27 bin personel ihraç edildi

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinden FETÖ’den ihraç edilen net personel sayının 27 bin 732 olduğunu duyurdu.

Bakanlık öğretmen istihdamına ilişkin güncel verileri paylaştı.

Bakanlığa bağlı kurumlarda 1 milyon 34 bin 564 öğretmen görev yaparken 24 Kasım’daki atamayla 15 bin öğretmen daha istihdam edilecek. Atamada en fazla kontenjan ayrılan branşlar şöyle: Sınıf öğretmenliği: 4 bin 378, Özel eğitim öğretmenliği: 3 bin 87, Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği: 1802, Okul öncesi öğretmenliği: 1321 İngilizce öğretmenliği: 757

Öte yandan 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından soruşturmalar kapsamında MEB’den çok sayıda personel ihraç edildi.

Bakanlığa bağlı, ilişkili ve ilgili birimlerden toplam 27 bin 732 personel kanun hükmünde kararnameler (KHK) ve sonrasında OHAL Komisyonu aracılığıyla FETÖ’den ihraç edildiğini belirtti.

TRT Haber’in aktardığına göreyse bakanlık bünyesinde toplam 34 bin 795 personel KHK ve komisyon kararıyla ihraç edildi. İhraç edilenlerden 7 bin 63 kişi çeşitli kararlarla görevine iade edildi ve net ihraç edilen sayısı 27 bin 732 kişi oldu.