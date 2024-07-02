27 Haziran hangi burç? 27 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 27 Haziran hangi burç sorusu ise 27 Haziran tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 27 Haziran hangi burç? İşte 27 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri!

27 Haziran hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 27 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 27 Haziran hangi burç? İşte 27 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri!

27 HAZİRAN HANGİ BURÇ?

27 Haziran’da doğan kişiler yengeç burcuna mensuptur. Yengeç burcu, 22 Haziran - 23 Temmuz tarihleri arasında doğanları kapsar. Hava elementi ile ilişkilendirilen yengeç burcu duygusallığı, empati yeteneği ve koruyucu yapısıyla bilinir.

27 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

27 Haziran’da doğan yengeç burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Duygusal ve Empatik: 27 Haziran doğumlular, yüksek duygusal zekaları ve empati yetenekleri ile tanınırlar. Başkalarının duygularını anlama ve onlara destek olma konusunda oldukça başarılıdırlar.

Koruyucu ve Sadık: 27 Haziran'da doğanlar, sevdiklerine karşı koruyucu ve sadıktır. Ailelerine ve yakınlarına büyük bir bağlılık duyarlar.

Sezgisel ve Hassas: 27 Haziran doğumlular, güçlü sezgileri ve hassas yapıları ile dikkat çekerler. Çevrelerindeki enerji ve duyguları kolayca hissedebilirler.

İçedönük ve Güven Arayan: 27 Haziran'da doğanlar, genellikle içedönük bir yapıya sahiptir ve güvenli bir çevrede bulunmayı tercih ederler. Güvenli ve huzurlu bir ortamda daha mutlu olurlar.

27 HAZİRAN’DA DOĞAN ÜNLÜLER

1350 - II. Manuil, Bizans İmparatoru (ö. 1425)

1462 - XII. Louis, Fransa Kralı (ö. 1515)

1550 - IX. Charles, Fransa Kralı (ö. 1574)

1717 - Louis-Guillaume Le Monnier, Fransız doktor ve botanist (ö. 1799)

1740 - John Latham, İngiliz doktor, doğa tarihçisi, ornitolog ve yazar (ö. 1837)

1767 - Alexis Bouvard, Fransız astronom (ö. 1843)

1805 - Napoléon Coste, Fransız gitarist ve besteci (ö. 1883)

1806 - Augustus De Morgan, Britanyalı matematikçi ve mantıkçı (ö. 1871)

1838 - Paul Von Mauser, Alman silah tasarımcısı (ö. 1914)

1850 - Lafcadio Hearn veya takma adıyla Koizumi Yakumo, İrlanda asıllı bir Japon yazar (ö. 1904)

1869 - Emma Goldman, Litvan anarko-komünist yazar (ö. 1940)

1869 - Hans Spemann, Alman embriyolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1941)

1877 - Charles Glover Barkla, İngiliz fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1944)

1880 - Helen Keller, Amerikalı pedagog (ö. 1968)

1882 - Eduard Spranger, Alman bir filozof ve psikolog (ö. 1963)

1884 - Gaston Bachelard, Fransız filozof, yazar (ö. 1962)

1913 - Philip Guston, Amerikalı ressam (ö. 1980)

1914 - Helena Benitez, Filipinli siyasetçi ve bürokrat (ö. 2016)

1921 - Yusuf Atılgan, Türk roman ve öykü yazarı (ö. 1989)

1921 - Muriel Pavlow, İngiliz oyuncu (ö. 2019)

1930 - Ross Perot, Amerikalı iş insanı ve siyasetçi

1931 - Tolon Tosun, Türk sporcu, atlet ve diş hekimi (ö.1993)

1931 - Martinus Veltman, Hollandalı teorik fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2021)

1934 - Raik Alnıaçık, Türk tiyatro oyuncusu ve yönetmeni

1936 - Kutlu Payaslı, Türk şarkıcı ve besteci

1941 - Krzysztof Kieslowski, Polonyalı yönetmen (ö. 1996)

1951 - Ahmet Güvenç, Türk bas gitarist

1951 - Mary McAleese, İrlandalı siyasetçi ve İrlanda Cumhurbaşkanı

1952 - Rita Russek, Alman oyuncu

1953 - Bilge Öngöre, Türk yazar ve şair

1955 - Isabelle Adjani, Fransız sinema oyuncusu

1959 - Janusz Kamiński, Polonyalı görüntü yönetmeni ve film yönetmeni

1960 - Axel Rudi Pell, Alman heavy metal gitaristi

1962 - Tony Leung Chiu-wai, Hong Konglu sinema oyuncusu

1965 - Ali Gültiken, Türk eski milli futbolcu

1966 - J.J. Abrams, Amerikalı yapımcı, yönetmen ve senarist

1968 - Pascale Bussières, Kanadalı oyuncu

1969 - Alessandro Esseno, İtalyan besteci

1970 - Cecily von Ziegesar, Amerikalı yazar

1973 - Özge Fışkın, Türk rock müzik şarkıcısı

1974 - Christian Kane, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı-söz yazarı

1975 - Tobey Maguire, Amerikalı sinema oyuncusu

1976 - Wagner Moura, Brezilyalı sinema ve dizi oyuncusu

1977 - Raúl González, İspanyol futbolcu

1978 - Petra Frey, Avusturyalı şarkıcı

1979 - Fabrizo Miccoli, İtalyan millî futbolcu

1980 - Hugo Campagnaro, Arjantinli futbolcu

1981 - Martina García, Kolombiyalı manken, dizi ve sinema oyuncusu

1983 - Alsu, Tatar asıllı Rus şarkıcı

1984 - Iosif Cholevas, Almanya doğumlu Yunan millî futbolcu

1984 - Gökhan İnler, Türk asıllı İsviçreli millî futbolcu

1985 - Svetlana Kuznetsova, Rus tenis oyuncusu

1985 - Nico Rosberg, Fin-Alman Formula 1 pilotu

1986 - Drake Bell, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu

1986 - Sam Claflin, İngiliz oyuncu

1987 - Ed Westwick, İngiliz oyuncu

1988 - Landry Fields, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1988 - Matthew Spiranovic, Avustralyalı millî futbolcu

1989 - Matthew Lewis, İngiliz oyuncu

1990 - Laura van der Heijden, Hollandalı hentbolcu

1991 - Jordy Clasie, Hollandalı millî futbolcu

1991 - Özge Yavaş, Türk basketbolcu

1992 - Ahn So-hee, Güney Koreli oyuncu ve şarkıcı

1993 - Gamze Alikaya, Türk voleybolcu

27 HAZİRAN BURCUNUN YÜKSELENİ

27 Haziran’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

27 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 2, 7, 11, 16, 25

2, 7, 11, 16, 25 Şanslı Renkler: Gümüş, beyaz

Gümüş, beyaz Uğurlu Taşlar: İnci, aytaşı, kuvars

27 Haziran’da Doğanların Aşk Hayatı

27 Haziran'da doğanlar, aşk hayatında duygusal ve şefkatli bir partnerdir. İlişkilerinde sadakat ve derin duygusal bağlar en önemli unsurlardır. 27 Haziran doğumlular, Akrep ve Balık burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Koç ve Terazi burçları ile zorluklar yaşayabilir.

27 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

27 Haziran doğumlular, sezgisel zekaları ve empati yetenekleri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. Psikoloji, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yardımsever ve koruyucu yapıları ile kariyerlerinde fark yaratabilirler.

27 Haziran’da doğanların diğer burçlar ile uyumu

27 Haziran doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Akrep ve Balık yer alırken, Koç ve Terazi burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 27 Haziran'da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.