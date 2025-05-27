27 Mayıs Resmi Gazete kararları | Bugünün Resmi Gazete kararları neler?
Bugün yayımlanan Resmi Gazete kararları yurttaşlar tarafından araştırılıyor. 1920'de kurulan ve 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan Resmi Gazete TBMM, cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri tarafından çıkarılan kanun, kararname, yönetmelik, genelge ve sair mevzuatları yayımlıyor. Bugün yeni çıkan kararların ardından ise 27 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları neler araştırması hız kazandı. Peki, 27 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları neler? İşte Bugünün Resmi Gazete kararları!
27 Mayıs 2025 tarihli bugünün Resmi Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararları arasında yönetmelik düzenlemesi, tebliğ ve ilan bölümü yer aldı. Peki, 27 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları neler? İşte Bugünün Resmi Gazete kararları!
27 MAYIS 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
–– Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
–– Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 18)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 42)
KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/05/2025 Tarihli ve 13529 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 11/2/2025 Tarihli ve E: 2025/22, K: 2025/31 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 11/2/2025 Tarihli ve E: 2024/13, K: 2025/37 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 11/2/2025 Tarihli ve E: 2024/124, K: 2025/39 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri