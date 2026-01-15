26. yılında Assos'ta felsefe, sanat, bilim ve siyaset konuşulacak

Gelenekselleşen Assos’ta Felsefe sempozyum etkinliğinin bu yılki ulusal toplantısı, 6-7 Şubat tarihlerinde, “Felsefe, Sanat, Bilim ve Siyaset” temasıyla gerçekleşecek.

Bu çerçevede, felsefe, sanat, bilim ve siyaset alanlarındaki karşılıklı etkileşimlerle birlikte, sanat, bilim ve siyaset, felsefi bir bakış açısıyla farklı açılardan ele alınacak.

ARİSTO’NUN İZİNDE

Felsefe tarihinin en önemli filozoflarından birisi olan Aristoteles’in yaşamının bir bölümünü geçirdiği ve felsefe eğitimi verdiği antik Assos kentinde yapılan ve 26 yıldır Felsefe Sanat Bilim Derneği’nin Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Örsan K. Öymen’in öncülüğünde gerçekleşen sempozyum etkinliğine öğretim üyeleri, öğrenciler ve alan dışından felsefe meraklıları katılıyor.

Sempozyuma Prof. Dr. Örsan K. Öymen, Doç. Dr. Cemil Güzey, Prof. Dr. Umut Hacıfevzioğlu, Doç. Dr. Sezgi Durgun Özkan, Prof. Dr. Cengiz İskender Özkan, Doç. Dr. Hüseyin Fırat Şenol, Prof. Dr. Doğan Yaşat, Doç. Dr. Burak Kesgin, Dr. Baver Demircan konuşmacı olarak katılacak.

Etkinlik ücretsiz ve herkese açıktır, kayıt ve başvuru zorunlu. Katılımcıların kayıtları ve başvuruları www.philosophyinassos.org adresi üzerinden alınıyor.

PROGRAM AKIŞI

6 Şubat Cuma

13:30 Örsan K. Öymen: “Aydınlanma Bağlamında Felsefe, Bilim, Sanat ve Siyaset”

15:00 Umut Hacıfevzioğlu: “Kim Yönetmeli?”

16:30 Burak Kesgin: “Ahlaki Şok, Siyasi Olanaklar ve Değerler: Toplumsal Hareketler Neden ve Nasıl İlerler?”

18:00 Sezgi Durgun Özkan: “Küresel Göç, Etik Gerilimler ve Çıkmazlar”

19:30 Nazlıhan Otel Restaurant’ta akşam yemeği



7 Şubat Cumartesi

13:30 Cengiz İskender: “Post-Doğruluk Çağında ve Siyaset, Din, Bilim Bağlamında Gerçeklik ile Akıl Sorunu”

14:45 Fırat Şenol: “Günümüzde İbn Haldun: Dayanışma, Uygarlık Kuramı ve Egemenlik Ekseninde Bir Siyaset Analizi Denemesi”

16:00 Doğan Yaşat: “Yanlış Hayatı Doğru Yaşamak: İdeolojiden Sanata Adorno Felsefesi”

17:15 Baver Demircan: “Hegel ve Sanatın Sonu”

18.30 Cemil Güzey: “Felsefe Kapıyı İki Kere Çalar”

20:00 Assos Troy Port Otel Restaurant’ta akşam yemeği

22:30 Gitar Dinletisi: Umut Serkan Özkan / Assos Troy Port Otel

Toplantılar Assos-Behramkale liman mevkiinde Nazlıhan Otel’de yapılacak. Her konuşma/oturum soru-yanıt kısmı dahil 60 dakika. Cuma günü her konuşma/oturum arasında 30 dakika, cumartesi günü her konuşma/oturum arasında 15 dakika ara olacak.