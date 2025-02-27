27 Şubat Hava Durumu: Hangi illerde kar yağışı bekleniyor?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son hava tahminlerine göre, 27 Şubat Salı günü ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Ege ve Batı Akdeniz kıyıları ile Marmara Bölgesi'nin bazı illerinde sağanak yağış görülecekken, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.

KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER

Bu sabah saatlerinde Rize, Artvin, Ardahan ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun dik ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, 13°C Kocaeli: Parçalı ve çok bulutlu, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, 16°C Edirne: Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yağışlı, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yağışlı, 13°C Balıkesir: Aralıklı yağışlı, 14°C

Aralıklı yağışlı, 14°C Tekirdağ: Yağmurlu, 13°C

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

İzmir: Kuvvetli sağanak bekleniyor, 14°C

Kuvvetli sağanak bekleniyor, 14°C Aydın: Kıyı kesimleri kuvvetli sağanaklı, 15°C

Kıyı kesimleri kuvvetli sağanaklı, 15°C Manisa: Yağmurlu, 13°C

Yağmurlu, 13°C Denizli: Öğle saatlerinden itibaren yağışlı, 15°C

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Antalya: Gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı, 16°C

Gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı, 16°C Adana, Mersin, Hatay: Parçalı ve az bulutlu, 15-16°C

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, 9°C

Parçalı ve az bulutlu, 9°C Konya: Parçalı ve az bulutlu, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, 11°C Sivas: Parçalı ve az bulutlu, 2°C

KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Bolu, Zonguldak, Sinop: Parçalı ve çok bulutlu, 9-10°C

Parçalı ve çok bulutlu, 9-10°C Samsun, Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, 6-7°C

Parçalı ve çok bulutlu, 6-7°C Artvin: Aralıklı kar yağışlı, yer yer kuvvetli, 4°C

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Erzurum, Kars: Parçalı ve çok bulutlu, -3 ve -4°C

Parçalı ve çok bulutlu, -3 ve -4°C Van: Sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı, -1°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa: Parçalı ve az bulutlu, 10-12°C

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR DURUMU

Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artması bekleniyor. Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Kuvvetli Yağış: İzmir, Aydın, Balıkesir ve Çanakkale’nin güneyi kuvvetli sağanak yağış alabilir.

İzmir, Aydın, Balıkesir ve Çanakkale’nin güneyi kuvvetli sağanak yağış alabilir. Buzlanma ve Don: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde don ve buzlanma riski bulunuyor.

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde don ve buzlanma riski bulunuyor. Çığ Tehlikesi: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ riski mevcut.

27 Şubat'ta ülke genelinde bulutlu ve yağışlı bir hava beklenirken, özellikle Doğu Anadolu ve Karadeniz’in yüksek kesimlerinde kar yağışı görülebilir. Meteoroloji uyarılarını takip ederek güvenliğinizi sağlamaya özen gösterin.