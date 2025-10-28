28 Ekim 2025 Altın Fiyatları: Gram Altın, Çeyrek Altın ve Cumhuriyet Altını Ne Kadar?

Altın fiyatları 28 Ekim 2025 sabahına dalgalı bir seyirle başladı. Küresel piyasalarda ons altın düşüş eğilimindeyken, iç piyasada gram altın ve çeyrek altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. “Gram altın ne kadar?”, “24 Ayar Gram Altın fiyatı nedir?” ve “22 Ayar Gram altın ne kadar bugün?” soruları güne en çok aranan konular arasında yer aldı.

GRAM ALTIN NE KADAR? (28 EKİM 2025)

Bugün gram altın fiyatı alışta 5.352,40 TL, satışta ise 5.353,09 TL seviyesinde işlem görüyor. Gram altın fiyatında yüzde -0,17 oranında bir düşüş yaşandı.

24 AYAR GRAM ALTIN FİYATI

24 Ayar Gram Altın, saf altın olarak bilinir ve Türkiye’de altın fiyatlarının temel göstergesidir. 28 Ekim 2025 itibarıyla 24 ayar gram altın satış fiyatı 5.353,09 TL’dir.

22 AYAR GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Ayar Gram Altın fiyatı bugün alışta 5.140,14 TL, satışta 5.200,01 TL olarak kaydedilmiştir. Günlük değişim oranı ise -0,65% olarak gözlemleniyor.

ALTIN TÜRLERİNE GÖRE GÜNCEL FİYATLAR (28 EKİM 2025)

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Saat Gram Altın (TL/GR) 5.352,40 5.353,09 -0,17% 09:00 22 Ayar Bilezik 5.140,14 5.200,01 -0,65% 09:00 Altın (ONS) 3.955,40 3.955,93 -0,66% 09:15 Çeyrek Altın 9.191,00 9.316,00 -0,33% 09:00 Yarım Altın 18.383,00 18.622,00 -0,33% 09:00 Tam Altın 36.491,32 37.220,75 -3,34% 17:11 Cumhuriyet Altını 36.650,00 37.092,00 -0,34% 09:00 Reşat Altını 36.682,47 37.124,95 -0,25% 09:00 22 Ayar Altın TL/Gr 5.129,54 5.390,40 -0,33% 09:00 18 Ayar Altın TL/Gr 3.907,25 3.907,76 -0,17% 09:00 14 Ayar Altın TL/Gr 3.097,87 4.201,85 -0,29% 09:00

ÇEYREK ALTIN VE YARIM ALTIN FİYATI

Yatırımcıların gözdesi olan çeyrek altın 9.191 TL’den alınırken, 9.316 TL’den satılıyor. Yarım altın ise alışta 18.383 TL, satışta 18.622 TL seviyesinde. Her iki altın türünde de yüzde -0,33 oranında düşüş görülüyor.

TAM VE CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Tam altın fiyatı 36.491 TL alış, 37.220 TL satış seviyelerinde. Cumhuriyet altını ise 36.650 TL’den alınıp 37.092 TL’den satılıyor. Bu türler genellikle uzun vadeli yatırımcılar tarafından tercih ediliyor.

ALTIN ($/KG) VE EURO/KG FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda Altın ($/kg) fiyatı 126.915 – 126.932 dolar aralığında, Altın (Euro/kg) ise 148.012 – 148.031 euro bandında işlem görüyor. Her iki fiyat da yüzde -0,37 düşüş göstermiştir.

HAS VE HAMİT ALTIN FİYATLARI

Has altın alışta 5.325,64 TL, satışta 5.326,33 TL olarak ölçülürken; Hamit altın 36.682 TL alış, 37.124 TL satış seviyesinde işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı ziynet 2.5 altın 91.228 TL’den alınırken 92.709 TL’den satılıyor. Kapalıçarşı beşli altın 184.737 TL alış, 188.387 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Günlük bazda her iki türde de -3,34% oranında gerileme mevcut.

ALTIN PİYASASINDA GÜNÜN ÖZETİ

28 Ekim 2025 itibarıyla hem ons altın hem de iç piyasa altın türlerinde düşüş trendi gözlemleniyor. Gram altın ve 22 ayar bilezik fiyatları yatırımcılar için kısa vadeli dalgalanmalara sahne olurken, Kapalıçarşı’da işlem gören tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları da paralel bir seyir izliyor.

