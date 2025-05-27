27 Mayıs Resmi Gazete kararları | Bugünün Resmi Gazete kararları neler?

27 Mayıs 2025 tarihli bugünün Resmi Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararları arasında yönetmelik düzenlemesi, tebliğ ve ilan bölümü yer aldı. Peki, 27 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları neler? İşte Bugünün Resmi Gazete kararları!

27 MAYIS 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİK



–– Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



TEBLİĞ



–– Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 18)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 42)



KURUL KARARI



–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/05/2025 Tarihli ve 13529 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



–– Anayasa Mahkemesinin 11/2/2025 Tarihli ve E: 2025/22, K: 2025/31 Sayılı Kararı



–– Anayasa Mahkemesinin 11/2/2025 Tarihli ve E: 2024/13, K: 2025/37 Sayılı Kararı



–– Anayasa Mahkemesinin 11/2/2025 Tarihli ve E: 2024/124, K: 2025/39 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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