27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali'nin başvuruları sürüyor

21 Kasım 2024 tarihinde CerModern’de yapılacak açılış töreni ile başlayacak ve 2 Aralık 2024 tarihine kadar sürecek olan 27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali başvuruları 31 Ağustos 2024 tarihine kadar sürecek.

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf'ın (TAKSAV) düzenlediği Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali hakkında bilgi veren Festival Yönetmeni Yener Aksu,”Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali’nin, bu yıl 27’ncisini gerçekleştireceğimizi paylaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Yeniden birlikte olmanın heyecanını yaşayacağımız için büyük bir sabırsızlık içindeyiz. “Yaşanılabilir Bir Dünya İçin Sanat” serüvenimize 21 Kasım-2 Aralık 2024 tarihleri arasında devam ediyoruz.” dedi.

Yener Aksu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bugün toplumların yaşam anlayışını oluşturan onların hangi kültürel kalıplar içerisinde yaşayacağını ve nasıl hareket edeceklerini belirleyen şey, içselleştirebildikleri kültürleridir. Sanat, bu kültüre katkıda bulunan, bireyi ve toplumu çağdaş bir dünyaya yönlendiren önemli bir varoluştur. Toplumlarla sanat arasındaki bağın kopukluğu çağdaş bir dünyaya yönelik beklentileri boşa çıkarıcı gelişmelerin önünü kapamakta, yaratıcı, özgür düşüncenin gelişmesini engellemektedir. Bu anlamda kopukluğun yaşanmaması için özellikle sivil toplum kurumlarının sanata destek vermeleri, bu tür organizasyonları desteklemeleri gerektiğini düşünmekteyiz.

Uluslararası düzeyde gerçekleşen Ankara Tiyatro Festivali, dünyanın birçok ülkesinden katılan tiyatro topluluklarının yanı sıra ülkemizden de her yıl üniversite topluluklarından, özel tiyatrolara, şehir tiyatrolarından, amatör tiyatrolara tiyatronun tüm renklerinden oluşan bir katılımla gerçekleşmektedir.

Festivalimizin amacını; tiyatro sanatını tanıtmak ve sevdirmek, var olan özel ve amatör tiyatro topluluklarını desteklemek ve motive etmek, seminer ve atölye çalışmaları ile tiyatro sanatındaki üretim kalitesini artırmak, alternatif tiyatro anlayışını tanıtmak ve korumak, toplumla tiyatro sanatı arasındaki bağı güçlendirmek olarak tanımlayabiliriz. Edindiğimiz bu amaçlar doğrultusunda 1996 yılından bu yana özel ve amatör tiyatro topluluklarının oyunlarını sahnelere taşımak, kucak dolusu emekle hazırlanan oyunlarla seyirci arasında köprü olabilmek amacıyla başlayan serüvenimiz devam ediyor.”