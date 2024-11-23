27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali’nde 'Onur Ödülü' Altan Erkekli’ye verildi
TAKSAV tarafından gerçekleştirilen 27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali'nin açılış programı gerçekleştirildi. TAKSAV Başkanı Emin Koramaz, "Ne mutlu bize ki, her koşulda ve her dönemde asla teslim olmayan ülkemizin yüz akı sanatçılarımız var" dedi. ‘Onur Ödülü’ne layık görülen usta oyuncu Altan Erkekli, "Daha güzel bir dünya için, emeği bölüşeceğimiz, kardeşçe yaşayacağımız bir dünya için tiyatro yapmaya devam edeceğim" dedi.
KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) tarafından düzenlenen 27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali'nin açılış programı, CerModern’de gerçekleştirildi.
Bu yıl yaşama veda eden tiyatro sanatçısı Genco Erkal’ın anısına düzenlenen festival, ödül töreni öncesinde Gülüm Pekcan Dans Tiyatrosu’nun ‘Bir Çift Mavi Göz’ dans gösterisiyle başladı.
Festivalin açılış konuşmasını TAKSAV Başkanı Emin Koramaz yaptı.
"Hepinizin yakından bildiği gibi sanat açısından özellikle de tiyatro sanatı açısından çok zor dönemlerden geçiyoruz" diyen Koramaz, "Uzunca bir süredir, sanatsal etkinliklerin yasaklanmasına, sanatçıların söylemlerinden dolayı gözaltına alınmasına, tutuklanmasına, haklarında davalar açılmasına, sanat kurumlarının yıkılıp, parçalanmasına şahitlik ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Koramaz, "Ne mutlu bize ki, her koşulda ve her dönemde asla teslim olmayan ülkemizin yüz akı sanatçılarımız var. Onların bu inatları ve dirençleri hepimize ve tüm topluma örnek oluyor" diye konuştu.
Emin Koramaz'ın konuşmasının tamamı şöyle:
"Açılımı Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf olan vakfımızın amacı, en özet şekliyle, toplumun kültürel ve sanatsal yönden gelişimine bilimsel, özgürlükçü ve demokratik bir anlayışla katkıda bulunmak, yaratıcı ve araştırmacı düşüncelerin gelişmesine yardımcı olmaktır. Kuruluş amacımızdan da anlaşıldığı üzere, bizler, sanat ve kültürü toplumsallaşmanın, eşit, özgür bir şekilde ve barış içinde yaşamanın temellerinden birisi olarak değerlendiriyoruz. Bu çerçevede bir dizi çalışma yürütüyoruz.
Sanatın birçok alanıyla ilgili atölye çalışmaları, söyleşiler, eğitim çalışmaları gibi faaliyetlerin yanı sıra, kültürel, bilimsel ve yaşamsal konulara ilişkin yayın faaliyetlerinden, belgesel filmlere uzanan bir genişlikte etkinlikler düzenliyoruz. 1993 yılında kurulan vakfımızın önemli etkinliklerinden ilk ikisi, 1997 yılından itibaren Ankara’da her yıl düzenlediğimiz Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali ile son 12 yıldır İzmir’de düzenlediğimiz Uluslararası İzmir Tiyatro Festivalidir. Bugün açılış galasını yaptığımız ve 10 gün sürecek Ankara Festivaline paralel olarak 29 Kasım-9 Aralık tarihleri arasında 12. İzmir Tiyatro Festivalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayacağız. Bu coşku ve heyecanı bizlerle paylaşan sizlere, yürekten teşekkür ediyor, iyi ki varsınız diyorum.
Festivalimize bu yıl Ankara Büyükşehir, Çankaya, Keçiören ve Etimesgut Belediyeleri ile TMMOB, KESK, Mülkiyeliler Birliği, ODTÜ mezunları Derneği ve Birgün Gazetesi başta olmak üzere sanatın, bilimin ve kültürün gücüne inanan birçok kurum destek veriyor. Hepinizin yakından bildiği gibi sanat açısından özellikle de tiyatro sanatı açısından çok zor dönemlerden geçiyoruz. Ülke olarak yaşadığımız derin ekonomik kriz bir yandan tiyatro oyunlarının ve salonlarının maliyetlerini yükseltirken, diğer yandan da halkın tiyatro oyunlarına ilgisini azaltıyor.
