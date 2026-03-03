26 ve 27. hafta maçlarının programı açıklandı

Süper Lig'de 26 ve 27. hafta maçlarının programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde, Samsunspor'un ise UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselmelerinden dolayı ligin 27. haftasında oynanacak Göztepe-Galatasaray ve Çaykur Rizespor-Samsunspor maçları ileri bir tarihe ertelendi.

Ligde 26 ve 27. hafta maçlarının programı şöyle:

26. HAFTA

13 Mart Cuma:

20.00 Antalyaspor-Gaziantep FK

20.00 Fatih Karagümrük-Fenerbahçe

14 Mart Cumartesi:

13.30 Kocaelispor-Konyaspor

16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor

20.00 Göztepe-Alanyaspor

20.00 Galatasaray-Başakşehir

15 Mart Pazar:

16.00 Kasımpaşa-Eyüpspor

20.00 Samsunspor-Kayserispor

20.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş

27. HAFTA

17 Mart Salı:

20.00 Fenerbahçe-Gaziantep FK

18 Mart Çarşamba:

16.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor

20.00 Başakşehir-Antalyaspor

20.00 Eyüpspor-Trabzonspor

19 Mart Perşembe:

16.00 Kayserispor-Fatih Karagümrük

20.00 Konyaspor-Gençlerbirliği

20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa