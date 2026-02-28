27 ŞUBAT 2026 CUMA REYTİNG SONUÇLARI | Zirvede Haftalar Sonra Bir İlk!

27 Şubat 2026 Cuma reyting sonuçları açıklandı ve televizyon ekranlarında dengeler değişti. Haftalardır zirve yarışında iddialı olan yapımların sıralaması, bu hafta milli maç etkisiyle farklı bir tablo ortaya koydu. Günün en çok izlenen dizileri ve programları belli olurken, Kızılcık Şerbeti haftalar sonra zirveye yerleşerek dikkat çekti.

27 Şubat 2026 Cuma gününün reyting sonuçları, özellikle Kızılcık Şerbeti reytingi ve Arka Sokaklar reyting performansı açısından merakla bekleniyordu. İşte TİAK verilerine göre günün en çok izlenen programları ve detaylar.

27 ŞUBAT 2026 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

27 Şubat 2026 Cuma gününün reyting sonuçlarına göre Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti, en yakın rakibinin yokluğunda bir puanı aşkın artış kaydederek 8,92 reytingle liderlik koltuğuna oturdu. Bu sonuçla birlikte zirvede haftalar sonra bir ilk yaşandı.

TRT 1’in haftanın birincisi dizisi Taşacak Bu Deniz, milli maç nedeniyle bir hafta ara verince zirve yarışında dengeler değişti. Bu boşluğu değerlendiren Kızılcık Şerbeti, günü açık ara birincilikle tamamladı.

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAMI (27 ŞUBAT 2026 CUMA – 20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Kızılcık Şerbeti 8,92 2 Sırbistan-Türkiye FIBA Erkekler Basketbol Dünya Kupası Karşılaşması 4,45 3 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 4,35 4 Esra Erol’da 4,06 5 Arka Sokaklar 4,01 6 Kızılcık Şerbeti (Özet) 3,93 7 Müge Anlı ile Tatlı Sert 3,75 8 Show Ana Haber 3,31 9 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 3,00 10 Ramazan Sevinci 2,80

Veri kaynağı: TİAK

KIZILCIK ŞERBETİ REYTİNGİ KAÇ OLDU?

Kızılcık Şerbeti reyting sonucu 8,92 olarak açıklandı. En yakın rakibinin yayınlanmaması nedeniyle bir puanı aşkın artış gösteren dizi, 27 Şubat 2026 Cuma reyting sonuçlarında zirveye yerleşti.

Bu sonuç, Cuma akşamı reytinglerinde haftalar sonra yaşanan önemli bir değişimi temsil ediyor.

ARKA SOKAKLAR REYTİNG PERFORMANSI

Kanal D dizisi Arka Sokaklar, rakip dizinin yokluğunda artış kaydederek 4,01 reytingle beşinci sıraya yükseldi. Arka Sokaklar reyting performansı, Cuma akşamı sıralamasında istikrarlı bir tablo ortaya koydu.

MİLLİ MAÇ REYTİNGLERİ NASIL ETKİLEDİ?

TRT 1’de ekranlara gelen Sırbistan-Türkiye FIBA Erkekler Basketbol Dünya Kupası karşılaşması 4,45 reytingle ikinci sırada yer aldı. Taşacak Bu Deniz dizisinin milli maç nedeniyle yayınlanmaması, zirve yarışındaki dengeleri doğrudan etkiledi.

Bu gelişme, 27 Şubat 2026 Cuma reyting sonuçları içinde haftalar sonra farklı bir lider tablosu oluşmasına neden oldu.

27 Şubat 2026 Cuma reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

Kızılcık Şerbeti 8,92 reytingle günü birinci sırada tamamladı.

Kızılcık Şerbeti reytingi kaç?

Kızılcık Şerbeti’nin 27 Şubat 2026 Cuma günü reytingi 8,92 olarak açıklandı.

Arka Sokaklar kaçıncı sırada?

Arka Sokaklar 4,01 reytingle beşinci sırada yer aldı.

Sırbistan-Türkiye maçı kaç reyting aldı?

Sırbistan-Türkiye FIBA Erkekler Basketbol Dünya Kupası karşılaşması 4,45 reytingle ikinci sırada yer aldı.

Taşacak Bu Deniz neden listede yok?

Taşacak Bu Deniz, milli maç nedeniyle bir hafta ara verdiği için 27 Şubat 2026 Cuma reyting listesinde yer almadı.

27 Şubat 2026 Cuma reyting sonuçları, haftalar sonra zirvede yaşanan değişimle dikkat çekti. Kızılcık Şerbeti 8,92 reytingle lider olurken, milli maç etkisi reyting sıralamasını doğrudan şekillendirdi. Günün en çok izlenen dizileri ve programları, televizyon rekabetinde yeni dengelerin oluştuğunu gösterdi.