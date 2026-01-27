27 Ocak 2026 Resmi Gazete Kararları | Bugünün Resmi Gazete Kararları

27 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Vatandaşlar, yatırımcılar, kamu çalışanları ve iş dünyası tarafından yakından takip edilen bugünün Resmi Gazete kararları içinde Cumhurbaşkanlığı düzenlemeleri, yönetmelik değişiklikleri ve önemli tebliğler yer aldı. 33150 sayılı Resmî Gazete’de özellikle yapı müteahhitleri, elektrik piyasası, icra ve iflas süreçleri ile özel eğitim desteklerine ilişkin düzenlemeler öne çıkıyor.

27 OCAK 2026 TARİHLİ RESMİ GAZETE YAYINLANDI

27 Ocak 2026 tarihli ve 33150 sayılı Resmî Gazete, yürütme ve idare bölümünde yer alan yönetmelikler ile tebliğleri kamuoyunun bilgisine sundu. 1920 yılında kurulan ve 1921’den bu yana yayımlanan Resmi Gazete, Meclis ve Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik ve genelgelerin resmî duyuru kaynağı olmaya devam ediyor.

BUGÜNKÜ RESMİ GAZETE’DE HANGİ YÖNETMELİKLER YER ALDI?

27 Ocak 2026 Resmi Gazete kararları kapsamında yayımlanan yönetmelikler, özellikle inşaat ve enerji sektörünü yakından ilgilendiriyor.

Yönetmelikler

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27 OCAK 2026 RESMİ GAZETE TEBLİĞLERİ

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğler, hem ekonomik hem de sosyal alanlarda önemli düzenlemeler içeriyor.

Tebliğler

İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Yapılacak Satışların İlanlarına İlişkin Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 421)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 424)

2026 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2026/3)

İLAN BÖLÜMÜ – 27 OCAK 2026

Resmi Gazete’nin ilan bölümünde ise yargıdan ekonomiye kadar birçok başlık yer aldı.

Yargı İlânları

Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

27 OCAK 2026 RESMİ GAZETE KARARLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Bugünkü Resmi Gazete kararları; yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması, elektrik piyasası düzenlemeleri, icra ve iflas süreçleri, ithalat politikaları ve özel eğitim destekleri gibi birçok alanı doğrudan etkiliyor. Bu nedenle yayımlanan yönetmelik ve tebliğler, hem bireyler hem de kurumlar açısından yakından takip ediliyor.

27 Ocak 2026 Resmi Gazete yayımlandı mı?

Evet. 27 Ocak 2026 tarihli ve 33150 sayılı Resmî Gazete yayımlandı.

Bugünkü Resmi Gazete’de hangi yönetmelikler var?

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması ile Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde değişiklikler yer aldı.

27 Ocak 2026 Resmi Gazete tebliğleri neler?

İcra ve İflâs Kanunu satış ilanları parasal limitleri, Milli Emlak Genel Tebliği değişikliği, 2026 yılı özel eğitim destekleri ve ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğler yayımlandı.

Resmi Gazete neden takip ediliyor?

Resmi Gazete, yürürlüğe giren yasa, yönetmelik ve tebliğlerin resmî kaynağı olduğu için vatandaşlar ve kurumlar tarafından düzenli olarak takip ediliyor.