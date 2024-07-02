27 Haziran hangi burç? 27 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri
Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 27 Haziran hangi burç sorusu ise 27 Haziran tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 27 Haziran hangi burç? İşte 27 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri!
27 Haziran hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 27 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 27 Haziran hangi burç? İşte 27 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri!
27 HAZİRAN HANGİ BURÇ?
27 Haziran’da doğan kişiler yengeç burcuna mensuptur. Yengeç burcu, 22 Haziran - 23 Temmuz tarihleri arasında doğanları kapsar. Hava elementi ile ilişkilendirilen yengeç burcu duygusallığı, empati yeteneği ve koruyucu yapısıyla bilinir.
27 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ
27 Haziran’da doğan yengeç burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:
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Duygusal ve Empatik: 27 Haziran doğumlular, yüksek duygusal zekaları ve empati yetenekleri ile tanınırlar. Başkalarının duygularını anlama ve onlara destek olma konusunda oldukça başarılıdırlar.
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Koruyucu ve Sadık: 27 Haziran'da doğanlar, sevdiklerine karşı koruyucu ve sadıktır. Ailelerine ve yakınlarına büyük bir bağlılık duyarlar.
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Sezgisel ve Hassas: 27 Haziran doğumlular, güçlü sezgileri ve hassas yapıları ile dikkat çekerler. Çevrelerindeki enerji ve duyguları kolayca hissedebilirler.
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İçedönük ve Güven Arayan: 27 Haziran'da doğanlar, genellikle içedönük bir yapıya sahiptir ve güvenli bir çevrede bulunmayı tercih ederler. Güvenli ve huzurlu bir ortamda daha mutlu olurlar.
27 HAZİRAN’DA DOĞAN ÜNLÜLER
- 1350 - II. Manuil, Bizans İmparatoru (ö. 1425)
- 1462 - XII. Louis, Fransa Kralı (ö. 1515)
- 1550 - IX. Charles, Fransa Kralı (ö. 1574)
- 1717 - Louis-Guillaume Le Monnier, Fransız doktor ve botanist (ö. 1799)
- 1740 - John Latham, İngiliz doktor, doğa tarihçisi, ornitolog ve yazar (ö. 1837)
- 1767 - Alexis Bouvard, Fransız astronom (ö. 1843)
- 1805 - Napoléon Coste, Fransız gitarist ve besteci (ö. 1883)
- 1806 - Augustus De Morgan, Britanyalı matematikçi ve mantıkçı (ö. 1871)
- 1838 - Paul Von Mauser, Alman silah tasarımcısı (ö. 1914)
- 1850 - Lafcadio Hearn veya takma adıyla Koizumi Yakumo, İrlanda asıllı bir Japon yazar (ö. 1904)
- 1869 - Emma Goldman, Litvan anarko-komünist yazar (ö. 1940)
- 1869 - Hans Spemann, Alman embriyolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1941)
- 1877 - Charles Glover Barkla, İngiliz fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1944)
- 1880 - Helen Keller, Amerikalı pedagog (ö. 1968)
- 1882 - Eduard Spranger, Alman bir filozof ve psikolog (ö. 1963)
- 1884 - Gaston Bachelard, Fransız filozof, yazar (ö. 1962)
- 1913 - Philip Guston, Amerikalı ressam (ö. 1980)
- 1914 - Helena Benitez, Filipinli siyasetçi ve bürokrat (ö. 2016)
- 1921 - Yusuf Atılgan, Türk roman ve öykü yazarı (ö. 1989)
- 1921 - Muriel Pavlow, İngiliz oyuncu (ö. 2019)
- 1930 - Ross Perot, Amerikalı iş insanı ve siyasetçi
- 1931 - Tolon Tosun, Türk sporcu, atlet ve diş hekimi (ö.1993)
