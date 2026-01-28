27 Ocak 2026 Salı Reyting Sonuçları Açıklandı mı?

27 Ocak 2026 Salı akşamı yine kıyasıya bir rekabete sahne oldu. Farklı kanallardaki dizi, yarışma ve film yapımları reyting yarışını kızıştırırken, 27 Ocak 2026 Salı reyting sonuçları açıklandı mı? sorusu gündemin ilk sırasına yerleşti.

20.00 KUŞAĞINDA HANGİ YAPIMLAR YARIŞTI?

Salı akşamı saat 20.00 itibarıyla ekranlara gelen yapımlar, izleyicinin tercihine göre güçlü bir rekabet oluşturdu. Reyting sonuçları henüz açıklanmamış olsa da yarışın bu yapımlar arasında geçmesi bekleniyor.

Now TV – Kıskanmak

Now TV ekranlarında yeni bölümüyle yayınlanan Kıskanmak, 20.00 kuşağında diziseverlerin dikkatini çeken en iddialı yapımlardan biri oldu.

Kanal D – Krater

Kanal D’de TV’de ilk kez yayınlanan Krater, merak uyandıran içeriğiyle 20.00 kuşağının güçlü rakipleri arasında yer aldı.

ATV – A.B.İ.

ATV’de 3. bölümüyle ekrana gelen A.B.İ., istikrarlı izleyici kitlesiyle reyting yarışında söz sahibi olmayı hedefledi.

TRT 1 – Mehmed: Fetihler Sultanı

TRT 1’in tarih temalı dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, 20.00 kuşağında tarih ve dönem dizilerini tercih eden izleyicilerin ana adreslerinden biri oldu.

TV8 – Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026

TV8 ekranlarında yeni bölümüyle yayınlanan Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026, her hafta olduğu gibi Salı akşamı da 20.00 kuşağının en güçlü reyting adayları arasında gösteriliyor.

Star TV – Tosun Paşa

Star TV’de yayınlanan yerli film Tosun Paşa, nostalji ve komedi seven izleyiciler için 20.00 kuşağında alternatif bir seçenek sundu.

27 OCAK 2026 SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

27 Ocak 2026 Salı reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki sıralamanın, ölçümlerin tamamlanmasının ardından ilerleyen saatlerde duyurulması bekleniyor.

27 Ocak 2026 Salı 20.00 kuşağında hangi yapımlar yarıştı?

Kıskanmak, Krater, A.B.İ., Mehmed: Fetihler Sultanı, Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 ve Tosun Paşa 20.00 kuşağında reyting yarışına giren yapımlar oldu.

20.00 kuşağı reyting sonuçları açıklandı mı?

Hayır, 27 Ocak 2026 Salı günü 20.00 kuşağına ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

20.00 kuşağında en iddialı yapım hangisi?

Yeni bölümüyle ekrana gelen A.B.İ. Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 ve Kıskanmak, dün günün en iddialı yapımları arasında gösteriliyor.

27 Ocak 2026 Salı 20.00 kuşağı, dizi, yarışma ve film seçenekleriyle televizyon ekranlarında yoğun bir rekabete sahne oldu. Reyting sonuçları açıklandığında, izleyicinin tercihini hangi yapımdan yana kullandığı netlik kazanacak.