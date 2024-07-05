27 Temmuz hangi burç? 27 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 27 Temmuz hangi burç sorusu ise 27 Temmuz tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 27 Temmuz hangi burç? İşte 27 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!

27 Temmuz hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 27 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 27 Temmuz hangi burç? İşte 27 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!

27 TEMMUZ HANGİ BURÇ?

27 Temmuz’da doğan kişiler aslan burcuna mensuptur. Aslan burcu, 23 Temmuz - 22 Ağustos tarihleri arasında doğanları kapsar. Ateş elementi ile ilişkilendirilen aslan burcu, liderlik özellikleri, karizma ve kendine güveni ile tanınır.

27 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

27 Temmuz’da doğan aslan burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Liderlik ve Karizma: 27 Temmuz doğumlular, doğal liderlik yetenekleri ve karizmaları ile dikkat çekerler. İnsanları yönlendirme ve ilham verme konusunda yeteneklidirler.

Kendine Güvenen ve Cömert: 27 Temmuz'da doğanlar, yüksek özgüvenleri ve cömertlikleri ile bilinirler. Çevrelerindeki insanlara karşı yardımsever ve destekleyici bir tutum sergilerler.

Yaratıcı ve Enerjik: 27 Temmuz doğumlular, yaratıcı zekaları ve enerjik yapıları ile öne çıkarlar. Sanat, drama ve diğer yaratıcı alanlarda başarılı olabilirler.

Sadık ve Koruyucu: 27 Temmuz'da doğanlar, sevdiklerine karşı son derece sadık ve koruyucudur. Aileleri ve arkadaşlarına karşı derin bir bağlılık hissederler.

27 TEMMUZ’DA DOĞAN ÜNLÜLER

774 - Kūkai, Japonya'da Heian döneminde yaşamış Japon Budist keşiş, şair, mühendis ve sanatçı (ö. 835)

1612 - IV. Murat, Osmanlı'nın 17. Padişahı (ö. 1640)

1740 - Jeanne Baret, Fransız gezgin, botanikçi (ö. 1807)

1768 - Charlotte Corday, Fransız suikastçı (ö. 1793)

1824 - Alexandre Dumas, fils, Fransız yazar (ö. 1895)

1835 - Giosue Carducci, İtalyan şair ve edebiyat tarihçisi (ö. 1907)

1848 - Friedrich Ernst Dorn, Alman fizikçi (ö. 1916)

1848 - Loránd Eötvös, Macar fizikçi (ö. 1919)

1853 - Vladimir Korolenko, Rus ve Ukraynalı kısa öykü yazarı, gazeteci, insan hakları savunucusu (ö. 1921)

1854 - Takahashi Korekiyo, Japon siyasetçi (ö. 1936)

1867 - Enrique Granados, İspanyol piyanist ve besteci (ö. 1916)

1881 - Hans Fischer, Alman kimyager (ö. 1945)

1881 - Rauf Orbay, Türk asker ve siyasetçi (ö. 1964)

1903 - Nikolay Çerkasov, SSCB Halk Sanatçısı unvanına sahip Rus oyuncu (ö. 1966)

1903 - Mihail Stasinopulos, Yunanistan Cumhuriyeti'nin 1. Cumhurbaşkanı (ö. 2002)

1904 - Ludmila Rudenko, Sovyet-Ukraynalı satranççı (ö. 1986)

1910 - Julien Gracq, Fransız yazar (ö. 2007)

1910 - Lupita Tova, Meksikalı-Amerikalı sessiz sinema dönemi oyuncu (ö. 2016)

1917 - Bourvil, Fransız aktör ve şarkıcı (ö. 1970)

1918 - Leonard Rose, Amerikalı müzisyen (ö. 1984)

1924 - Sırrı Gültekin, Türk oyuncu, film yönetmeni ve senarist (ö. 2008)

1927 - Fana Koçovska, Makedon direnişçi, Yugoslav Partizanı ve Halk Kahramanı Nişanı sahibi ulusal kahraman (ö. 2004)

