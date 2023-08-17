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27 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Ajans Haberleri
  • 17.08.2023 17:19
  • Giriş: 17.08.2023 17:19
  • Güncelleme: 17.08.2023 17:20
Kaynak: İHA
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27 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Antalya’da "hakkında üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan aranan ve 27 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları hedefinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT, Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ile aranan şahıslara yönelik yapılan araştırmalar neticesinde; "hakkında üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan aranan ve 27 yıl hapis cezası bulunan B.P. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 

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