İnsanlar temel ihtiyaç maddelerini karşılamakta bile zorlanırken ilk olarak sinema, tiyatro, konser gibi sanatsal etkinliklerden feragat ediyorlar. Ankara’da 27 yıldır, İzmir’de 12 yıldır sürdürdüğümüz bu festivaller, geniş halk kesimlerini tiyatro oyunlarıyla buluşturmak açısından büyük bir olanak sunuyor. Bu olanağın hayata geçmesinde büyük destekleri olan Belediyelerimize hepinizin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Ülkemizdeki tiyatroların ve sanatçıların yüz yüze olduğu sorun sadece ekonomik olumsuzluklardan ibaret değil. Bildiğiniz gibi sanat ve özellikle de tiyatro sanatı insanlar arasındaki iletişimin, toplumsallaşmanın en önemli araçlarından birisi.
Bugün ülkemizde egemen olan baskıcı, özgürlük düşmanı zihniyet ise, sanatla, sanatçıyla toplum arasındaki bu hayati bağı ve etkileşimi kesmek için elinden geleni ardına koymuyor. Sanatın dönüştürücü gücü onları rahatsız ediyor. Uzunca bir süredir, sanatsal etkinliklerin yasaklanmasına, sanatçıların söylemlerinden dolayı gözaltına alınmasına, tutuklanmasına, haklarında davalar açılmasına, sanat kurumlarının yıkılıp, parçalanmasına şahitlik ediyoruz. Tıpkı gazeteciler gibi, tıpkı meslek kuruluşları yöneticileri gibi, tıpkı muhalif siyasetçiler gibi, tıpkı siyasi iktidara muhalefet eden tüm toplumsal kesimler gibi, sanat ve sanatçılarımız da ülke tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir saldırıyla karşı karşıya.
Bir yanda yaşanan ekonomik kriz, diğer yanda hak arama ve iletişim özgürlüğüne getirilen yasal kısıtlamalar, hukuksuz uygulamalar, hukukun siyasallaşması hepimizin hayatını çekilmez kılıyor. Ekonomisi tamamen tüketilmiş, hukuktan, bürokrasiye, eğitim sistemine kadar her alanda harabeye döndürülmüş bir ülke tablosuyla karşı karşıyayız. Tüm bu yaşananların sorumlusu olan ve çözüm üretmesi beklenen siyasi iktidar ise iktidarını korumak için tüm toplumsal kesimleri baskı ve zor politikalarıyla kontrol altında tutmaya çalışıyor. Sesimizi kısmaya çalışıyor. Ama bilmiyorlar ki, bunu asla başaramayacaklar. Ne mutlu bize ki, bu ülkenin onurlu ve namuslu bir halkı var. Gerçekleri dile getirmekten bir adım bile geriye atmayan aydınlarımız var, kalemini asla satmayan gazetecilerimiz var. Ne mutlu bize ki, her koşulda ve her dönemde asla teslim olmayan ülkemizin yüz akı sanatçılarımız var. Onların bu inatları ve dirençleri hepimize ve tüm topluma örnek oluyor. Bu yılki festivalimizi, o değerlerimizden birisine geçtiğimiz aylarda yitirdiğimiz değerli sanatçımız Genco Erkal’a atfediyoruz.
Genco Erkol’un şahsında tiyatroya ömür vermiş tüm değerlerimizi saygıyla anıyorum. Anıları önünde hürmetle eğiliyorum. Biz TAKSAV Yönetim Kurulu olarak, sanata ve yaşama dair olan bu organizasyona emeği ve katkısı bulunan, Festivalimizi destekleyen tüm kurum ve kuruluşlara, festivalimizi şekillendirmek için yoğun bir uğraş veren Fetival Komitesi ve Festival Danışma Kurulu üyelerimize, Farklı ülkelerden dostlarımıza, bilet satışından sahne dekorasyonuna kadar festivalde görev alan bütün sanat emekçilerine, sanatçılarımıza ve sanat dostlarına teşekkür ediyoruz. Ellerine yüreklerine sağlık diyoruz.
Bu heyecanı bizlerle paylaşan, sanatın dönüştürücü gücüne inanan tüm konuklarımızı Vakfımız adına tekrar saygıyla selamlıyorum. Festival Onur Ödülü’nü sunacak olmaktan büyük bir onur duyduğumuz Usta Sanatçımız Altan Erkekli‘ye, Festivalimiz Emek Ödülünü takdim edeceğimiz yıllarca Dostlar Tiyatrosu Müdürü olarak sahnelere hizmet vermiş sevgili Ahmet Kaya‘ya, “Sevda Şener Tiyatro Yazarlığı Ödülü” nü alacak olan Oyun Yazarımız Prof. Dr. Hasan Erkek‘e hepimiz adına sevgi ve saygılarımızı sunuyorum. Kendilerini yürekten kutluyorum.
