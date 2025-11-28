27 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI | Günün en çok izlenen programlarında sürpriz sonuçlar!

27 Kasım 2025 Perşembe gününe ait reyting sonuçları açıklandı ve televizyon dünyasında beklenmedik gelişmeler yaşandı. Avrupa Ligi maçlarının ekrana damga vurmasıyla dizilerde belirgin bir düşüş görülürken, TRT Spor’da yayınlanan Fenerbahçe–Ferencvaros UEFA Avrupa Ligi karşılaşması 9,97 reytingle zirveye yerleşerek günün açık ara lideri oldu. Spor yayınlarının yükselişi, dizi ve yarışma programlarının genel sıralamasını önemli ölçüde etkiledi.

TELEVİZYON REYTİNGLERİNDE SPOR ETKİSİ: ZİRVEDE AVRUPA LİGİ MAÇI

TRT Spor ekranlarında yayınlanan Fenerbahçe–Ferencvaros maçı, hem futbolseverlerden hem de genel izleyici kitlesinden yoğun ilgi gördü. 9,97 reyting değeriyle sadece günün değil, haftanın da en yüksek performansını sergiledi. Maçın devre arasında ekrana gelen UEFA Avrupa Ligi Maç Özel programı ise 5,40 reytingle üçüncü sırada yer alarak spor içeriklerinin gücünü bir kez daha gösterdi.

DİZİLER ZİRVE MÜCADELESİNDE GERİYE DÜŞTÜ

Now TV’nin dikkat çeken yapımı Halef: Köklerin Çağrısı, maça rağmen izleyici sadakatini koruyarak 5,92 reyting ile ikinci sırada yer aldı. Show TV’nin iddialı dizisi Veliaht ise maçın etkisiyle düşüş yaşayarak 4,33 reytingle yedinci sıraya geriledi. TRT 1’de ekranlara gelen Breidablik–Samsunspor Konferans Ligi karşılaşması ise 3,76 reytingle sekizinci basamakta yer aldı.

27 KASIM 2025 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI – İLK 10 PROGRAM

Sıra Program Reyting 1 Fenerbahçe–Ferencvaros UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması 9,97 2 Halef: Köklerin Çağrısı 5,92 3 UEFA Avrupa Ligi Maç Özel 5,40 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,29 5 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 4,67 6 Esra Erol’da 4,43 7 Veliaht 4,33 8 Breidablik–Samsunspor UEFA Avrupa Konferans Ligi Maçı 3,76 9 Halef: Köklerin Çağrısı (Özet) 3,65 10 Show Ana Haber 3,30

Veri kaynağı: TİAK

REYTİNGLERDE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Spor yayınları, özellikle Avrupa Ligi maçları, Prime Time kuşağında dizi reytinglerini geriletti.

Halef: Köklerin Çağrısı, spor yayınlarına rağmen haftanın en istikrarlı dizisi olmayı sürdürdü.

Veliaht dizisi düşüş trendini sürdürerek 7. sıraya geriledi.

Günün en çok izlenen haber programı, 4,67 reytingle Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber oldu.

28 Kasım 2025 reyting sonuçlarında en yüksek reyting hangi programa ait?

En yüksek reyting 9,97 ile Fenerbahçe–Ferencvaros UEFA Avrupa Ligi maçına aittir.

Halef: Köklerin Çağrısı reyting sıralamasında kaçıncı oldu?

Halef: Köklerin Çağrısı, 5,92 reyting ile ikinci sırada yer aldı.

En çok izlenen haber programı hangisi oldu?

Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber, 4,67 reytingle günün en çok izlenen haber bülteni oldu.

Veliaht dizisi kaç reyting aldı?

Veliaht dizisi 4,33 reytingle yedinci sırada yer aldı.

Spor yayınları reytingleri etkiledi mi?

Evet, Avrupa Ligi karşılaşmaları dizilerin reytinglerinde belirgin düşüşe neden oldu.

27 Kasım 2025 Perşembe günü reyting sonuçları, sporun televizyon dünyasındaki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Avrupa Ligi karşılaşmaları, günün liderliğini açık ara ele geçirirken diziler genel olarak sıralamada geriledi. Haftanın yeni reyting gelişmeleriyle televizyon dünyasındaki dengelerin nasıl değişeceği ise merak konusu.