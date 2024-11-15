28 bölge, 'büyük ova' statüsüne alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı karar ile 28 ova "büyük ova koruma alanı" ilan edildi.

Büyük ova statüsüne alınan ovalar şu şekilde:

• Babakonağı Ovası (Aksaray)

• Türkhöyük Ovası (Ankara)

• Acıkuyu Ovası (Ankara)

• Çıldır Ovası (Ardahan)

• Sazakiçi Ovası (Bolu)

• Yazı Ovası (Burdur)

• Çerkeş Ovası (Çankırı)

• Keşan Ovası (Edirne)

• İpsala Ovası (Edirne)

• Tunca Ovası (Edirne)

• Küçükdoğanca Ovası (Edirne)

• Otlukbeli Ovası (Erzincan)

• Ünlükaya Ovası (Erzurum)

• Bünyan Ovası (Kayseri)

• Hamzalı Ovası (Kırıkkale)

• Ocakbaşı Ovası (Kırıkkale)

• Kuzuyaka Ovası (Muğla)

• Ovaören Ovası (Nevşehir)

• Tepeköy Ovası (Nevşehir)

• Kurtalan Ovası (Siirt)

• Gökırmak Ovası (Sinop)

• Karasu Ovası (Sinop)

• Tekmen Ovası (Sivas)

• Kocakurt Ovası (Sivas)

• Artova Ovası (Tokat)

• Ulubey Ovası (Uşak)

• Çolpan Ovası (Van)

• Hasantimur Ovası (Van)