28 aya rağmen kalıcı okul inşaatları yetersiz

HABER MERKEZİ

Hatay’ın eğitim sorunu büyü yor. 6 Şubat depremlerinin ardından yıkılan okulların yerine yenilerinin yapılmasında ciddi aksamalar yaşanıyor.

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur da buna dikkat çekerek, Hatay'da 210 okulun kullanılamaz hâle geldiğini ancak geçen 28 aya rağmen kalıcı okul inşaatlarının yeter siz olduğunu vurguladı.

Güzelmansur “Depremin en ağır yıkımını yaşayan bu ilçelerimizde eğitim hâlen konteyner sınıflarda, başka ilçelerde veya başka okullarda devam ediyor. Veliler, öğretmenler, öğrenciler perişan. Haftalardır oturma eylemi yapıyorlar, 'Eğitim haktır' diye haykırıyorlar” dedi.