1931 - Jerry Van Dyke, Amerikalı komedyen ve seslendirme sanatçısı (ö. 2018)

1939 - Paulo Silvino, Brezilyalı komedyen, Tv sunucusu, besteci ve aktör (ö. 2017)

1939 - Peppino di Capri, İtalyan şarkıcı

1940 - Pina Bausch, Alman modern dans koreografı (ö. 2009)

1946 - Donny the Punk, Amerikalı politik eylemci (ö. 1996)

1947 - Giora Şpigel, İsrailli millî futbolcu

1951 - Roseanna Cunningham, İskoç siyasetçi

1953 - İskender Doğan, Türk ses sanatçısı ve şarkı sözü yazarı

1958 - Christopher Dean, İngiliz buz patenci

1963 - Donnie Yen, Dövüş sanatları aktörü, koreograf, yapımcı ve yönetmen

1965 - José Luis Chilavert, Paraguaylı futbolcu

1967 - Rahul Bose, Hint oyuncu, senarist, yönetmen ve ragbi oyuncusu

1968 - Maria Grazia Cucinotta, İtalyan oyuncu

1968 - Julian McMahon, Avustralyalı oyuncu

1969 - Triple H, Amerikalı profesyonel güreşçi (WWE)

1970 - Nikolaj Coster-Waldau, Danimarkalı tiyatro ve sinema oyuncusu

1972 - Maya Rudolph, Amerikalı aktris ve komedyen

1972 - Dorota Swieniewicz, Polonyalı voleybolcu

1972 - Maya Rudolph, Amerikalı aktris ve komedyen

1973 - Cassandra Clare, Amerikalı kurgu yazarı

1975 - Serkan Çeliköz, Türk besteci, aranjör, prodüktör ve maSKott grubu üyesi

1976 - Nina Morić, Hırvat manken ve sunucu

1977 - Jonathan Rhys Meyers, İrlandalı sinema oyuncusu

1979 - Marielle Franco, Brezilyalı aktivist ve siyasetçi (ö. 2018)

1979 - Sidney Govou, Benin kökenli Fransız eski millî futbolcu

1983 - Lorik Cana, Kosova doğumlu Arnavut eski futbolcu

1983 - Goran Pandev, Kuzey Makedonyalı millî futbolcu

1984 - Taylor Schilling, Amerikalı oyuncu

1986 - DeMarre Carroll, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1987 - Allâme, Türk rap müzisyeni

1987 - Marek Hamšík, Slovak millî futbolcu

1987 - Jordan Hill, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1990 - Paolo Hurtado, Perulu millî futbolcu

1994 - Lukas Spalvis, Litvanyalı futbolcu

27 TEMMUZ BURCUNUN YÜKSELENİ

27 Temmuz’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

27 TEMMUZ DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 1, 4, 10, 19, 22

1, 4, 10, 19, 22 Şanslı Renkler: Altın, sarı, turuncu

Altın, sarı, turuncu Uğurlu Taşlar: Yakut, elmas, kehribar

27 Temmuz’da Doğanların Aşk Hayatı

27 Temmuz'da doğanlar, aşk hayatında tutkulu ve romantik bir partnerdir. İlişkilerinde sadakat ve duygusal derinlik en önemli unsurlardır. 27 Temmuz doğumlular, Koç ve Yay burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Boğa ve Akrep burçları ile zorluklar yaşayabilir.

27 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

27 Temmuz doğumlular, liderlik yetenekleri ve karizmaları sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. Yönetim, sahne sanatları, girişimcilik ve yaratıcı endüstriler gibi alanlarda öne çıkabilirler. Enerjik ve yaratıcı çalışmaları ile kariyerlerinde hızlı bir yükseliş gösterebilirler.

27 Temmuz’da doğanların diğer burçlar ile uyumu

27 Temmuz doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Koç ve Yay yer alırken, Boğa ve Akrep burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 27 Temmuz'da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.