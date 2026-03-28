27 MART 2026 CUMA REYTİNG SONUÇLARI | Sevilen dizi en yakın rakibini ikiye katladı!

27 Mart 2026 Cuma reyting sonuçları belli oldu ve günün en çok konuşulan yapımı yine zirvede yer aldı. Televizyon izleyicilerinin merakla takip ettiği 27 Mart 2026 Cuma reyting sonuçları tablosunda TRT 1’in rekortmen dizisi Taşacak Bu Deniz, aldığı güçlü sonuçla rakiplerine açık fark attı. Özellikle sevilen dizinin en yakın rakibini neredeyse ikiye katlayan performansı, günün reyting yarışına damga vurdu.

Günün en çok izlenen dizileri listesine bakıldığında, bayram arasının ardından güçlü bir dönüş yapan Taşacak Bu Deniz’in zirveyi sağlam biçimde ele geçirdiği görülüyor. Aynı tabloda Show TV’nin dikkat çeken yapımı Kızılcık Şerbeti de üst sıralarda yer alırken, günün ilk 10 programı içinde dizi özetleri, haber bültenleri ve gündüz kuşağı programları da öne çıktı.

27 MART 2026 CUMA REYTİNG SONUÇLARINDA ZİRVE DEĞİŞMEDİ

27 Mart 2026 Cuma gününün reyting sonuçlarına göre TRT 1’in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, 14,87 reyting alarak günün en çok izlenen yapımı oldu. Dizi, geçen bölümde yaşadığı düşüşü büyük ölçüde telafi ederek zirveye güçlü bir dönüş yaptı. Bayram arasının ardından yaklaşık bir puan artış yaşayan yapım, cuma akşamının açık ara lideri olmayı başardı.

Dizinin özet bölümü de dikkat çeken bir performans sergiledi. Taşacak Bu Deniz (Özet), 7,14 reyting ile ikinci sıraya yerleşti ve ana bölümü en yakından takip eden yapım oldu. Böylece TRT 1, hem ana yapım hem de özet bölümüyle listenin ilk iki sırasında yer aldı.

KIZILCIK ŞERBETİ GÜNÜ ÜÇÜNCÜ SIRADA TAMAMLADI

Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti, 27 Mart 2026 Cuma reyting sonuçları tablosunda 6,88 reyting ile üçüncü sırada günü tamamladı. Hafif oranda gerileyen dizi, buna rağmen günün en çok izlenen yapımları arasında üst sıralardaki yerini korudu.

Program sıralamasında dizi dışındaki yapımlar da dikkat çekti. ATV’nin sabah kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,18 reyting ile dördüncü, Esra Erol’da ise 3,70 reyting ile beşinci sırada yer aldı. Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber de 3,62 reyting ile günün en çok izlenen haber bülteni oldu.

ARKA SOKAKLAR BU HAFTA EKRANA GELMEDİ

Kanal D dizisi Arka Sokaklar, reklam eksikliği nedeniyle bu hafta yayınlanmadı. Bu gelişme, cuma akşamı reyting yarışında tabloyu doğrudan etkileyen başlıklardan biri oldu. Böylece akşam kuşağındaki rekabette Taşacak Bu Deniz ve Kızılcık Şerbeti daha görünür biçimde öne çıktı.

GÜNLÜK EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM (27 MART 2026 CUMA – 20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Taşacak Bu Deniz 14,87 2 Taşacak Bu Deniz (Özet) 7,14 3 Kızılcık Şerbeti 6,88 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,18 5 Esra Erol'da 3,70 6 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,62 7 Kızılcık Şerbeti (Özet) 3,15 8 İddiaların Aksine 2,54 9 Bil Bakalım 2,28 10 ATV Ana Haber 2,24

SEVİLEN DİZİ EN YAKIN RAKİBİNİ NASIL İKİYE KATLADI?

Listenin ilk sırasındaki Taşacak Bu Deniz 14,87 reyting alırken, onu ikinci sıradan takip eden kendi özet bölümü 7,14 reyting elde etti. Bu tablo, ana yapımın en yakın rakibini yaklaşık iki kat farkla geride bıraktığını ortaya koydu. Üçüncü sıradaki Kızılcık Şerbeti’nin 6,88 reytingde kalması da zirvedeki farkın ne kadar belirgin olduğunu gösterdi.

27 Mart 2026 Cuma reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

27 Mart 2026 Cuma günü reytinglerde birinci sırayı Taşacak Bu Deniz aldı. Dizi 14,87 reytingle günü zirvede tamamladı.

Taşacak Bu Deniz kaç reyting aldı?

TRT 1’de yayınlanan Taşacak Bu Deniz, 27 Mart 2026 Cuma günü 14,87 reyting aldı.

Kızılcık Şerbeti reytinglerde kaçıncı oldu?

Kızılcık Şerbeti, 6,88 reytingle günü üçüncü sırada tamamladı.

Günün en çok izlenen haber bülteni hangisi oldu?

Günün en çok izlenen haber bülteni Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber oldu. Program 3,62 reyting aldı.

Arka Sokaklar neden listede yok?

Arka Sokaklar, reklam eksikliği nedeniyle bu hafta ekrana gelmedi.