27 yıl sonra beraat etti, yeni kitabı çıktı

Oktay EVSEN

27 yıl boyunca hücrelerin sessizliğinde kilit altında tutuldu. Fakat o beklemedi; yazdı, düşündü, dönüştü. Şimdi, özgürlüğe kavuşmuş bir kelime gibi, 'Tepetaklak' adlı romanıyla okurun karşısında. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ikinci kez verdiği yeniden yargılama kararıyla Mehmet Zeki Doğan, Ekim 2024’te beraat etti.

Bir ömrün büyük bölümünü kaplayan 27 yıllık tutukluluk, ne sadece adaletin gecikmiş bir yüzüydü ne de yalnızca bir mahkûmiyet hikâyesiydi. Bu süreç aynı zamanda yazının, düşüncenin ve varoluşun derin kuyularında kazılan bir iç yolculuktu. Doğan şimdi İsviçre’de yaşamını sürdürüyor ama kelimeleri, hâlâ Türkiye’nin duvarlarına çarpıyor.

Doğan, bu uzun mahpusluk sürecinde iki kitap yayımladı. Bu iki kitap haricinde üç kitabın daha yazımını tamamladı. Onlardan birisi olan 'Tepetaklak', Telos Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. Her ne kadar 'dışarıda' basılmış olsa da romanın asıl doğum yeri dört duvar arasıydı. Roman 2019 ile 2024 yılları arasında Edirne F Tipi Cezaevi’nde, el yazması olarak kaleme alındı. İki nüsha halinde yazılan kitabın bir nüshası dışarıya çıkarıldı, bilgisayara aktarıldı, düzeltildi, tekrar yazara ulaştı. Her satırıyla zorlukların, kesintilerin ve bekleyişlerin izlerini taşıyor roman. Bu yüzden 'Tepetaklak', yalnızca bir roman değil; aynı zamanda bir tanıklık, bir hafıza mekânı ve yaşamla kurulan güçlü bir köprü.