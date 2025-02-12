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278 hakim, savcı ve cumhuriyet savcısının atama kararı Resmi Gazete’de

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı’nın adli yargı hakim, savcı ve cumhuriyet savcısı atamalarına ilşkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Güncel
  • 12.02.2025 00:35
  • Giriş: 12.02.2025 00:35
  • Güncelleme: 12.02.2025 00:38
Kaynak: ANKA
278 hakim, savcı ve cumhuriyet savcısının atama kararı Resmi Gazete’de
ANKA

Adli yargı hakim, savcı  ve cumhuriyet savcılarının 2802 saylı Hakimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişkin, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 06.02.2025 tarihli ve 222 sayılı atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile  278 hakim, savcı ve cumhuriyet savcısnın ataması yapıldı. Ataması yapılan hakim,savcı ve cumhuriyet savcılarının listesi Resmi Gazete’nin yayımlanan bugünkü sayısında yer aldı.

Atama kararları Resmi Gazetede: 1075 hakim ve savcının ataması yapıldı
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