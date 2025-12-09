27 futbolcu ve 22 hakem bahis soruşturması kapsamında PFDK'ye sevk edildi
TFF Başkanı İsmail Hacıosmanoğlu, gündemdeki bahis soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Operasyonlar derinleştikçe panik havası büyüyor" diye Hacıosmanoğlu, TFF'nin yürüttüğü soruşturmada 27 futbolcu ve 22 hakemin PFDK'ye sevk edildiğini söyledi.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında 22 hakem ve 27 futbolcu tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi.
Soruşturmanın başlangıç aşamasında 28 Ekim 2025 tarihinde 152 hakem PFDK'ye sevk edilmişti.
Konuyla ilgili TFF Başkanı İsmail Hacıosmanoğlu basın toplantısı düzenledi. Dünya Kupası kura çekimi nedeniyle ABD'de bulunduklarını hatırlatan Hacıosmanoğlu, "Türkiye'de kişisel hesaplar peşinde koşanlar milli duyguları yaşamamamıza neden oldular. Orada çektiğimiz güzel kuranın sevincini yaşayamadık" dedi.
"OPERASYONLAR DERİNLEŞTİKÇE PANİK HAVASI BÜYÜYOR"
Uzun süre aynı koltukta oturma derdiğini olmadığını ifade eden Hacıosmanoğlu, şöyle devam etti:
"Biz yarınlar için temiz bir futbol ortamı bırakmak istiyoruz. Yaptığımız bütün operasyonlar yarınlar için. Biz sportif cezalar veriyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcımız Akın Gürlek'e teşekkür ediyorum. Cesur ve titiz şekilde Türk futbolunun illegal yönden bulaştığı bataklıktan kurtarmaya çalışıyor. Operasyonlar derinleştikçe panik havası büyüyor.
'ŞEFFAF YÖNETİMİMİZDEN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN'
Engellemeler söz konusu olduğunda bu konuda taviz vermeden koltuklardan kalkarız. Galatasaray Kulüp Başkanımız geldi görüştüler. Fenerbahçe 8 kişiyle atak yaparken hakem pozisyonu durdurup orada yatan kişinin yanına gitti. O maçın sonucunu etkileyecek çok şeyler gördük derbi maçlarında. Son 3-4 haftadır maçlar çok iyi yönetiliyor. Arda Kardeşler'in hakemliği benim için geçen sene Beşiktaş - Galatasaray maçında bitmişti. Bizim adil ve şeffaf yönetimimizden kimsenin şüphesi olmasın."
Son haftalarda hakem kararlarının hatalı olduğuna yönelik bir soruyu "Son haftalarda hakemlerin eskiye kıyasla performansı daha iyi. Genç arkadaşlarımıza destek olmalıyız" diyerek yanıtladı.
"VAR'DAKİ HATALARI KABUL ETMİYORUM"
Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Samsunspor maçında skor 2-2 iken Samsunspor lehine verilmeyen penaltı pozisyonu hakkında ise "Ben hakem arkadaşların sahadaki hatalarını kabul ediyorum ama VAR'daki hataları kabul etmiyorum çünkü orada seyrediyorsunuz" dedi.
"TRUMP'IN DEĞİL, ERDOĞAN'IN İZİNDEYİZ"
Hacıosmanoğlu, Cumharbaşkanı Erdoğan'la ilgili şu ifadeleri kullandı: "Amerika'da Trump ile fotoğraf çekilmek için insanlar gidiyor, bana da söylediler ama benim Trump'ım Türkiye'de. Biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın izinden gidiyoruz. Bu temizlik konusunda da sonsuz iradesi var."
FUTBOLCULARIN İSİMLERİ
Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca PFDK'ye sevk edilen 27 futbolcu şunlar oldu:
Abdulcebrail Akbulut: Düzce Cam Düzcespor
Ahmed Kağan Gürbüz: Amasyaspor Fk
Arif Rışvanoğlu: Yalova Fk 77 Spor Kulübü
Berat Badak: Bursa Yıldırım Spor Kulübü
Berke Çelik: Mdgrup Osmaniyespor
Bilal Güven: Niğde Belediyesi Spor
Buğra Çiçek: Bucaspor 1928
Burak Tolunay Sekin: Menemen Futbol Kulübü
Cengiz Alp Köseer: İkas Eyüpspor
Emin Kaan Arslan: Bulvarspor
Emin Yakup Oktay: Oktaş Uşak Spor A.Ş.
Emirhan Sefa Öz: Etimesgut Spor Kulübü
Emre Nizam: Giresunspor
Gökdeniz Bayrakdar: Sipay Bodrum FK
Hüseyin Emir İkiz: Ağrı 1970 Spor Kulübü
Kaan Mert Vardar: Galata Spor Kulübü
Kerem Yorulmaz: Küçükçekmece Sinop Spor A.Ş.
Mehmet Mustafa Çolak: Edirnespor
Ömer Faruk Çalışkan: İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.
Ramazan Karakurt: Ağrı 1970 Spor Kulübü
Taha Batuhan Yayıkcı: Bursaspor
Tarık Yusuf Karakaya: Bursa Yıldırım Spor Kulübü
Tuğra Aygün Ergün: Bandırma Spor
Ulaş Oktay Yıldız: Beykoz Anadolu Spor A.Ş.
Yasin Başaytaç: GMG Kastamonuspor
Yusuf Sertkaya: Sipay Bodrum FK
Yusuf Tursun: Sultan Su İnegölspor"
HAKEMLERİN İSİMLERİ
TFF Hukuk Müşavirliği'nin PFDK'ye sevk ettiği hakemler ise şu şekilde:
Üst klasman hakemleri: Fevzi Erdem Albaş, Furkan Aksuoğlu.
Üst klasman yardımcı hakemleri: Deniz Caner Özaral, Mustafa Güçer.
Klasman hakemleri: Bedirhan Yiğitbaş, Cihan Ölmez, Furkan Arıoğul, Hakan Ergin, Halil İbrahim Balsatan, Kemal Dizdar, Tolga Akbaba, Tolga Tuna.
Klasman yardımcı hakemleri: Ahmet Karaatay, Barış Sun, Berkay Salman, Faik Sancaktutan, Fatih Gemici, Mehmet Özgür İşbilen, Osman Oğurlu, Ömer Faruk Sağır, Yasin Mert Karahan ve Yiğit Çam.
PFDK'nin verdiği cezaya itiraz etmeyen 82 hakem ile itirazları reddedilerek cezaları kesinleşen 67 hakemin kariyeri sona ermişti.