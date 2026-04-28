27 NİSAN 2026 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI | Zirve Yarışında Dikkat Çeken Sonuçlar!

27 Nisan 2026 Pazartesi reyting sonuçları belli oldu ve haftanın en çok merak edilen tablosunda zirve yine değişmedi. Kanal D’nin rekortmen dizisi Uzak Şehir, düşüş trendini durdurarak bir kez daha günün en çok izlenen yapımı oldu.

20+ABC1 kategorisinde açıklanan verilere göre Uzak Şehir, 10,56 reytingle birinci sırada yer aldı. Listenin ikinci sırasında ATV’nin gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert bulunurken, üçüncü sıraya ise Uzak Şehir özet bölümü yerleşti.

27 NİSAN 2026 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

27 Nisan 2026 Pazartesi günü yayınlanan programlar arasında en yüksek reytingi yine Uzak Şehir aldı. Dizi, 10,56 reytingle rakiplerine ciddi fark atarak zirvedeki yerini korudu.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,49 reytingle ikinci sıraya yükselirken, Uzak Şehir özet 4,39 reytingle üçüncü sırada yer aldı.

GÜNLÜK EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM | 27 NİSAN 2026 PAZARTESİ

Sıra Program Reyting 1 Uzak Şehir 10,56 2 Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,49 3 Uzak Şehir (Özet) 4,39 4 Delikanlı 3,53 5 Cennetin Çocukları 3,34 6 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,31 7 Survivor 3,10 8 Esra Erol'da 2,93 9 ATV Ana Haber 2,69 10 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 2,25

Veri kaynağı: TİAK

UZAK ŞEHİR ZİRVEYİ BIRAKMADI

Kanal D’nin dikkat çeken dizisi Uzak Şehir, 27 Nisan 2026 Pazartesi reyting sonuçlarında 10,56 reytingle birinci sırada yer aldı. Dizi, son dönemde izlenen düşüş eğilimini durdurarak zirvedeki güçlü konumunu korudu.

Uzak Şehir’in özet bölümü de 4,39 reytingle üçüncü sırada yer alarak dizinin yalnızca yeni bölümüyle değil, özet yayınıyla da güçlü izlenme oranına ulaştığını gösterdi.

20 NİSAN VE 27 NİSAN REYTİNG KARŞILAŞTIRMASI

27 Nisan 2026 reyting sonuçları, 20 Nisan 2026 Pazartesi verileriyle karşılaştırıldığında zirvenin değişmediği ancak listenin orta sıralarında dikkat çekici hareketlilik yaşandığı görülüyor.

Program 20 Nisan Reyting 27 Nisan Reyting Değişim Uzak Şehir 10,55 10,56 +0,01 Uzak Şehir (Özet) 4,88 4,39 -0,49 Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,24 4,49 +0,25 Delikanlı 4,11 3,53 -0,58 Cennetin Çocukları 3,94 3,34 -0,60 Esra Erol'da 3,79 2,93 -0,86 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,66 3,31 -0,35 Survivor 2,86 3,10 +0,24 ATV Ana Haber 2,85 2,69 -0,16

UZAK ŞEHİR DÜŞÜŞ TRENDİNİ DURDURDU

20 Nisan’da 10,55 reyting alan Uzak Şehir, 27 Nisan’da 10,56 reytinge ulaşarak küçük de olsa artış kaydetti. Bu tablo, dizinin zirvedeki yerini koruduğunu ve düşüş eğilimini durdurduğunu gösterdi.

Uzak Şehir’in ana bölümü yükselişini sürdürürken, özet bölümünde ise 4,88’den 4,39’a gerileme yaşandı. Buna rağmen özet bölüm, 27 Nisan listesinde üçüncü sırada yer almayı başardı.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

ATV’nin gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 20 Nisan’da 4,24 reytingle üçüncü sıradayken 27 Nisan’da 4,49 reytinge yükseldi. Program bu artışla ikinci sıraya yerleşti.

Bu yükseliş, gündüz kuşağı programlarının 20+ABC1 kategorisinde güçlü izleyici ilgisini koruduğunu ortaya koydu.

DELİKANLI VE CENNETİN ÇOCUKLARI DÜŞÜŞ YAŞADI

Show TV’nin yeni dizisi Delikanlı, 20 Nisan’da 4,11 reyting alırken 27 Nisan’da 3,53 reytinge geriledi. Bu düşüşle dizi dördüncü sırada yer aldı.

TRT 1 dizisi Cennetin Çocukları da benzer şekilde düşüş yaşadı. 20 Nisan’da 3,94 reyting alan yapım, 27 Nisan’da 3,34 reytinge gerileyerek beşinci sıraya indi.

SURVİVOR İSTİKRARLI PERFORMANSINI SÜRDÜRDÜ

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor, 20 Nisan’da 2,86 reyting alırken 27 Nisan’da 3,10 reytinge yükseldi. Yarışma programı, bu artışla listenin yedinci sırasında yer aldı.

Survivor’ın yükselişi, rekabetin güçlü olduğu pazartesi akşamında programın izleyici ilgisini koruduğunu gösterdi.

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN HABER BÜLTENİ

27 Nisan 2026 Pazartesi reyting sonuçlarına göre Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber, 3,31 reytingle günün en çok izlenen haber bülteni oldu. Program genel sıralamada altıncı sırada yer aldı.

ATV Ana Haber ise 2,69 reytingle dokuzuncu sırada kendine yer buldu.

27 NİSAN REYTİNG SONUÇLARINDA DİKKAT ÇEKENLER

Uzak Şehir 10,56 reytingle zirvedeki yerini korudu.

10,56 reytingle zirvedeki yerini korudu. Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,49 reytingle ikinci sıraya yükseldi.

4,49 reytingle ikinci sıraya yükseldi. Uzak Şehir özet 4,39 reytingle üçüncü oldu.

4,39 reytingle üçüncü oldu. Delikanlı 3,53 reytinge gerileyerek düşüş yaşadı.

3,53 reytinge gerileyerek düşüş yaşadı. Cennetin Çocukları 3,34 reytingle beşinci sırada yer aldı.

3,34 reytingle beşinci sırada yer aldı. Survivor 3,10 reytingle yükseliş kaydetti.

3,10 reytingle yükseliş kaydetti. Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber günün en çok izlenen haber bülteni oldu.

27 Nisan 2026 reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

27 Nisan 2026 Pazartesi reyting sonuçlarında birinci sırada 10,56 reytingle Uzak Şehir yer aldı.

Uzak Şehir reytingi kaç oldu?

Uzak Şehir, 27 Nisan 2026 Pazartesi günü 20+ABC1 kategorisinde 10,56 reyting aldı.

27 Nisan 2026 reyting sonuçlarında ikinci sırada kim var?

İkinci sırada 4,49 reytingle Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

Delikanlı reytingi düştü mü?

Delikanlı, 20 Nisan’da 4,11 reyting alırken 27 Nisan’da 3,53 reytinge geriledi.

Cennetin Çocukları kaç reyting aldı?

Cennetin Çocukları, 27 Nisan 2026 Pazartesi günü 3,34 reytingle beşinci sırada yer aldı.

Survivor reytingi arttı mı?

Survivor, 20 Nisan’da 2,86 reyting alırken 27 Nisan’da 3,10 reytinge yükseldi.