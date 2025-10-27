28-29 Ekim 2025 bankalar açık mı? 28 ve 29 Ekim'de banka çalışıyor mu?
28-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve bir gün öncesini kapsaması sebebiyle banka işlemi olan yurttaşlar 28-29 Ekim bankalar açık mı sorusunu gündeme getiriyor. Resmi tatil olarak takvimlerde işaretli olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gününde tüm kamu kurumu kapalı olacak. Peki, 28-29 Ekim bankalar açık mı? 28 ve 29 Ekim'de banka çalışıyor mu? İşte ayrıntılar.
28 Ekim'de yarım gün ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tüm gün resmi tatil olması sebebiyle olarak 28-29 Ekim bankalar açık mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Resmi tatillerde çok sayıda kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyet göstermemesi sebebiyle yurttaşlar 28 ve 29 Ekim'de bankalar çalışıyor mu sorusunu araştırıyor. Peki, 28-29 Ekim 2025'te bankalar açık mı? 28 ve 29 Ekim'de banka çalışıyor mu? İşte detaylar.
28 EKİM BANKALAR AÇIK MI?
28 Ekim Salı günü bankalar öğlene kadar açık olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle bir gün öncesi olan 28 Ekim'de yarım gün resmi tatil. Resmi tatil olduğu günlerde kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak.
28 VE 29 EKİM'DE BANKA ÇALIŞIYOR MU?
28 Ekim Salı günü bankalar öğlene kadar çalışıyor olacak. Banka işlemi olan yurttaşlar işlemlerini 28 Ekim Salı günü öğlene kadar yapabilecekler. 29 Ekim'de ise bankalar tüm gün çalışmıyor olacak. Banka işlemi olan yurttaşlar işlemlerini 30 Ekim Perşembe günü gerçekleştirebilecekler.
2025 Resmi Tatil günleri
2025 yılı için Resmi Tatil günleri şu şekilde:
- Yılbaşı - 1 Ocak 2025, Çarşamba
- Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 23 Nisan 2025, Çarşamba
- Emek ve Dayanışma Günü - 1 Mayıs 2025, Perşembe
- Ramazan Bayramı Arifesi - 29 Mart 2025, Cumartesi
- Ramazan Bayramı 1. Günü - 30 Mart 2025, Pazar
- Ramazan Bayramı 2. Günü - 31 Mart 2025, Pazartesi
- Ramazan Bayramı 3. Günü - 1 Nisan 2025, Salı
- Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - 19 Mayıs 2025, Pazartesi
- Demokrasi ve Milli Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı
- Kurban Bayramı Arifesi - 5 Haziran 2025, Çarşamba
- Kurban Bayramı 1. Günü - 6 Haziran 2025, Perşembe
- Kurban Bayramı 2. Günü - 7 Haziran 2025, Cuma
- Kurban Bayramı 3. Günü - 8 Haziran 2025, Cumartesi
- Kurban Bayramı 4. Günü - 9 Haziran 2025, Pazar
- Zafer Bayramı - 30 Ağustos 2025, Cumartesi
- Cumhuriyet Bayramı - 29 Ekim 2025, Çarşamba
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI NEDİR?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ilan edildiği günü simgeleyen en önemli milli bayramlardan biridir. Her yıl 29 Ekim günü, yurt genelinde ve dış temsilciliklerde büyük bir coşkuyla kutlanır. 1923 yılında ilan edilen Cumhuriyet, Türk milletinin egemenliğini kayıtsız şartsız kendisine devretmesinin sembolüdür.