260 liraya sattığı şarabı restoranda 3 bin 300 liraya içti!

Suvla Şarapları’nın kurucusu Selim Zafer Ellialtı ve eşi Pınar Ellialtı, kendi ürettikleri ve 260 liraya sattıkları bir şarabı, gittikleri restoranda 3 bin 300 liraya içti.

Gazeteci Vahap Munyar, ekonomim.com'daki köşe yazısında bahsettiği olayda, Ellialtı ailesinin bir akşam yemeğinde kendi ürettikleri şarabı 11-12 katı fiyatına içtiklerini anlattı.

Vahap Munyar'ın yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Suvla Şarapları’nın kurucusu Selim Zafer Ellialtı, birlikte çalıştığı eşi Pınar Ellialtı ile bir akşam dışarıda yemeğe çıktı. Gittikleri restoranda kendi ürettikleri şaraplardan birini sipariş verdi.

Yemeğin sonunda hesabı istedi. Hesap dökümüne baktı, kendi şaraplarının restorandaki fiyatını görünce şaşırdı:

- 3 bin 300 lira…

İtiraz etmedi, hesabı ödedi. Ancak, kendi şarabına ödediği 3 bin 300 lira içine oturdu. Ertesi sabah pazarlama ekibine restoranın adını verdi:

>> Bakın bakalım “K………..” adlı şarabımızı o restorana kaç liraya vermişiz?

Ekip çok geçmeden bilgiyi aktardı:

>> Sözünü ettiğiniz şarabı o restorana veriş fiyatımız 260 lira görünüyor.

İç geçirdi, hayıflandı: Yüksek enflasyon fiyatlama davranışlarını çok bozdu. Onu anladık. Ancak, bir şişe şaraba alış maliyetinin üzerine 11-12 kat eklemek dünyanın hiçbir yerinde görülmüş şey değil…"