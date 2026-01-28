27 OCAK 2026 SALI REYTİNG SONUÇLARI | Yeni dizi zirveyi bırakmıyor!

Televizyon izleyicilerinin merakla beklediği 27 Ocak 2026 Salı reyting sonuçları açıklandı. ATV’nin yeni dizisi A.B.İ., üçüncü bölümünde de yükseliş trendini sürdürerek zirvedeki yerini korudu. Günün en çok izlenen dizileri ve programları listesinde dikkat çeken istikrar, Salı akşamı rekabetinin ne kadar sert geçtiğini bir kez daha ortaya koydu.

27 OCAK 2026 SALI GÜNÜNÜN REYTİNG LİDERİ DEĞİŞMEDİ

Kenan İmirzalıoğlu’nun başrolünde yer aldığı A.B.İ., 10,64 reytingle günün en çok izlenen programı oldu. Dizi, önceki haftalara kıyasla artışını sürdürerek Salı akşamlarının vazgeçilmez yapımlarından biri hâline geldi. ATV, hem dizi hem de gündüz kuşağı programlarıyla zirve yarışında güçlü bir tablo çizdi.

ATV’nin uzun soluklu programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 5,59 reytingle günün ikinci sırasında yer aldı. TRT 1’in tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı ise 5,10 reytingle üçüncü sırayı aldı.

KISKANMAK VE SURVİVOR PERFORMANSINI KORUDU

NOW TV’nin sezon dizilerinden Kıskanmak, 5,04 reytingle dördüncü sırada yer alarak istikrarlı performansını sürdürdü. TV8’in sevilen yarışması Survivor ise 3,95 reytingle ilk 10 listesinde sekizinci sıraya yerleşti.

Haber kategorisinde ise Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber, 4,22 reytingle günün en çok izlenen haber bülteni oldu.

GÜNLÜK EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM (27 OCAK 2026 SALI – 20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 A.B.İ. 10,64 2 Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,59 3 Mehmed: Fetihler Sultanı 5,10 4 Kıskanmak 5,04 5 A.B.İ. (Özet) 5,01 6 Esra Erol’da 4,65 7 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 4,22 8 Survivor 3,95 9 ATV Ana Haber 3,65 10 Kıskanmak (Özet) 3,63

Veri kaynağı: TİAK

20 OCAK 2026 SALI REYTİNGLERİ İLE KARŞILAŞTIRMA

Bir önceki Salı günü olan 20 Ocak 2026 verileriyle karşılaştırıldığında, A.B.İ.’nin liderliğini güçlendirdiği görülüyor. 20 Ocak’ta 10,57 reyting alan dizi, 27 Ocak’ta 10,64 reytinge yükselerek artış trendini sürdürdü.

Program 20 Ocak Reyting 27 Ocak Reyting A.B.İ. 10,57 10,64 Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,77 5,59 Kıskanmak 5,09 5,04 Mehmed: Fetihler Sultanı 5,07 5,10 Survivor 3,91 3,95

27 Ocak 2026 Salı reyting sonuçları açıklandı mı?

Evet, 27 Ocak 2026 Salı gününe ait reyting sonuçları TİAK tarafından açıklandı.

27 Ocak 2026 Salı reyting birincisi hangi program oldu?

ATV’nin yeni dizisi A.B.İ., 10,64 reytingle günün birincisi oldu.

Kıskanmak dizisi kaçıncı sırada yer aldı?

Kıskanmak, 5,04 reytingle 27 Ocak 2026 Salı günü dördüncü sırada yer aldı.

27 Ocak 2026 Salı reyting sonuçları, yeni dizilerin güçlü çıkışını ve istikrarlı yapımların yerini koruduğunu net biçimde ortaya koydu. A.B.İ., art arda haftalarda zirveyi bırakmazken; Kıskanmak ve Mehmed: Fetihler Sultanı Salı akşamlarının güçlü alternatifleri olmaya devam ediyor.