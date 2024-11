27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali’nde 'Onur Ödülü' Altan Erkekli’ye verildi

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) tarafından düzenlenen 27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali'nin açılış programı, CerModern’de gerçekleştirildi.

Bu yıl yaşama veda eden tiyatro sanatçısı Genco Erkal’ın anısına düzenlenen festival, ödül töreni öncesinde Gülüm Pekcan Dans Tiyatrosu’nun ‘Bir Çift Mavi Göz’ dans gösterisiyle başladı.

Festivalin açılış konuşmasını TAKSAV Başkanı Emin Koramaz yaptı.

"Hepinizin yakından bildiği gibi sanat açısından özellikle de tiyatro sanatı açısından çok zor dönemlerden geçiyoruz" diyen Koramaz, "Uzunca bir süredir, sanatsal etkinliklerin yasaklanmasına, sanatçıların söylemlerinden dolayı gözaltına alınmasına, tutuklanmasına, haklarında davalar açılmasına, sanat kurumlarının yıkılıp, parçalanmasına şahitlik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Koramaz, "Ne mutlu bize ki, her koşulda ve her dönemde asla teslim olmayan ülkemizin yüz akı sanatçılarımız var. Onların bu inatları ve dirençleri hepimize ve tüm topluma örnek oluyor" diye konuştu.

Emin Koramaz'ın konuşmasının tamamı şöyle:

"Açılımı Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf olan vakfımızın amacı, en özet şekliyle, toplumun kültürel ve sanatsal yönden gelişimine bilimsel, özgürlükçü ve demokratik bir anlayışla katkıda bulunmak, yaratıcı ve araştırmacı düşüncelerin gelişmesine yardımcı olmaktır. Kuruluş amacımızdan da anlaşıldığı üzere, bizler, sanat ve kültürü toplumsallaşmanın, eşit, özgür bir şekilde ve barış içinde yaşamanın temellerinden birisi olarak değerlendiriyoruz. Bu çerçevede bir dizi çalışma yürütüyoruz.

Sanatın birçok alanıyla ilgili atölye çalışmaları, söyleşiler, eğitim çalışmaları gibi faaliyetlerin yanı sıra, kültürel, bilimsel ve yaşamsal konulara ilişkin yayın faaliyetlerinden, belgesel filmlere uzanan bir genişlikte etkinlikler düzenliyoruz. 1993 yılında kurulan vakfımızın önemli etkinliklerinden ilk ikisi, 1997 yılından itibaren Ankara’da her yıl düzenlediğimiz Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali ile son 12 yıldır İzmir’de düzenlediğimiz Uluslararası İzmir Tiyatro Festivalidir. Bugün açılış galasını yaptığımız ve 10 gün sürecek Ankara Festivaline paralel olarak 29 Kasım-9 Aralık tarihleri arasında 12. İzmir Tiyatro Festivalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayacağız. Bu coşku ve heyecanı bizlerle paylaşan sizlere, yürekten teşekkür ediyor, iyi ki varsınız diyorum.

Festivalimize bu yıl Ankara Büyükşehir, Çankaya, Keçiören ve Etimesgut Belediyeleri ile TMMOB, KESK, Mülkiyeliler Birliği, ODTÜ mezunları Derneği ve Birgün Gazetesi başta olmak üzere sanatın, bilimin ve kültürün gücüne inanan birçok kurum destek veriyor. Hepinizin yakından bildiği gibi sanat açısından özellikle de tiyatro sanatı açısından çok zor dönemlerden geçiyoruz. Ülke olarak yaşadığımız derin ekonomik kriz bir yandan tiyatro oyunlarının ve salonlarının maliyetlerini yükseltirken, diğer yandan da halkın tiyatro oyunlarına ilgisini azaltıyor.

İnsanlar temel ihtiyaç maddelerini karşılamakta bile zorlanırken ilk olarak sinema, tiyatro, konser gibi sanatsal etkinliklerden feragat ediyorlar. Ankara’da 27 yıldır, İzmir’de 12 yıldır sürdürdüğümüz bu festivaller, geniş halk kesimlerini tiyatro oyunlarıyla buluşturmak açısından büyük bir olanak sunuyor. Bu olanağın hayata geçmesinde büyük destekleri olan Belediyelerimize hepinizin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Ülkemizdeki tiyatroların ve sanatçıların yüz yüze olduğu sorun sadece ekonomik olumsuzluklardan ibaret değil. Bildiğiniz gibi sanat ve özellikle de tiyatro sanatı insanlar arasındaki iletişimin, toplumsallaşmanın en önemli araçlarından birisi.

