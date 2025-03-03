263 maden işçisi facianın 33. yılında anıldı

Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi'nde 3 Mart 1992'deki grizu faciasında yaşamını yitiren 263 maden işçisi için anma töreni düzenlendi.

Törene Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ece, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, ve sendika yöneticileri, bazı siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye başkanları ile madenciler katıldı.

GMİS Kozlu Şube Başkanı Dursun Başbakıcı, bir daha böyle acıların yaşanmamasını temenni etti.

"EKMEK PARASI İÇİN..."

Madenciliğe bu sene başladığını söyleyen Mertcan Şen, “Üzgünüz, özlemle, minnetle, saygıyla anıyoruz. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Zor bir meslek, ekmek parası için katlanılacak yapılacak zor bir meslek” ifadelerini kullandı.

17 yıllık madenci Yılmaz Karayeli, “İnşallah bir daha böyle acılar yaşamayız. Çok üzgünüz, her sene bu acıyı yaşıyoruz” diye konuştu.

TTK Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu faciasında 263 işçi hayatını kaybetmiş, bazı işçilerin cenazeleri faciadan 5 yıl sonra bulunabilmişti.