273 bin TL alan AKP Milletvekili Özcan yoksulluk çekiyor: Maaş yetmiyor, Meclis lokantasına da zam yaptılar

AKP Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Çorlu'da düzenlediği yemekte basın mensuplarıyla bir araya geldi. Özcan, milletvekili maaşları ve özlük haklarına ilişkin soruları yanıtladı.

Özcan, "Milletvekilliği maaşı yetmiyor mu?" sorusuna, şöyle yanıt verdi:

"Şöyle söyleyeyim: Ben emekli maaşımla milletvekili maaşımı sana vereceğim. Sen de gel, bunları bir ay içerisinde idare et. Bir daha söylüyorum, herkese verebilirim. Benim yaşadığım giderleri ve gelirimi size vereceğim. Buyurun, siz bu işin altından kalkın, çıkın. Başka bir şey söylemiyorum. Şöyle zannediyorlar: Arabayı devlet veriyor sanıyorlar milletvekillerine. Hayır, devlet araba vermiyor. Arabanın mazotunu veriyor sanıyorlar. Hayır, arabanın mazotunu falan da vermiyor. 'Uçaklar size bedava' diyorlar. Hayır, hiç bedava uçak falan yok. İndirimli var ama çok basit bir indirim. Normalde 3 bin lira olan bilet 2 bin 900, 2 bin 800 lira oluyor. Yani 100-200 lira."

"MECLİS LOKANTASINA DA ZAM YAPTILAR"

Meclis lokantasının yemeklerinin ucuz olmasına yönelik yöneltilen soruya, Özcan, "Hep zam yaptılar. Zamlı yiyoruz. Ben misafirhanede kalıyorum, hep zam yaptılar. Bir daha söylüyorum. Bir dahaki dönemde siz de milletvekili olun, gelin. Bakın, ben size söylüyorum, çalışmadan da ben vereyim. Siz birkaç ay değerlendirin" dedi.

"MİLLETVEKİLİ, ALDIĞI MAAŞIN EN AZ 1,5-2 KAT DAHA FAZLA PARA HARCIYOR"

Milletvekilliğinin emekli haklarına ilişkin yöneltilen eleştiriye Özcan, şöyle yanıt verdi:

"Değil, değil. Ya arkadaşlar, siyaset er meydanıdır. Milletvekili olmak isteyen, oradaki siyasi partiye üye olup bütün bu haklardan, hoşunuza giden haklardan yararlanabilir. Bu iş nasip işidir. Ama bir daha söylüyorum: Bir milletvekili, aldığı maaştan en az 1,5-2 kat daha fazla para harcıyor. Bunu da bilmenizi isterim."

"BEN MEMLEKETİME HİZMET EDİYORUM"

"Neden yapıyorsunuz bu mesleği o zaman" diye sorulması üzerine Özcan, "Ben buraya para için gelmedim. Ben memleketime hizmet ediyorum" dedi.