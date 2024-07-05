26 Temmuz hangi burç? 26 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri
Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 26 Temmuz hangi burç sorusu ise 26 Temmuz tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 26 Temmuz hangi burç? İşte 26 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!
26 Temmuz hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 26 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 26 Temmuz hangi burç? İşte 26 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!
26 TEMMUZ HANGİ BURÇ?
26 Temmuz’da doğan kişiler aslan burcuna mensuptur. Aslan burcu, 23 Temmuz - 22 Ağustos tarihleri arasında doğanları kapsar. Ateş elementi ile ilişkilendirilen aslan burcu, liderlik özellikleri, karizma ve kendine güveni ile tanınır.
26 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ
26 Temmuz’da doğan aslan burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:
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Liderlik ve Karizma: 26 Temmuz doğumlular, doğal liderlik yetenekleri ve karizmaları ile dikkat çekerler. İnsanları yönlendirme ve ilham verme konusunda yeteneklidirler.
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Kendine Güvenen ve Cömert: 26 Temmuz'da doğanlar, yüksek özgüvenleri ve cömertlikleri ile bilinirler. Çevrelerindeki insanlara karşı yardımsever ve destekleyici bir tutum sergilerler.
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Yaratıcı ve Enerjik: 26 Temmuz doğumlular, yaratıcı zekaları ve enerjik yapıları ile öne çıkarlar. Sanat, drama ve diğer yaratıcı alanlarda başarılı olabilirler.
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Sadık ve Koruyucu: 26 Temmuz'da doğanlar, sevdiklerine karşı son derece sadık ve koruyucudur. Aileleri ve arkadaşlarına karşı derin bir bağlılık hissederler.
26 TEMMUZ’DA DOĞAN ÜNLÜLER
- 1678 - I. Joseph, Kutsal Roma İmparatoru (ö. 1711)
- 1739 - George Clinton, Amerikalı asker ve devlet adamı (ö. 1812)
- 1829 - Auguste Beernaert, Belçika'lı siyasetçi (ö. 1912)
- 1842 - Alfred Marshall, İngiliz iktisatçısı (ö. 1924)
- 1855 - Ferdinand Tönnies, Alman sosyologdur (ö. 1936)
- 1856 - George Bernard Shaw, İrlandalı gazeteci, eleştirmen ve oyun yazarı (ö. 1950)
- 1861 - Vaja Pşavela, Gürcü yazar ve şair (ö. 1915)
- 1862 - Vasil Kınçov, Bulgar siyasetçi ve bilim insanı (ö. 1902)
- 1865 - Philipp Scheidemann, Alman siyaset adamı (ö. 1939)
- 1874 - Serge Koussevitzky, Rus orkestra şefi, besteci ve kontrbasçı (ö. 1951)
- 1875 - Carl Gustav Jung, Alman psikanalizci (ö. 1961)
- 1875 - Antonio Machado, İspanyol şair (ö. 1939)
- 1879 - Shunroku Hata, Japon asker ve siyasetçi (ö. 1962)
- 1885 - André Maurois, Fransız yazar (ö. 1967)
- 1893 - George Grosz, Alman ressam (ö. 1959)
- 1894 - Aldous Huxley, İngiliz yazar (ö. 1963)
- 1898 - Günther Korten, Nazi Almanyası'nda asker (ö. 1944)
- 1916 - Dean Brooks, Amerikalı tıp hekimi ve oyuncu (ö. 2013)
- 1917 - Alberta Adams, Amerikalı caz ve blues şarkıcısı (ö. 2014)
- 1919 - James Lovelock, İngiliz bilim insanı, çevreci ve fütürist (ö. 2022)
- 1922 - Blake Edwards, Amerikalı yönetmen (Pembe Panter filminin yönetmeni) (ö. 2010)
- 1922 - Jason Robards, Amerikalı aktör (ö. 2000)
- 1926 - James Best, Amerikalı oyuncudur (ö. 2015)
- 1926 - Dorothy E. Smith, Kanadalı sosyolog (ö. 2022)
- 1927 - Lorenza Mazzetti, İtalyan kadın film yönetmeni, romancı, ressam ve fotoğraf sanatçısı (ö. 2020)
- 1928 - Francesco Cossiga, İtalyan politikacı (ö. 2010)
- 1928 - Joseph Jackson, Amerikalı müzisyen (ö. 2018)
- 1928 - Stanley Kubrick, Amerikalı film yönetmeni (ö. 1999)
- 1931 - Telê Santana, Brezilyalı futbolcu ve teknik direktör (ö. 2006)
- 1939 - John Howard, Avustralya'nın 25. Başbakanı
- 1943 - Mick Jagger, İngiliz rock müzisyeni, besteci ve Rolling Stones’ın kurucu üyesi
- 1945 - Metin Çekmez, Türk oyuncu
- 1945 - Helen Mirren, İngiliz tiyatro, film ve televizyon oyuncusu
- 1947 - Wiesław Adamski, Polonyalı heykeltıraş (ö. 2017)
- 1949 - Thaksin Shinawatra, Çin asıllı Tayland eski başbakanı, politikacı ve iş insanıdır
- 1949 - Roger Taylor, İngiliz baterist
- 1950 - Nicholas Evans, İngiliz gazeteci, senaryo yazarı, televizyon/sinema filmi yapımcısı ve roman yazarıdır (ö. 2022)
- 1950 - Susan George, İngiliz oyuncu
- 1953 - Felix Magath, Alman eski futbolcu, teknik direktör
- 1955 - Aleksandrs Starkovs, Leton futbolcu ve teknik direktör
- 1955 - Asıf Ali Zerdari, Pakistan Devlet Başkanı
- 1957 - Nana Visitor, Amerikalı oyuncudur
- 1959 - Kevin Spacey, Amerikalı oyuncu, yönetmen ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi
- 1964 - Sandra Bullock, Amerikalı sinema oyuncusu ve En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi
- 1965 - Jeremy Piven, üç kez Emmy ödülü almış, Altın Küre ödülü sahibi Amerikalı oyuncudur
- 1966 - Angelo Di Livio, emekli İtalyan Millî futbolcudur.
