27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali'ne büyük ilgi

Yaşanılabilir Bir Dünya İçin Sanat” anlayışı ile TAKSAV tarafından düzenlenen, bu yıl 21 Kasım-2 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 27.Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali‘ne başvurular sona erdi.

Festivalde yer almak için 5 Çocuk oyunu, 10 Belediye/Kent Tiyatrosu Oyunu, 5 Üniversite Tiyatrosu Oyunu, 110 Özel-Amatör Oyun ve 27 Yurtdışı Oyun olmak üzere toplam 157 oyun başvuru yaptı.

Festival Danışma Kurulu değerlendirmeleri ve gruplar ile görüşmeler sonrası Festival Programı kesinleştirilecek.

FESTİVAL 21 KASIM'DA AÇILACAK

Festival 21 Kasım 2024 Perşembe günü Cermodern’de yapılacak açılış töreni ile başlayacak. Açılış töreninde ayrıca Emek ve Onur Ödülleri sahiplerini bulacak.

Ankara Büyükşehir, Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Etimesgut ve Mamak Belediyeleri’nin desteğiyle düzenlenecek olan Festivalin programının Ekim ayı başında açıklanması bekleniyor.

Festival Yönetmeni Yener Aksu, 27. Festivalle ilgili olarak şunları söyledi:

“Çeyrek yüz yılı geride bırakan festivalimizle; yüzlerce tiyatronun çok büyük emekle hazırladığı bir birinden farklı oyunlarla yüz binlerce sanat severe dokunduk, ateş böceklerini çoğaltarak karartılmaya çalışılan dünyamıza ışık olmaya çalıştık.

Amatör duygularla başladığımız festivalimizde tiyatronun tüm renklerini sahnelere taşımaya çalıştık. Festivalimiz büyürken bizlerde büyüdük, bu yolculukta kaybettiğimiz tüm dostlarımızı unutmadık, sevgi ve özlemle anıyoruz."