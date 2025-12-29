28 Aralık 2025 Reyting Sonuçları | Final Yapan Dizinin İzlenme Oranı Ne Oldu?

28 Aralık 2025 reyting sonuçları açıklandı ve televizyon izleyicilerinin büyük merakla beklediği günün kazananları belli oldu. “28 Aralık reyting sonuçları”, “Hangi dizi birinci oldu?”, “Final yapan Bahar dizisinin reytingi kaç çıktı?”, “AB ve ABC1 reyting sıralaması” gibi en çok aranan soruların yanıtları güncel reyting tablosunda yer alıyor. İşte 28 Aralık 2025 Pazar gününün reyting şampiyonu, sıralama listesi ve izlenme oranları…

28 ARALIK 2025 REYTİNG SIRALAMASI (GÜNÜN LİDERİ HANGİSİ OLDU?)

28 Aralık tarihinde yayınlanan diziler, programlar ve haber bültenleri arasında kıyasıya rekabet yaşandı. Hem dizi reytingleri hem de haber programlarının izlenme oranları dikkat çekti. Günün zirvesine yerleşen yapım ve onu takip eden programlar şöyle:

Sıra Program Kanal Reyting (20+ABC1 %) 1 TESKILAT TRT 1 7.24 2 BAHAR SHOW TV 4.55 3 SAHTEKARLAR NOW 4.52 4 OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU NOW 4.20 5 MASTERCHEF TURKIYE TV8 3.98 6 TESKILAT (OZET) TRT 1 3.51 7 SHOW ANA HABER SHOW TV 3.17 8 HABABAM SINIFI UYANIYOR (T.S) STAR TV 3.07 9 KANAL D ANA HABER KANAL D 3.01 10 SAHTEKARLAR (OZET) NOW 3.01

VERİ KAYNAĞI: TİAK

REYTİNGLERDE ZİRVE: GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİSİ OLDU?

28 Aralık 2025 reyting sonuçlarına göre gecenin zirvesinde yer alan yapım Teskilat oldu. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi, 7.24 rating oranıyla açık ara günün lideri olmayı başardı. Onu Bahar ve Sahtekarlar takip etti. Haber bültenleri ve yarışma programları da güçlü performanslarıyla dikkat çekti.

FİNAL YAPAN DİZİNİN REYTİNGİ KAÇ OLDU?

Gecede özellikle izleyiciler tarafından “Final yapan Bahar reytingi kaç?” sorusu yoğun şekilde araştırıldı. Bahar dizisi final bölümünde 4,55 reytingle ikinci sırada yer aldı.

28 Aralık 2025 reyting birincisi hangi dizi oldu?

Günün reyting birincisi TRT 1’de yayınlanan Teskilat oldu.

En çok izlenen ilk üç yapım hangileri?

Teskilat, Bahar ve Sahtekarlar günü ilk üç sırada tamamladı.

Haber bültenleri reytinglerde nasıl performans gösterdi?

NOW Ana Haber, Show Ana Haber ve Kanal D Ana Haber tabloya güçlü giriş yaparak günün en çok izlenen programları arasında yer aldı.

Final yapan dizinin reytingi nasıl sonuçlandı?

Final bölümüyle ekrana gelen Bahar günü ikinci sırada tamamladı.

28 Aralık 2025 reyting sonuçları televizyon dünyasında yoğun rekabetin yaşandığı bir günü işaret ediyor. Teskilat zirvede yer alırken, Bahar, Sahtekarlar, MasterChef Türkiye ve haber bültenleri de güçlü izlenme oranlarıyla öne çıktı. Yeni bölümler ve gelecek haftanın reyting yarışı ise şimdiden büyük merak konusu.