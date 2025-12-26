"265 mühendis mevsimlik işçi olmak için başvurdu"

Elazığ’da belediyenin mevsimlik işçi alımına yüzlerce üniversite mezunu mühendisin başvurması, yükseköğretimdeki plansızlığı ve derinleşen istihdam krizini bir kez daha gündeme getirdi. Kurs Der Elazığ Şube Başkanı Veli Aksu, bu tablonun münferit değil, yıllardır sürdürülen yanlış eğitim politikalarının sonucu olduğunu vurguladı.

Kurs Der Elazığ Şube Başkanı Veli Aksu, Elazığ Belediyesi’nin mevsimlik işçi alımına yüzlerce üniversite mezunu mühendisin başvurduğunu söyledi. Aksu, durumu yükseköğretimdeki plansızlıkla ilişkilendirerek şu ifadeleri kullandı:

"Elazığ Belediyesine sorun,'mevsimlik işçi alımında size müracaat eden kaç tane üniversite mezunu var?' 265 tane mühendis mevsimlik işçi olmak için başvuruyor. Yazık günah değil mi bu çocuklara? Sorun planlanmış bir eğitim siteminin olmaması. Bu zincirleme sorunlar yaratıyor" dedi.

Eğitimdeki plansızlık nedeniyle öğretmen yetiştiren fakültelerden her yıl mezun olan yüz binlerce gencin, azalan öğretmen alımları karşısında işsiz kaldığını belirten Kurs Der Elazığ Şube Başkanı Veli Aksu, YÖK’ün ülke genelinde ihtiyaç analizine dayalı kontenjanlar belirlemesi gerektiğini vurguladı.