- 1966 - Anna Rita Del Piano, İtalyan aktris
- 1967 - Jason Statham, İngiliz oyuncu
- 1968 - Frédéric Diefenthal, Fransız oyuncu ve yönetmendir
- 1968 - Vítor Pereira, Portekizli futbolcu ve teknik direktör
- 1968 - Olivia Williams, İngiliz dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu
- 1969 - Tanni Grey-Thompson, Galli siyasetçi, televizyon sunucusu ve eski tekerlekli sandalye yarışçısı
- 1973 - Kate Beckinsale, İngiliz oyuncu
- 1973 - Metin Uzun, Türk futbolcu ve antrenör
- 1975 - Liz Mary Truss, İngiliz Muhafazakar siyasetçi
- 1977 - Martin Laursen, Danimarkalı millî futbolcu ve teknik direktör
- 1979 - Engin Altan Düzyatan, Türk oyuncu ve sunucu
- 1979 - Juliet Rylance, İngiliz oyuncu ve film yapımcısı
- 1980 - Jacinda Ardern, Yeni Zelandalı siyasetçi
- 1981 - Vildan Atasever, Türk oyuncu ve 42. Altın Portakal Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü sahibi
- 1981 - Maicon, Brezilyalı oyuncu
- 1983 - Christopher Lindsey, Amerikalı profesyonel güreşçi
- 1983 - Delonte West, Amerikalı eski profesyonel basketbol oyuncusu
- 1984 - Sabri Sarıoğlu, Türk millî futbolcu
- 1985 - Gaël Clichy, Fransız futbolcu
- 1987 - Panagiotis Kone, Arnavutluk doğumlu Yunan millî futbolcu
- 1987 - Fredy Montero, Kolombiyalı millî futbolcu
- 1987 - Evelina Sašenko Litvan pop ve caz şarkıcısı
- 1988 - Sayaka Akimoto, Japon şarkıcı, aktris, sunucu ve model
- 1993 - Elizabeth Gillies, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu
- 1993 - Ferda Yıldız, Türk basketbolcu
- 1993 - Taylor Momsen, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu
26 TEMMUZ BURCUNUN YÜKSELENİ
26 Temmuz’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.
26 TEMMUZ DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI
- Şanslı Sayılar: 1, 4, 10, 19, 22
- Şanslı Renkler: Altın, sarı, turuncu
- Uğurlu Taşlar: Yakut, elmas, kehribar
26 Temmuz’da Doğanların Aşk Hayatı
26 Temmuz'da doğanlar, aşk hayatında tutkulu ve romantik bir partnerdir. İlişkilerinde sadakat ve duygusal derinlik en önemli unsurlardır. 26 Temmuz doğumlular, Koç ve Yay burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Boğa ve Akrep burçları ile zorluklar yaşayabilir.
26 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI
26 Temmuz doğumlular, liderlik yetenekleri ve karizmaları sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. Yönetim, sahne sanatları, girişimcilik ve yaratıcı endüstriler gibi alanlarda öne çıkabilirler. Enerjik ve yaratıcı çalışmaları ile kariyerlerinde hızlı bir yükseliş gösterebilirler.
26 Temmuz’da doğanların diğer burçlar ile uyumu
26 Temmuz doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Koç ve Yay yer alırken, Boğa ve Akrep burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 26 Temmuz'da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.