27 Şubat 2026 Resmi Gazete Kararları | Bugünün Resmi Gazete Kararları

27 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Yasama, yürütme ve idare bölümlerinde dikkat çeken düzenlemeler kamuoyuyla paylaşıldı. Özellikle Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklik, kentsel dönüşüm kararları ve acele kamulaştırma kararları öne çıktı. İşte bugünün Resmi Gazete kararları ve tüm detaylar…

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

7574 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Cumhurbaşkanı Kararları

Burdur İli Merkez İlçe sınırları içerisindeki bazı alanların riskli alan ilan edilmesine ilişkin 2013/5513 sayılı kararın yürürlükten kaldırılması (Karar Sayısı: 10956)

İstanbul Esenler Çiftehavuzlar ve Oruçreis Mahalleleri riskli alan kararının yürürlükten kaldırılması (Karar Sayısı: 10957)

İstanbul Esenler Havaalanı Mahallesi’nin riskli alan kapsamından çıkarılması (Karar Sayısı: 10958)

Kocaeli İzmit Veliahmet ve Hacıhızır Mahalleleri riskli alan kararının kaldırılması (Karar Sayısı: 10959)

İstanbul’da yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamalarına ilişkin yardım kararında değişiklik (Karar Sayısı: 10960)

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği statüsünde değişiklik (Karar Sayısı: 10961)

Hizmet ihracatının tanımlanması ve desteklenmesine ilişkin karar (Karar Sayısı: 10962)

Bitlis Nemrut Kalderası Doğal Sit Alanı sınır değişikliği (Karar Sayısı: 10963)

Rize Fındıklı RMS-A Doğal Gaz Tesisi için acele kamulaştırma (Karar Sayısı: 10964)

Şanlıurfa Eyyübiye ve Haliliye’de acele kamulaştırma (Karar Sayısı: 10965)

Mersin Akdeniz Yaka Mahallesi sosyal konut projesi için acele kamulaştırma (Karar Sayısı: 10966)

Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Demiryolu Projesi kapsamında acele kamulaştırma (Karar Sayısı: 10967)

Kırşehir Akpınar sosyal konut projesi için acele kamulaştırma (Karar Sayısı: 10968)

Van Edremit’te kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilanı (Karar Sayısı: 10969)

MASAK ile Vatikan Şehir Devleti arasında finansal istihbarat iş birliği mutabakatı (Karar Sayısı: 10970)

Akçaabat-Söğütlü-Yıldızlı İl Yolu Projesi için acele kamulaştırma (Karar Sayısı: 10971)

21 ilde bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılması (Karar Sayısı: 10972)

Kamu kurumlarının yurtdışı teşkilatına ilişkin kararda değişiklik (Karar Sayısı: 10973)

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile ilgili kararlar (Karar Sayısı: 10974-10986)

YÖNETMELİKLER

Küçük Miktarlardaki Yumurtanın Doğrudan Arzına Dair Yönetmelikte değişiklik

Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliğinde değişiklik

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde değişiklik

İLAN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

c - Çeşitli İlanlar

Ayrıca T.C. Merkez Bankasınca belirlenen döviz kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin günlük değerleri yayımlandı.

ÖNE ÇIKAN KARARLAR TABLOSU

Karar Konusu Karar Sayısı Karayolları Trafik Kanunu Değişikliği 7574 İstanbul Kentsel Dönüşüm Yardım Değişikliği 10960 MASAK - Vatikan Mutabakatı 10970 21 İlde Orman Sınırı Düzenlemesi 10972

27 Şubat 2026 Resmi Gazete’de hangi kanun yayımlandı?

7574 sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı.

Bugünün Resmi Gazete kararları arasında kentsel dönüşüm var mı?

Evet. İstanbul ve Van başta olmak üzere çeşitli illerde kentsel dönüşüm ve riskli alan kararları yayımlandı.

Acele kamulaştırma kararları hangi illeri kapsıyor?

Rize, Şanlıurfa, Mersin, Kırşehir ve demiryolu projesi kapsamında çeşitli bölgelerde acele kamulaştırma kararları yer aldı.

Orman sınırlarıyla ilgili karar var mı?

Evet. 21 ilde bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına ilişkin karar yayımlandı.

Resmi Gazete kararları nereden takip edilir?

Resmi Gazete’nin yayımlandığı gün kamuoyuna açıklanan içerikler üzerinden takip edilebilir.