktör

1979 - Engin Altan Düzyatan, Türk oyuncu ve sunucu

1979 - Juliet Rylance, İngiliz oyuncu ve film yapımcısı

1980 - Jacinda Ardern, Yeni Zelandalı siyasetçi

1981 - Vildan Atasever, Türk oyuncu ve 42. Altın Portakal Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü sahibi

1981 - Maicon, Brezilyalı oyuncu

1983 - Christopher Lindsey, Amerikalı profesyonel güreşçi

1983 - Delonte West, Amerikalı eski profesyonel basketbol oyuncusu

1984 - Sabri Sarıoğlu, Türk millî futbolcu

1985 - Gaël Clichy, Fransız futbolcu

1987 - Panagiotis Kone, Arnavutluk doğumlu Yunan millî futbolcu

1987 - Fredy Montero, Kolombiyalı millî futbolcu

1987 - Evelina Sašenko Litvan pop ve caz şarkıcısı

1988 - Sayaka Akimoto, Japon şarkıcı, aktris, sunucu ve model

1993 - Elizabeth Gillies, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu

1993 - Ferda Yıldız, Türk basketbolcu

1993 - Taylor Momsen, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu

26 TEMMUZ BURCUNUN YÜKSELENİ

26 Temmuz’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

26 TEMMUZ DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 1, 4, 10, 19, 22

1, 4, 10, 19, 22 Şanslı Renkler: Altın, sarı, turuncu

Altın, sarı, turuncu Uğurlu Taşlar: Yakut, elmas, kehribar

26 Temmuz’da Doğanların Aşk Hayatı

26 Temmuz'da doğanlar, aşk hayatında tutkulu ve romantik bir partnerdir. İlişkilerinde sadakat ve duygusal derinlik en önemli unsurlardır. 26 Temmuz doğumlular, Koç ve Yay burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Boğa ve Akrep burçları ile zorluklar yaşayabilir.

26 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

26 Temmuz doğumlular, liderlik yetenekleri ve karizmaları sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. Yönetim, sahne sanatları, girişimcilik ve yaratıcı endüstriler gibi alanlarda öne çıkabilirler. Enerjik ve yaratıcı çalışmaları ile kariyerlerinde hızlı bir yükseliş gösterebilirler.

26 Temmuz’da doğanların diğer burçlar ile uyumu

26 Temmuz doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Koç ve Yay yer alırken, Boğa ve Akrep burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 26 Temmuz'da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.