Bugün ülkemizde egemen olan baskıcı, özgürlük düşmanı zihniyet ise, sanatla, sanatçıyla toplum arasındaki bu hayati bağı ve etkileşimi kesmek için elinden geleni ardına koymuyor. Sanatın dönüştürücü gücü onları rahatsız ediyor. Uzunca bir süredir, sanatsal etkinliklerin yasaklanmasına, sanatçıların söylemlerinden dolayı gözaltına alınmasına, tutuklanmasına, haklarında davalar açılmasına, sanat kurumlarının yıkılıp, parçalanmasına şahitlik ediyoruz. Tıpkı gazeteciler gibi, tıpkı meslek kuruluşları yöneticileri gibi, tıpkı muhalif siyasetçiler gibi, tıpkı siyasi iktidara muhalefet eden tüm toplumsal kesimler gibi, sanat ve sanatçılarımız da ülke tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir saldırıyla karşı karşıya.

Bir yanda yaşanan ekonomik kriz, diğer yanda hak arama ve iletişim özgürlüğüne getirilen yasal kısıtlamalar, hukuksuz uygulamalar, hukukun siyasallaşması hepimizin hayatını çekilmez kılıyor. Ekonomisi tamamen tüketilmiş, hukuktan, bürokrasiye, eğitim sistemine kadar her alanda harabeye döndürülmüş bir ülke tablosuyla karşı karşıyayız. Tüm bu yaşananların sorumlusu olan ve çözüm üretmesi beklenen siyasi iktidar ise iktidarını korumak için tüm toplumsal kesimleri baskı ve zor politikalarıyla kontrol altında tutmaya çalışıyor. Sesimizi kısmaya çalışıyor. Ama bilmiyorlar ki, bunu asla başaramayacaklar. Ne mutlu bize ki, bu ülkenin onurlu ve namuslu bir halkı var. Gerçekleri dile getirmekten bir adım bile geriye atmayan aydınlarımız var, kalemini asla satmayan gazetecilerimiz var. Ne mutlu bize ki, her koşulda ve her dönemde asla teslim olmayan ülkemizin yüz akı sanatçılarımız var. Onların bu inatları ve dirençleri hepimize ve tüm topluma örnek oluyor. Bu yılki festivalimizi, o değerlerimizden birisine geçtiğimiz aylarda yitirdiğimiz değerli sanatçımız Genco Erkal’a atfediyoruz.

Genco Erkol’un şahsında tiyatroya ömür vermiş tüm değerlerimizi saygıyla anıyorum. Anıları önünde hürmetle eğiliyorum. Biz TAKSAV Yönetim Kurulu olarak, sanata ve yaşama dair olan bu organizasyona emeği ve katkısı bulunan, Festivalimizi destekleyen tüm kurum ve kuruluşlara, festivalimizi şekillendirmek için yoğun bir uğraş veren Fetival Komitesi ve Festival Danışma Kurulu üyelerimize, Farklı ülkelerden dostlarımıza, bilet satışından sahne dekorasyonuna kadar festivalde görev alan bütün sanat emekçilerine, sanatçılarımıza ve sanat dostlarına teşekkür ediyoruz. Ellerine yüreklerine sağlık diyoruz.

Bu heyecanı bizlerle paylaşan, sanatın dönüştürücü gücüne inanan tüm konuklarımızı Vakfımız adına tekrar saygıyla selamlıyorum. Festival Onur Ödülü’nü sunacak olmaktan büyük bir onur duyduğumuz Usta Sanatçımız Altan Erkekli‘ye, Festivalimiz Emek Ödülünü takdim edeceğimiz yıllarca Dostlar Tiyatrosu Müdürü olarak sahnelere hizmet vermiş sevgili Ahmet Kaya‘ya, “Sevda Şener Tiyatro Yazarlığı Ödülü” nü alacak olan Oyun Yazarımız Prof. Dr. Hasan Erkek‘e hepimiz adına sevgi ve saygılarımızı sunuyorum. Kendilerini yürekten kutluyorum.

Tiyatrolu, danslı, barış, sevgi, dostluk dolu bir dünya diliyor, hepinize bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Tiyatro sizlerin desteğiyle yaşayacaktır. Alkışlarımız Tiyatroya gönül veren siz değerli konuklarımıza..."