- 1931 - Martinus Veltman, Hollandalı teorik fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2021)
- 1934 - Raik Alnıaçık, Türk tiyatro oyuncusu ve yönetmeni
- 1936 - Kutlu Payaslı, Türk şarkıcı ve besteci
- 1941 - Krzysztof Kieslowski, Polonyalı yönetmen (ö. 1996)
- 1951 - Ahmet Güvenç, Türk bas gitarist
- 1951 - Mary McAleese, İrlandalı siyasetçi ve İrlanda Cumhurbaşkanı
- 1952 - Rita Russek, Alman oyuncu
- 1953 - Bilge Öngöre, Türk yazar ve şair
- 1955 - Isabelle Adjani, Fransız sinema oyuncusu
- 1959 - Janusz Kamiński, Polonyalı görüntü yönetmeni ve film yönetmeni
- 1960 - Axel Rudi Pell, Alman heavy metal gitaristi
- 1962 - Tony Leung Chiu-wai, Hong Konglu sinema oyuncusu
- 1965 - Ali Gültiken, Türk eski milli futbolcu
- 1966 - J.J. Abrams, Amerikalı yapımcı, yönetmen ve senarist
- 1968 - Pascale Bussières, Kanadalı oyuncu
- 1969 - Alessandro Esseno, İtalyan besteci
- 1970 - Cecily von Ziegesar, Amerikalı yazar
- 1973 - Özge Fışkın, Türk rock müzik şarkıcısı
- 1974 - Christian Kane, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı-söz yazarı
- 1975 - Tobey Maguire, Amerikalı sinema oyuncusu
- 1976 - Wagner Moura, Brezilyalı sinema ve dizi oyuncusu
- 1977 - Raúl González, İspanyol futbolcu
- 1978 - Petra Frey, Avusturyalı şarkıcı
- 1979 - Fabrizo Miccoli, İtalyan millî futbolcu
- 1980 - Hugo Campagnaro, Arjantinli futbolcu
- 1981 - Martina García, Kolombiyalı manken, dizi ve sinema oyuncusu
- 1983 - Alsu, Tatar asıllı Rus şarkıcı
- 1984 - Iosif Cholevas, Almanya doğumlu Yunan millî futbolcu
- 1984 - Gökhan İnler, Türk asıllı İsviçreli millî futbolcu
- 1985 - Svetlana Kuznetsova, Rus tenis oyuncusu
- 1985 - Nico Rosberg, Fin-Alman Formula 1 pilotu
- 1986 - Drake Bell, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu
- 1986 - Sam Claflin, İngiliz oyuncu
- 1987 - Ed Westwick, İngiliz oyuncu
- 1988 - Landry Fields, Amerikalı profesyonel basketbolcu
- 1988 - Matthew Spiranovic, Avustralyalı millî futbolcu
- 1989 - Matthew Lewis, İngiliz oyuncu
- 1990 - Laura van der Heijden, Hollandalı hentbolcu
- 1991 - Jordy Clasie, Hollandalı millî futbolcu
- 1991 - Özge Yavaş, Türk basketbolcu
- 1992 - Ahn So-hee, Güney Koreli oyuncu ve şarkıcı
- 1993 - Gamze Alikaya, Türk voleybolcu
27 HAZİRAN BURCUNUN YÜKSELENİ
27 Haziran’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.
27 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI
- Şanslı Sayılar: 2, 7, 11, 16, 25
- Şanslı Renkler: Gümüş, beyaz
- Uğurlu Taşlar: İnci, aytaşı, kuvars
27 Haziran’da Doğanların Aşk Hayatı
27 Haziran'da doğanlar, aşk hayatında duygusal ve şefkatli bir partnerdir. İlişkilerinde sadakat ve derin duygusal bağlar en önemli unsurlardır. 27 Haziran doğumlular, Akrep ve Balık burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Koç ve Terazi burçları ile zorluklar yaşayabilir.
27 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI
27 Haziran doğumlular, sezgisel zekaları ve empati yetenekleri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. Psikoloji, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yardımsever ve koruyucu yapıları ile kariyerlerinde fark yaratabilirler.
27 Haziran’da doğanların diğer burçlar ile uyumu
27 Haziran doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Akrep ve Balık yer alırken, Koç ve Terazi burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 27 Haziran'da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.