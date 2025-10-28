27 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI | Günün en çok izlenen dizisi açıklandı!

27 Ekim 2025 Pazartesi gününün reyting sonuçları açıklandı. Gecenin galibi, Kanal D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir oldu. Maç yayını ve yayın sırasında meydana gelen deprem felaketi nedeniyle iki puanı aşkın düşüş yaşamasına karşın, dizi 12,85 reytingle zirvedeki yerini korudu. İşte günün en çok izlenen dizileri ve programları...

UZAK ŞEHİR ZİRVEYİ BIRAKMADI

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir, bu hafta da açık ara farkla zirvede yer aldı. Yayın esnasında yaşanan aksaklıklara rağmen, dizi 12,85 reyting elde ederek günü birincilikle tamamladı. Uzak Şehir’in özet bölümü ise 7,85 reyting alarak ana yayına en yakın yapım oldu.

Dizinin bu başarısı, izleyici sadakatinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. Dram ve gerilim unsurlarını başarıyla harmanlayan Uzak Şehir, haftaya damgasını vuran yapım olmayı sürdürdü.

SABAH KUŞAĞI PROGRAMLARI REYTİNGLERDE ÜST SIRALARDA

ATV’nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 5,17 reytingle günü üçüncü sırada tamamladı. Günün ilk saatlerinde yayınlanan program, her zamanki gibi geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Esra Erol’da ise 3,77 reytingle beşinci sıraya yerleşti.

CENNETİN ÇOCUKLARI REYTİNGİNİ ARTIRDI

TRT 1’in Cennetin Çocukları dizisi, geçtiğimiz haftaya göre yaklaşık bir puanlık artış gösterdi. 5,05 reytingle dördüncü sıraya yükselen yapım, haftanın dikkat çeken yükselişine imza attı. Dizinin özet bölümü de 3,19 reytingle ilk 10 listesinde yer aldı.

HABER BÜLTENLERİ VE YARIŞMALAR DA LİSTEDE

Akşam haberlerinde Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber, 3,18 reytingle günün en çok izlenen haber bülteni oldu. ATV Ana Haber 3,09 reytingle onu takip ederken, Kanal D Ana Haber 2,87 reytingle ilk 10’da kendine yer buldu. MasterChef Türkiye ise 3,11 reytingle sekizinci sırada yer alarak istikrarlı çizgisini korudu.

27 EKİM 2025 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI (20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Uzak Şehir 12,85 2 Uzak Şehir (Özet) 7,85 3 Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,17 4 Cennetin Çocukları 5,05 5 Esra Erol’da 3,77 6 Cennetin Çocukları (Özet) 3,19 7 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,18 8 MasterChef Türkiye 3,11 9 ATV Ana Haber 3,09 10 Kanal D Ana Haber 2,87

Kaynak: TİAK

REYTİNGLERDE DİKKAT ÇEKEN AYRINTILAR

Uzak Şehir zirveyi kimseye bırakmadı, ancak puan kaybı yaşadı.

Cennetin Çocukları yükseliş trendini sürdürdü.

Müge Anlı sabah kuşağında bir kez daha lider oldu.

MasterChef Türkiye ilk 10’daki tek yarışma programı oldu.

MasterChef Türkiye reyting sıralamasında kaçıncı oldu?

MasterChef Türkiye, 3,11 reytingle sekizinci sırada yer aldı ve günün en çok izlenen yarışması oldu.

Hangi haber bülteni en çok izlendi?

Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber, 3,18 reytingle 27 Ekim 2025’in en çok izlenen haber programı oldu.