27 Ocak 2026 İstanbul Elektrik Kesintisi: Elektrikler Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek?

27 Ocak 2026 Salı günü İstanbul genelinde yaşanan planlı elektrik kesintileri, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. “Elektrikler ne zaman gelecek?”, “Hangi ilçelerde elektrik yok?” ve “İstanbul elektrik kesintisi saat kaçta bitecek?” soruları, gün boyunca en çok aranan başlıklar arasında bulunuyor. İşte 27 Ocak 2026 İstanbul planlı elektrik kesinti listesi, ilçe ilçe detaylar ve saat bilgileri…

27 OCAK 2026 İSTANBUL’DA ELEKTRİKLER NEDEN KESİLDİ?

İstanbul’da gerçekleştirilen elektrik kesintileri; bakım, onarım, yatırım, SCADA/OSOS çalışmaları, abone bağlantıları ve ekonomik ömrünü tamamlayan altyapıların yenilenmesi gibi nedenlerle planlı olarak yapılıyor. Yetkililer, çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek yürütüldüğünü ve kesintilerin belirlenen saatler içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirtiyor.

27 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

Bugün İstanbul’un birçok ilçesinde planlı elektrik kesintileri uygulanıyor. Kesintiler genellikle sabah saatlerinde başlayıp, öğleden sonra veya akşam saatlerine kadar sürebiliyor. Aşağıda, 27 Ocak 2026 İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler ve genel zaman aralıkları yer alıyor.

Arnavutköy: 09:00 – 17:00 (bazı bölgelerde 10:00 – 12:00 ve 11:00 – 17:00 arası)

09:00 – 17:00 (bazı bölgelerde 10:00 – 12:00 ve 11:00 – 17:00 arası) Avcılar: 09:00 – 17:00

09:00 – 17:00 Bağcılar: 09:00 – 17:00

09:00 – 17:00 Bahçelievler: 07:00 – 11:00 / 08:00 – 12:00 / 09:00 – 17:00

07:00 – 11:00 / 08:00 – 12:00 / 09:00 – 17:00 Bakırköy: 09:00 – 17:00

09:00 – 17:00 Başakşehir: 09:00 – 17:00

09:00 – 17:00 Bayrampaşa: 08:00 – 15:00 / 10:00 – 18:00

08:00 – 15:00 / 10:00 – 18:00 Beşiktaş: 09:00 – 17:00

09:00 – 17:00 Beylikdüzü: 09:00 – 17:00

09:00 – 17:00 Büyükçekmece: 09:00 – 17:00

09:00 – 17:00 Çatalca: 09:00 – 17:00

09:00 – 17:00 Esenler: 09:00 – 16:00 / 10:00 – 18:00

09:00 – 16:00 / 10:00 – 18:00 Esenyurt: 08:30 – 12:30 / 09:00 – 17:00 / 13:30 – 17:30

08:30 – 12:30 / 09:00 – 17:00 / 13:30 – 17:30 Eyüpsultan: 08:30 – 15:00

08:30 – 15:00 Fatih: 09:00 – 17:00

09:00 – 17:00 Gaziosmanpaşa: 09:00 – 18:00

09:00 – 18:00 Güngören: 09:00 – 17:00

İSTANBUL ELEKTRİKLERİ SAAT KAÇTA GELECEK?

Planlı kesintiler kapsamında İstanbul’da elektriklerin büyük bölümünün 27 Ocak 2026 Salı günü saat 17.00 itibarıyla kademeli olarak verilmesi planlanıyor. Bazı ilçelerde ve mahallelerde çalışmaların niteliğine göre elektrikler daha erken ya da daha geç saatlerde gelebilir.

İLÇE İLÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ DETAYLARI

Arnavutköy Elektrik Kesintisi

Arnavutköy’de 27 Ocak 2026 tarihinde yatırım, bakım ve SCADA/OSOS çalışmaları nedeniyle geniş kapsamlı elektrik kesintileri uygulanıyor. Kesintiler ağırlıklı olarak 09:00 – 17:00 saatleri arasında sürüyor.

Avcılar Elektrik Kesintisi

Avcılar ilçesinde Cihangir ve Ambarlı mahallelerinde abone ve şube bağlantısı çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi yaşanıyor. Elektriklerin saat 17.00 itibarıyla verilmesi bekleniyor.

Bağcılar Elektrik Kesintisi

Bağcılar’da bakım, önleyici bakım ve deplase çalışmaları kapsamında çok sayıda sokakta planlı kesinti uygulanıyor. Kesintilerin tamamı 09:00 – 17:00 saat aralığında planlandı.

27 Ocak 2026 İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek?

Elektriklerin büyük çoğunlukla 27 Ocak 2026 Salı günü saat 17.00 itibarıyla yeniden verilmesi planlanıyor. Bazı bölgelerde bu saat değişiklik gösterebilir.

Hangi ilçelerde elektrik kesintisi var?

Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa ve Güngören ilçelerinde elektrik kesintileri bulunuyor.

İstanbul elektrik kesintileri planlı mı?

Evet. 27 Ocak 2026 İstanbul elektrik kesintileri; bakım, yatırım ve altyapı yenileme çalışmaları kapsamında planlı olarak uygulanıyor.

Elektrik kesintisi erken bitebilir mi?

Çalışmaların planlanandan önce tamamlanması halinde bazı bölgelerde elektrikler belirtilen saatten daha erken verilebilir.