Tiyatrolu, danslı, barış, sevgi, dostluk dolu bir dünya diliyor, hepinize bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Tiyatro sizlerin desteğiyle yaşayacaktır. Alkışlarımız Tiyatroya gönül veren siz değerli konuklarımıza..."
'EMEK ÖDÜLÜ' AHMET KAYA'YA VERİLDİ
Festivalde ‘Onur Ödülü’ tiyatro sanatçısı Altan Erkekli’ye, ‘Emek Ödülü’ yıllarca Dostlar Tiyatrosu Müdürü olarak sahnelere hizmet veren Ahmet Kaya’ya verildi.
‘Sevda Şener Tiyatro Yazarlığı Ödülü’ ise oyun yazarı Prof. Dr. Hasan Erkek’e takdim edildi. Altan Erkekli, ödülünü Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’den aldı.
Güner, "Bu yıl özellikle yakın bir tarihte kaybettiğimiz Genco Erkal adına festivalin adanmasından da çok büyük mutluluk duyduğumu ve çok anlamlı bulduğumu belirtmek istiyorum. İyi ki bu festival var. Ne yazık ki bu yüzyılda, yokluğu bu kadar derinde yaşadığımız on yıllar boyunca ilk kez tiyatroya giden Ankaralıları iyi ki TAKSAV ayrıcalığıyla sanatla buluşturabilmişiz" dedi.
"DAHA GÜZEL BİR DÜNYA İÇİN TİYATROYA DEVAM EDECEĞİM"
Altan Erkekli, geçen yıllarda Ihlamur Sokak’taki tarihi mekânından taşınmak zorunda kalan, meslek hayatına başladığı Ankara Sanat Tiyatrosu’nun yalnız bırakıldığını ve kimsenin destek vermediğini belirterek, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’den eski binanın tiyatroya verilmesi için destek istedi.
Altan Erkekli, 19 yaşında bir genç olarak Ankara İstasyonu’nda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (DTCF) Tiyatro Bölümüne kayıt yaptırmak için geldiğinde, "Ben bu şehirde iki saat kalmam" dediğini ama 25 yıl kaldığını belirterek, şunları söyledi: "Beni var eden Ankaralılara çok teşekkür ediyorum. Bana her şeyi tiyatro gibi yaşamam gerektiğini, hayatın tiyatroyla değiştirilebileceğini ve emekten, sevgiden, dürüstlüğün ancak tiyatro ile aktarılabileceğini öğreten hocalarımı minnetle anıyorum, hepsi ışıklar içinde uyusun."
Erkekli, "Daha güzel bir dünya için, emeği bölüşeceğimiz, kardeşçe yaşayacağımız bir dünya için tiyatro yapmaya devam edeceğim. Onlar bana bu yolu sundular. Emekleri, o emeğin karşılığı olarak aldığım bu ödülle taçlandırıldı" dedi.
FESTİVAL 2 ARALIK'A KADAR DEVAM EDECEK
27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali, 2 Aralık’a kadar devam edecek. Festivalde bu yıl Sırbistan, İran ve Azerbaycan’dan oyunlar ile Ankara, Bilecik, Bursa, Bolu, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Ordu ve Zonguldak’tan toplam 42 oyun sahne alacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya ve Keçiören Belediyelerinin desteği ile 12 oyunun bileti festivalde ücretsiz olarak dağıtılacak.
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TAKSAV TİYARTO FESTİVALİ’NDE BUGÜN
• Azizname
TAKSAV Bursa Tiyatro Topluluğu
Saat: 15.00
Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi
• Bir İdam Mahkûmunun Son Günü
Tiyatro İklimler – Ankara
Saat: 20.00
Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi
• Pesti İzdivaç
Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
Saat: 20.00
ABB Şehir Tiyatroları Gençlik Parkı Büyük Sahne
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla ücretsiz.
• Kaktüs
Agon Yapım – İstanbul
Saat: 15.00
Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi Sahnesi
• Masî Ji Kuçikan Natirsin (Balıklar Köpeklerden Korkmaz)
Mordem Sanat – Diyarbakır
Saat: 20.00
Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi Sahnesi
• Ferhunde Kalfa
Bolu Bölge Tiyatrosu
Saat: 20.00
DT 75. Yıl Sahnesi