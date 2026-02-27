27 Şubat Cuma 2026 Okullar Tatil mi? İşte Kar Tatili İlan Edilen İller

Yurt genelinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve buzlanma, milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde tek bir soruya yol açtı: 27 Şubat Cuma 2026 okullar tatil mi? Valilikler ve kaymakamlıklar peş peşe açıklamalar yaparken, birçok il ve ilçede eğitime ara verildiği duyuruldu. İşte kar tatili ilan edilen iller ve detaylar…

27 ŞUBAT 2026 CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma riski nedeniyle birçok kentte 27 Şubat 2026 Cuma günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Açıklamalarda sadece okullar değil; özel eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri, kreşler ve Kur’an kurslarının da tatil kapsamına alındığı belirtildi.

Ayrıca pek çok ilde hamile ve engelli kamu çalışanları ile çocuğu kreş ve anaokuluna giden annelerin idari izinli sayılacağı duyuruldu.

KAR TATİLİ İLAN EDİLEN İLLER (27 ŞUBAT 2026)

Tüm İl Genelinde Eğitime Ara Verilen İller

Ağrı

Ardahan

Bayburt

Bitlis

Erzincan

Hakkari

Kars

Van

İlçe Bazlı Tatil Kararı Alınan İller

Bingöl

Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerinde tüm okullarda; il merkezi ve merkeze bağlı köy okullarında taşımalı eğitime ara verildi.

Bolu

Gerede ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi. Ayrıca motokurye, motosiklet ve elektrikli scooterların trafiğe çıkması yasaklandı.

Dersim

Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinde tüm okullar; Hozat’ta taşımalı eğitim tatil edildi.

Giresun

Dereli ve Çamoluk ilçelerinde tüm okullar tatil edildi. Merkez ve bazı ilçelerde köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler izinli sayıldı.

Kahramanmaraş

Elbistan, Ekinözü, Nurhak, Afşin ve Göksun ilçelerinde eğitime ara verildi.

Niğde

Çamardı, Çiftlik ve Ulukışla ilçelerinde; ayrıca merkez belde ve köylerinde eğitime ara verildi. Altunhisar ve Bor ilçelerinde taşımalı eğitim tatil edildi.

Ordu

Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, İkizce, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde tüm okullar; bazı ilçelerde taşımalı eğitim tatil edildi.

Sivas

Koyulhisar ve Akıncılar’da tüm okullar; Şarkışla, Yıldızeli ve Kangal’da taşımalı eğitim kapsamındaki okullar tatil edildi.

Şırnak

Merkez ilçede tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.

Trabzon

Düzköy, Tonya, Çaykara, Maçka ve Dernekpazarı’nda tüm okullar; bazı ilçelerde taşımalı eğitim yapılan okullar tatil edildi.

İDARİ İZİN KARARI KİMLERİ KAPSIYOR?

Kar tatili ilan edilen birçok ilde aşağıdaki gruplar idari izinli sayıldı:

Hamile kamu çalışanları

Engelli personel

Ağır kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri

0-6 yaş veya anaokulu/kreşe giden çocuğu bulunan anneler

Bazı illerde 0-12 yaş çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden bir ebeveyn de izinli sayıldı.

KAR TATİLİ KARARLARI NEYE GÖRE ALINIYOR?

Valilikler, meteorolojik veriler ve buzlanma riski doğrultusunda karar alıyor. Özellikle ulaşım güvenliği, öğrencilerin can güvenliği ve taşımalı eğitim kapsamındaki riskler göz önünde bulunduruluyor.

27 Şubat 2026 Cuma günü okullar tatil mi?

Evet. Birçok il ve ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verilmiştir.

Hangi illerde okullar tamamen tatil edildi?

Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Erzincan, Hakkari, Kars ve Van’da il genelinde eğitime ara verilmiştir.

Sadece taşımalı eğitim yapılan yerler var mı?

Evet. Bazı illerde sadece taşımalı eğitim kapsamındaki okullar tatil edilmiştir.

Hamile ve engelli kamu çalışanları izinli mi?

Evet. Tatil ilan edilen yerlerde hamile ve engelli kamu çalışanları idari izinli sayılmıştır.

Kar tatili kararı nasıl öğrenilir?

Kar tatili kararları valilik ve kaymakamlıkların resmi açıklamalarıyla duyurulmaktadır.