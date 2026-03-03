26 ve 27. hafta maçlarının programı açıklandı
Süper Lig'in 26 ve 27. haftasında oynanacak karşılaşmaların fikstürü açıklandı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde, Samsunspor'un ise Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselmelerinden dolayı ligin 27. haftasında oynanacak maçları ileri bir tarihe ertelendi.
Süper Lig'de 26 ve 27. hafta maçlarının programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde, Samsunspor'un ise UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselmelerinden dolayı ligin 27. haftasında oynanacak Göztepe-Galatasaray ve Çaykur Rizespor-Samsunspor maçları ileri bir tarihe ertelendi.
Ligde 26 ve 27. hafta maçlarının programı şöyle:
26. HAFTA
13 Mart Cuma:
20.00 Antalyaspor-Gaziantep FK
20.00 Fatih Karagümrük-Fenerbahçe
14 Mart Cumartesi:
13.30 Kocaelispor-Konyaspor
16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor
20.00 Göztepe-Alanyaspor
20.00 Galatasaray-Başakşehir
15 Mart Pazar:
16.00 Kasımpaşa-Eyüpspor
20.00 Samsunspor-Kayserispor
20.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş
27. HAFTA
17 Mart Salı:
20.00 Fenerbahçe-Gaziantep FK
18 Mart Çarşamba:
16.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor
20.00 Başakşehir-Antalyaspor
20.00 Eyüpspor-Trabzonspor
19 Mart Perşembe:
16.00 Kayserispor-Fatih Karagümrük
20.00 Konyaspor-Gençlerbirliği
20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa