27 avukattan Ahmet Türk’e destek dilekçesi

Haber Merkezi

Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Türk, yerine kayyum atanması nedeniyle Mardin İdare Mahkemesi’nde yürütmeyi durdurma davası açtı. Daha önce iki kez kayyum atanması nedeniyle başlattığı hukuki süreçlerden sonuç alamayan Türk, bu son başvurusundan da henüz bir karar çıkmadığını belirtti.

Süreç devam ederken Mardin Barosu’na kayıtlı 27 avukat, Türk’e destek verdi. Avukatlar, “Mardin’e üst üste kayyum atanmasının seçme ve seçilme haklarının ihlali olduğunu” belirterek, davaya müdahil olma talebinde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ahmet Türk’e destek için Mardin’e gitti. İmamoğlu’nu Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı’nda Ahmet Türk’ün yanı sıra Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanları Ayşe Serra Bucak Küçük ve Doğan Hatun ile DEM Partili ilçe belediye başkanları ve çok sayıda CHP’li de karşıladı. İmamoğlu daha sonra Türk ile beraber basın mensuplarının karşısına çıktı. Burada İmamoğlu, “Yapılan her kötülük tersine tepmiştir” dedi.