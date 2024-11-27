27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali, Keçiören halkı ile buluşmaya devam ediyor

27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali Keçiören'de devam ediyor.

Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde sahnelenen ve büyük izdihamın yaşandığı oyunu CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Keçiören Belediye Başkan Yardımcıları Atila Zorlu, Emir Can Tunç, Selçuk Karadağ ve Serkan Bedirhanoğlu, yurttaşlarla beraber izledi.

Veysel Diker’in yazıp yönettiği ve Altan Erkekli ile birlikte sahne aldığı oyun tiyatroseverlerden büyük ilgi gördü.

Türk tiyatrosunun temellerini oluşturan orta oyunu geleneğinden izler taşıyan müzikli hicivli oyunda, usta sanatçılar oyun boyunca seslendirdikleri şarkılarla da izleyenlere keyifli bir akşam yaşattı. Özellikle Veysel Diker'in seyircileri de oyuna katarak sergilediği doğaçlama performans, salonu dolduran izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Bol kahkaha ve alkışlar eşliğinde geçen keyifli oyunun sonunda Altan Erkekli, Veysel Diker ve 27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali Koordinatörü Yılmaz Eren'e çiçek takdim etti.

TAKSAV tarafından Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’ı temsilen Başkan Yardımcısı Emir Can Tunç’a plaket sunulmasının ardından program son buldu.

Keçiören’de Festival kapsamında önceki gün de Düşkapanı Sanat Merkezi’nin “O Kız Buraya Gelecek” oyunu sahnelenmişti. Festival kapsamında, Kalbimdeki Pervane, Kuvayi Milliye Kadınları, Hacivat Karagöz ve Keloğlan İle Dr. Sihirbaz oyunları Keçiörenliler ile buluşacak. Oyunların tamamı halka ücretsiz bir şekilde oynanıyor.