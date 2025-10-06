27 mahallede 22 bin 500 yapı incelenecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, 30 Ekim İzmir depreminin ardından en çok hasar alan Bayraklı ve Bornova’da tamamladığı yapı envanter çalışmalarının benzerini Karşıyaka Bahriye Üçok Mahallesi’nde de başlattı. Olası bir depremde yapıların hasar alıp almayacağını belirlemek ve güvenli yaşam alanları oluşturmak için yürütülen çalışmalar kapsamında ilçedeki 27 mahallede 22 bin 500 yapı incelenecek. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile yürütülen projede, iki aşamalı yöntem uygulanacak. Alanında uzman inşaat mühendislerince yürütülecek çalışmalarda elde edilecek veriler Deprem Master Planı’na altlık oluşturacak.

Çalışmalar hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı İnceleme Ve İyileştirme Şube Müdürü Soner Bilge, kentin depreme dirençliliğini artırmayı hedeflediklerini söyledi. Soner Bilge, “30 Ekim İzmir depreminin ardından, depremden en çok etkilenen Bayraklı ile Bornova’da başlattığımız çalışmalar tamamlandı. O bölgelerde yaklaşık 100 bin yapıyı inceledik. Karşıyaka’da da iki aşamalı bir çalışma yürütüyoruz. Hem saha hem de proje boyutu üzerinden incelemelerimiz olacak“ diye konuştu.

Yürütülen çalışmayı sağlık taramasına benzettiğini söyleyen Bilge, “Sağlık taramasına gittiğiniz zaman önce yaşınıza, kilonuza, tansiyonunuza bakılır. Bu ön bir değerlendirme aslında. Kesin bir tanı değil. Burada da aynı şekilde yapının yaşı, inşa edildiği yıl gibi bilgiler derleniyor ve değerlendiriliyor. Yaptığımız çalışmalar İzmir’in Deprem Master Planı’na altlık oluşturması için önemli. Yine kentin yenilenecek alanlarının yanı sıra yaşam alanı kurulacak sağlıklı zeminlerin belirlenmesi adına veriler sunacak. Bunu İzmir’in tamamına yaymayı hedefliyoruz” dedi.

Proje kapsamında ilk etapta saha ekiplerinin çalışma yapacağını vurgulayan Soner Bilge, saha ekibinin çalışmalarını ilerletmesinin ardından proje üzerinden incelemelerin başlayacağını kaydetti.

“BARINMA HAKKI İNSANLAR İÇİN EN DOĞAL VE TABİ HAK”

İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Bengi Atak ise 30 Ekim depreminin İzmir’deki yapı stokunun çok kırılgan olduğunu ortaya çıkardığını söyledi. Binaların güvenliğinin deprem dayanıklılığı açısından en önemli etmen olduğuna dikkat çeken Bengi Atak, “Barınma hakkı insanlar için en doğal hak. Bunun güvenli şekilde yapılması önemli. Bu çalışmayı o nedenle çok önemsiyoruz. Bu bir önceliklendirme çalışması, risk çalışması değil. Karot tarzı numuneler alınmayacak. Alanında uzman inşaat mühendisleri sahada. Binalardan çeşitli fotoğraflar çekerek ölçüler alacaklar. Masa başında da projelerin değerlendirilmesi ile tahmine varmaya çalışacaklar. Ardından Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü’ndeki akademisyenler, elde edilen bulguları analiz etme konusunda bize yardımcı olacak” dedi.

Çalışmaların sonunda 22 bin 500 binanın önceliklendirme sıralamasını yapmış olacaklarını söyleyen Bengi Atak, “Böylece elimizde bulunan kaynaklarla da güçlendirmeye ve dönüşüme başlamak için doğru yerin neresi olduğunu belirlemeye çalışacağız. Bu da olası afet anında hangi bölgeye ilk olarak müdahale edilmesi gerektiğine ışık tutacak. Pek çok afet planlama çalışmasına da altlık oluşturacak. Başlangıç olarak çok iyi bir çalışma. Çünkü hızlı bir değerlendirme ile öncelikle eleğin üstünde kalan yapıları belirlemiş oluyoruz ve onları belirledikten sonra da detaylı çalışmalara geçmiş olacağız. Ben bu durumu hastanelerdeki triyaj odalarına benzetiyorum. Bir kaza anında birçok hasta geldiği zaman onları hızlı tetkikle aşamalandırıyorlar. Kırmızı kodda olanlara daha detaylı tetkikler yapılarak, iyileştirme yöntemleri belirlenir. Aynı şekilde yapı stoku envanter çalışması da inşaat mühendislerinin triyaj çalışmadır. Buradan elde edeceğimiz bilgilerle hangi bina özelinde daha detaylı analiz yapılması gerektiğini ortaya koymuş olacağız” dedi.

Bengi Atak, Karşıyaka sakinlerinin herhangi bir endişeye kapılmamasını da isteyerek, “Çok kıymetli Karşıyakalılardan alanda çalışacak arkadaşlarımıza yardımcı olmalarını istiyoruz. Bu çalışmalar riskli yapı belirleme çalışması değil. Arkadaşlarımız, evlerin fotoğraflarını çekecekler ama burada amaç tamamen teknik bilgi toplamak. Lütfen endişelenmeyin ve arkadaşlarımıza yardımcı olun. Çünkü sokaklarında, evlerinin önünde baretli ve yelekli arkadaşlarımızı görecekler. Güven problemi yaşamasınlar” diye konuştu.