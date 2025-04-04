27 ilde FETÖ operasyonu: 73 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesbı üzerinden, 19-27 Mart tarihleri arasında FETÖ'ye yönelik 27 ilde gerçekleştirilen operasyonların detaylarını açıkladı.

Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"27 İLDE FETÖ'YE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 73 ŞÜPHELİ YAKALANDI"

"19-27 Mart 2025 tarihleri arasında; Jandarmamız ve Emniyetimiz tarafından 27 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarımızda 73 şüpheli yakalandı. 48’i tutuklandı. 16’sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Operasyonlarda yakalanan şüpheliler; Terör örgütünün "Askeri Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması" içerisinde faaliyet yürütmek, Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, Örgütün kripto haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı olmak, Terör örgütüne finans sağlamak ve Sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ propagandası yapmak suçlarından aranıyordu. Ayrıca operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı.

"FETÖ'YE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA DOKÜMAN VE DİJİTAL ELE GEÇİRİLDİ"

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çorum, Denizli, Erzurum, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Muğla, Muş, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Aksaray, Aydın, Edirne, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya ve Şanlıurfa'da FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi. FETÖ elebaşının ölümünden sonra da; bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok.